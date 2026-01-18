¿Suspensión de visas en EE.UU. para 75 países afectará a fans del Mundial 2026?
La medida impulsada por Donald Trump entrará en vigor a finales de enero
- 4 minutos de lectura'
Luego de que Estados Unidos confirmara que suspenderá indefinidamente el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países para limitar el ingreso de determinadas personas, se responde a la duda de si esta medida afectará o no a los aficionados que planeen viajar al país norteamericano durante el Mundial 2026.
Fans del Mundial 2026 no serán afectados por suspensión de visas
El también llamado congelamiento de visas no afectará a permisos de turista o de estudiante, por lo que por ahora los fanáticos que viajen a la Copa del Mundo no tendrán ningún impacto.
La medida impulsada por el gobierno de Donald Trump pretende limitar la llegada de migrantes, que según la administración podrían depender de ayudas sociales estadounidenses, dirigida a quienes buscan residir o trabajar permanentemente en el país.
La suspensión de visas afectará principalmente a países de diferentes continentes en todo el mundo:
- América y el Caribe: Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
- África: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.
- Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.
- Europa: Albania, Bielorrusia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia.
- Oceanía: Fiyi.
Los extranjeros que soliciten visas, admisión o ajuste de estatus tendrán que comprobar que no dependerán del gobierno durante su estadía en el país, y los funcionarios consulares serán encargados de evaluar la capacidad de integración de los solicitantes.
Los aficionados del Mundial 2026 no deberían verse afectados, ya que las visas de visitantes continuarán vigentes y se procesarán con normalidad.
Qué es y cómo obtener el FIFA PASS para viajar al Mundial 2026
Los aficionados que tengan boletos para la Copa del Mundo 2026 y que viajen a EE.UU. pueden acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS, de acuerdo con Inside FIFA.
El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca en 2025 y beneficia a los asistentes de partidos que se jugarán en el territorio norteamericano, quienes accederán con prioridad a las citas de entrevista de tramitación de visado.
Para poder acceder a este beneficio es necesario que se presente la solicitud de manera inmediata en el sitio web de la Copa Mundial de la FIFA 26 y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Una vez completados los campos, se confirmará si el aficionado se encuentra en un país con citas disponibles para entrevistas y la FIFA brindará más información sobre el sistema de agenda prioritaria durante los primeros meses de 2026.
El programa también cuenta con una lista de países con exención de visado, que permite a los aficionados viajar sin visado si cumplen con los requisitos.
Dónde se celebra el Mundial 2026
Esta es la primera vez en la historia de la FIFA que el Mundial se celebrará en tres países coanfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá.
Además, el torneo contará con la participación de 48 selecciones, el número más grande hasta el momento.
El evento deportivo más importante del fútbol verá 104 juegos en 16 diferentes estadios que, de acuerdo con la federación, son:
Canadá
- Toronto Stadium
- BC Place Vancouver
México
- Estadio Monterrey
- Estadio Guadalajara
- Estadio Ciudad de México
Estados Unidos
- Atlanta Stadium
- Boston Stadium
- Dallas Stadium
- Houston Stadium
- Kansas City Stadium
- Los Angeles Stadium
- Miami Stadium
- New York - New Jersey Stadium
- Philadelphia Stadium
- San Francisco Bay Area Stadium
- Seattle Stadium
