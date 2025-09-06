Su auto fue arrastrado por una inundación y cuando lo halló estaba lleno de multas: “Flotó hasta acá”

Durante una fuerte inundación en Charlestón, Carolina del Sur, a una joven estudiante de medicina se le presentó un insólito problema. Es que el auto de Anna Brooks fue arrastrado por el agua, justo hasta un espacio prohibido. Al encontrarlo, se percató de que estaba repleto de multas de tránsito.

La inundación que arrastró su auto en Charleston, Carolina del Sur

Brooks contó en diálogo con FOX Weather que el 22 de agosto, estacionó su auto en una calle cercana a su facultad, sin saber que se trataba de un área que se inundaba con frecuencia. Durante la tormenta, el agua arrastró su vehículo hasta un espacio prohibido, por lo que recibió tres infracciones de tránsito.

Brooks logró apelar tres infracciones y consiguió anular dos

En un video publicado en TikTok, que ya tiene casi nueve millones de reproducciones, manifestó su frustración ante las multas. “A la persona que me dejó los tickets: mi auto flotó hasta acá”, dijo Brooks.

La estudiante explicó que pudo apelar tres infracciones y que consiguió anular dos de ellas. Sin embargo, no todas fueron buenas noticia: su vehículo quedó inutilizado y, antes de que su aseguradora lo retirara, fue remolcado en un depósito oficial, según detalló a FOX Weather.

Las tormentas y el récord de lluvias que causaron inundaciones históricas en Charleston

El hecho ocurrió durante las inundaciones en Charleston que, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), se registraron entre el 22 y 23 de agosto de 2025.

En esos días, fuertes tormentas con lluvias intensas afectaron el Lowcountry de Carolina del Sur y el sureste de Georgia. Un frente frío estancado sobre la región generó anegaciones repentinas, agravadas por suelos ya saturados y por la coincidencia con la marea alta.

El automóvil quedó inutilizado y finalmente fue remolcado a un depósito oficial

El temporal provocó cierres de rutas, vehículos dañados, viviendas inundadas y récords de precipitaciones.

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), 30 centímetros de agua son suficientes para desplazar un automóvil mediano. Por su parte, la ciudad de Charleston recibió casi esa cantidad en apenas dos días.

Recomendaciones para mantenerse a salvo durante y después de una inundación

Según la FEMA, estas son las principales medidas de seguridad que se deben tomar ante una inundación:

Evacuar de inmediato si las autoridades lo ordenan.

si las autoridades lo ordenan. No conducir alrededor de barricadas , ya que los equipos de emergencia las usan para guiar el tránsito hacia zonas seguras.

, ya que los equipos de emergencia las usan para guiar el tránsito hacia zonas seguras. Evitar actividades como caminar, nadar o manejar en aguas crecidas.

actividades como en aguas crecidas. Permanecer dentro del vehículo si queda atrapado en agua en movimiento; si el agua ingresa, subirse al techo y pedir ayuda.

El vehículo se desplazó apenas unos metros con el agua, pero terminó en una zona prohibida Captura de @anna.brooks4

No cruzar puentes sobre corrientes rápidas , ya que el agua puede arrastrarlos sin aviso.

, ya que el agua puede arrastrarlos sin aviso. Buscar el nivel más alto en caso de quedar atrapado en una vivienda; solo subir al techo si es necesario y señalizar la presencia de personas.

en caso de quedar atrapado en una vivienda; solo subir al techo si es necesario y señalizar la presencia de personas. Seguir información oficial a través del Servicio Nacional de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés), radios meteorológicos NOAA o sistemas locales de aviso.

Además, el organismo utilizar guantes resistentes, botas y ropa protectora durante la limpieza después de la inundación. En caso de moho o escombros, usar mascarillas adecuadas.

Las personas con asma, afecciones pulmonares o defensas bajas no deberían entrar en viviendas con filtraciones de agua o moho visible, mientras que los niños no deben participar en las tareas de saneamiento.