Steve Jobs tendrá su propia moneda en EE.UU.: así será su diseño y la fecha exacta en que saldrá a la venta

Steve Jobs será el protagonista de uno de los nuevos diseños de monedas de US$1, creado como parte de la colección de Innovación Estadounidense 2026 de La Casa de la Moneda en Estados Unidos. El empresario de California, cofundador de Apple, fue elegido junto a otros dos líderes destacados de Iowa, Wisconsin y Minnesota.

Cómo será la nueva moneda de Steve Jobs en EE.UU.

El diseño de la moneda forma parte del Programa de Monedas de US$1 de Innovación Estadounidense 2026, y honra a pioneros como Steve Jobs por sus esfuerzos significativos, según consigna en su página web la Casa de la Moneda de EE.UU.

El magnate estadounidense fue reconocido por La Casa de la Moneda de EE.UU. (Archivo) (Foto: Wikipedia)

El cofundador de Apple fue uno de los seleccionados, ya que la organización elige en la serie plurianual, que inició desde 2018, a un representante individual o agrupación de cada estado del país norteamericano, así como del Distrito de Columbia y de sus territorios.

El pasado 15 de octubre se confirmaron cuatro de los diseños de la colección, donde además del empresario también están el Dr. Norman Borlaug, de Iowa, Cray-1 Supercomputer, de Wisconsin, y Mobile Refrigeration, de Minnesota.

Tras los trabajos de La Casa de la Moneda, la Oficina del Gobernador o Jefe Ejecutivo de cada Estado, así como expertos en la materia, el Departamento del Tesoro se encargó de seleccionar el diseño final de la moneda del empresario.

Los diseños del Programa de Innovación 2026 de la Casa de la Moneda de EE.UU. (usmint.gov)

El diseño de la nueva moneda de Steve Jobs

En la pieza se observa la imagen de un joven Steven Paul Jobs, quien está sentado y rodeado de un paisaje californiano clásico del norte del estado, por sus robles y sus colinas al fondo.

El diseño, creado por Elana Hagler, Diseñadora del Programa de Infusión Artística, y esculpido por Phebe Hemphill, Artista Medallista de la Casa de la Moneda, busca representar el espacio de naturaleza en donde el genio transformaría por completo el mundo tecnológico.

Imagen de un joven Steve Jobs sentado en el suelo y rodeado de un paisaje Californiano (usmint.gov)

La moneda tiene las inscripciones: “Estados Unidos de América” y “California”, además del nombre del famoso visionario de la industria tecnológica y la frase “Crea algo maravilloso”.

Steve Jobs fue considerado por muchos como un modelo a seguir, debido a sus procesos y métodos con los que alcanzó el éxito y dejó una huella imborrable en muchos de sus admiradores.

Cuándo sale a la venta la moneda de Steve Jobs

La moneda del magnate estadounidense forma parte de un programa aprobado por el Congreso y solo se producirán cantidades limitadas de esta pieza, además de que su venta también será limitada, de acuerdo con la información provista por la Casa de la Moneda.

Aunque el precio de la moneda de Steve Jobs será de US$13,25, su venta estará disponible a través del sitio web oficial de la organización recién en 2026, al igual que los otros estados que eligieron a sus representantes, según Live Mint.

Aunque las monedas del programa son de US$1, estas son solo piezas artísticas que sirven como homenaje al empresario, por lo que están fuera de circulación. Además, están hechas de plata, oro, platino, paladio y lingotes.

La moneda de Steve Jobs estará a la venta hasta 2026 (Archivo) Foto: La Nación

Todas las piezas de edición limitada realizadas en el marco de los diversos programas que maneja la Casa de la Moneda celebran el impacto de individuos o agrupaciones en la vida colectiva en diferentes ámbitos, como los deportes, el arte, la tecnología, entre otros, así como el reconocimiento a los ciudadanos estadounidenses.