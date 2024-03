Escuchar

Una pareja de venezolanos compartió su historia tras emigrar desde Venezuela a Estados Unidos, juntos tuvieron que trabajar durante cinco años en la construcción, restaurantes y la venta minorista hasta poder cumplir su sueño de tener su propia empresa. Pese a que en ocasiones “se las aplicaron” por provenir de otro país, como ellos reconocieron, lograron sobreponerse y fundar una agencia de seguros, con oficina propia y más de diez empleados, destinada a ayudar a toda la comunidad latina de Katy, Texas.

Yoleiman Ballestero, de Maracaibo, y Yormary Bravo, de Valera, eran asesores de seguros en Venezuela hasta que la situación del país los obligó a emigrar a Estados Unidos junto a sus dos hijos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, no fue fácil: “Los inicios fueron muy duros, llenos de retos”, recordó Bravo para el tiktoker Neurokiller, que compartió su historia.

Ballestero señaló que pasaron “situaciones muy difíciles” apenas llegaron a EE.UU. hace nueve años, a tal punto que había días en que no les alcanzaba ni para comer. “Teníamos un ingreso en Venezuela que perdimos. Por desconocer el sistema, nos tocó hasta salir de un departamento”, relató el agente de seguros sobre algunas de sus experiencias.

El trabajo con el que ayudan a otros latinos en EE.UU.

Aunque ambos se desempeñaban como agentes de seguros en Venezuela, no tuvieron la posibilidad de hacerlo inmediatamente en EE.UU. Por eso, debieron acudir a otras profesiones. “Estuve en la construcción hasta que llegó el sol. Es fuerte trabajar en la temporada de sol acá. Después trabajé en un restaurante, vendí luz, vendí alarmas... De todo un poco”, sumó Ballestero.

Bravo también tuvo que alinearse a su entonces nueva vida en el país norteamericano: “Mi primer trabajo fue en un restaurante. Por ser la única venezolana, me la aplicaron”, le contó a Neurokiller, en referencia a que le hicieron sentir el rigor de ser extranjera con burlas y engaños. “Pero eso no me impidió continuar con mi sueño”, se enorgulleció sobre su transformación.

Los latinos cuentan con más de diez empleados Instagram YB Family Group

Así, después de “cinco años de trabajo, constancia y disciplina”, lograron montar una aseguradora con oficina propia. No es un mérito menor destacarse en ese ámbito, ya que la industria de los seguros en Estados Unidos es muy difícil: según datos del Instituto de Información de Seguros, para 2022 había 927.600 agencias y agentes de seguros en ese país.

Una empresa destinada a ayudar a los latinos de Estados Unidos

Según su relato, su compañía se encarga de ayudar a toda la comunidad latina de Katy, Texas, y alrededores. “En este país es muy importante estar asegurado. Nos encargamos de ayudar a todas las personas que necesiten información con respecto a los seguros de vida, de salud, planes complementarios y mucho más”, explicó Ballesteros en el clip.

Bravo y Ballesteros ahora manejan una exitosa compañía de seguros Facebook YB Family Group

Además, la pareja se enorgullece de formar nuevos agentes de seguros. “Le damos la bienvenida a todos los latinos que quieran estar seguros en Estados Unidos”, finalizaron Ballesteros y Bravo sobre su paso como latinos trabajando en Estados Unidos.