Surinam vs. El Salvador, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026
La Selecta busca una victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la justa mundialista
El Salvador y Surinam vuelven a enfrentarse por el quinto partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que llegan a su etapa decisiva este noviembre.
A qué hora y dónde ver el partido de Surinam y El Salvador en Estados Unidos
El partido entre El Salvador y Surinam se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025, a las 17.00 hs, tiempo del Este de EE.UU., en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, en la ciudad surinamesa de Paramaribo.
Los aficionados que deseen seguir el encuentro en vivo desde el país norteamericano podrán hacerlo a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo, con narraciones en español, o por CBS Paramount, con transmisión en inglés, según el sitio oficial de la Concacaf.
Cómo llegan Surinam y El Salvador al quinto partido de las eliminatorias de Concacaf
Surinam llega al penúltimo partido de la ronda final como líder del Grupo A, con seis unidades, empatado con Panamá. En el cuarto partido, los surinameses empataron 1-1 con los panameños en un duelo cerrado en el que estuvieron cerca de quedarse con la victoria.
Por su parte, El Salvador llega con la moral baja tras caer 1-0 ante Guatemala como local, resultado que lo dejó en el fondo de la tabla con apenas tres puntos y con escasas posibilidades de acceder al Mundial 2026.
La Selecta necesita ganar sus dos últimos encuentros y esperar una combinación de resultados para aspirar a un lugar en el repechaje intercontinental, aunque sus opciones son mínimas.
Cómo va la tabla de posiciones de la Concacaf
Previo al quinto encuentro de la ronda final, Surinam lidera su grupo, mientras que El Salvador ocupa el último puesto. Así se encuentran los grupos y el ranking general:
Grupo A
- Surinam 6 puntos
- Panamá 6 puntos
- Guatemala 5 puntos
- El Salvador 3 puntos
Grupo B
- Jamaica 9 puntos
- Curazao 8 puntos
- Trinidad y Tobago 5 puntos
- Bermudas 0 puntos
Grupo C
- Honduras 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Haití 5 puntos
- Nicaragua 1 puntos
Mientras que el ranking de los tres mejores lugares a nivel general es:
- Curazao 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Panamá 6 puntos
