Sorprendente caída del índice de aprobación de Trump en este grupo etario

El respaldo a Donald Trump entre los baby boomers registra una caída significativa, según nuevas encuestas de The Economist/YouGov. Este sector de la población, clave en la victoria del republicano en 2024, muestra un creciente descontento con su gestión. Factores como la incertidumbre económica y posibles cambios en los programas de Seguridad Social influirían en esta tendencia de las personas nacidas entre 1946 y 1964.

Trump pierde apoyo entre los mayores de 65 años

De acuerdo con la encuesta realizada entre el 9 y el 11 de marzo, el 49% de los encuestados mayores de 65 años aprobaba la gestión de Trump, mientras que el 48% la desaprobaba, lo que le daba un saldo positivo de +1. Sin embargo, en un sondeo posterior, realizado entre el 16 y el 18 de marzo, la aprobación cayó al 45% y la desaprobación subió al 54%, lo que deja un saldo negativo de -9 puntos.

La aprobación del manejo económico de Trump se desplomó 13 puntos entre baby boomers, con un 56% que ahora desaprueba su gestión frente al 42% que la apoya Jacquelyn Martin - AP

El descontento también se refleja en la percepción sobre el manejo de la economía. En la primera encuesta, el 47% de los mayores de 65 años aprobaba la gestión económica de Trump, mientras que el 48% la desaprobaba, con un saldo de -1. En la encuesta más reciente, la aprobación cayó al 42%, y la desaprobación subió al 56%, con un saldo de -14.

Preocupaciones por la seguridad social y la inflación en Estados Unidos

A pesar de que Trump aseguró que no planea recortar la Seguridad Social, Medicare ni Medicaid, su administración impulsó cambios que generan incertidumbre. La decisión de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de exigir verificaciones presenciales de identidad, mientras se cierran oficinas y se reduce personal.

También preocupa la posibilidad de que los republicanos realicen ajustes en Medicaid para compensar los recortes de impuestos aprobados en el Congreso. La reducción de fondos podría afectar directamente a los beneficiarios, lo que generó rechazo en un sector clave del electorado de Trump.

Otro factor que afecta la aprobación del presidente entre los baby boomers es la inflación. En la encuesta de principios de marzo, el 44% de los mayores de 65 años aprobaba su manejo de los precios, mientras que el 51% lo desaprobaba. En el sondeo más reciente, el porcentaje de aprobación cayó al 41%, mientras que la desaprobación aumentó al 56%, lo que dejó un saldo negativo de -15.

Cierres de oficinas del Seguro Social y rumores de ajustes en Medicaid generan alarma, pese a que Trump insiste en que no habrá recortes a estos programas Freepik

¿Qué le pasó a Trump?: expertos analizan el desplome de su aprobación

Costas Panagopoulos, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Northeastern, afirmó a Newsweek que hay un deterioro claro en la aprobación de Trump entre los baby boomers. Sin embargo, advirtió que el tamaño limitado de la muestra obliga a tomar los datos con cautela. “La tendencia muestra una rápida caída desde principios de marzo”, explicó.

Por su lado, el senador republicano John Curtis, en una entrevista en Meet the Press, destacó: “No podemos decirle a la gente que la Seguridad Social no se tocará cuando sabemos que necesita ajustes. La falta de honestidad en este tema está generando desconfianza en los votantes”.

Mientras Trump promete proteger Medicare, su jefe de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, habla de "despilfarro" en ayuda social ROBERTO SCHMIDT - AFP

Trump declaró en una entrevista con Fox News en febrero: “La Seguridad Social no se tocará, salvo para eliminar fraudes. No habrá recortes en Medicare ni Medicaid”. Sin embargo, el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, afirmó a Fox Business que “el principal problema es el despilfarro en los programas de ayuda social, y eso es lo que se debe eliminar”.

Con la caída en su aprobación entre los baby boomers, Trump enfrenta un desafío político clave de cara a lo que viene. Si esta tendencia se mantiene, podría afectar la implementación de su agenda y debilitar su base electoral en futuros comicios.