¿Suspensión de visas en EE.UU. para 75 países afectará a fans del Mundial 2026?

Luego de que Estados Unidos confirmara que suspenderá indefinidamente el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países para limitar el ingreso de determinadas personas, se responde a la duda de si esta medida afectará o no a los aficionados que planeen viajar al país norteamericano durante el Mundial 2026.

Fans del Mundial 2026 no serán afectados por suspensión de visas

El también llamado congelamiento de visas no afectará a permisos de turista o de estudiante, por lo que por ahora los fanáticos que viajen a la Copa del Mundo no tendrán ningún impacto.

La suspensión de visas es una medida del presidente Donald Trump para detener la llegada de algunos inmigrantes permanentes (Archivo) AP / Freepik

La medida impulsada por el gobierno de Donald Trump pretende limitar la llegada de migrantes, que según la administración podrían depender de ayudas sociales estadounidenses, dirigida a quienes buscan residir o trabajar permanentemente en el país.

La suspensión de visas afectará principalmente a países de diferentes continentes en todo el mundo:

América y el Caribe : Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

: Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. África : Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda.

: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda. Asia : Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen.

: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Yemen. Europa : Albania, Bielorrusia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia.

: Albania, Bielorrusia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia. Oceanía: Fiyi.

Los extranjeros que soliciten visas, admisión o ajuste de estatus tendrán que comprobar que no dependerán del gobierno durante su estadía en el país, y los funcionarios consulares serán encargados de evaluar la capacidad de integración de los solicitantes.

Los aficionados del Mundial 2026 no deberían verse afectados, ya que las visas de visitantes continuarán vigentes y se procesarán con normalidad.

Qué es y cómo obtener el FIFA PASS para viajar al Mundial 2026

Los aficionados que tengan boletos para la Copa del Mundo 2026 y que viajen a EE.UU. pueden acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS, de acuerdo con Inside FIFA.

Los aficionados de la FIFA que ya tengan boletos para el Mundial 2026 podrán acceder a citas prioritarias para obtener el visado y viajar a EE.UU. (Archivo) Shutterstock - Shutterstock

El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca en 2025 y beneficia a los asistentes de partidos que se jugarán en el territorio norteamericano, quienes accederán con prioridad a las citas de entrevista de tramitación de visado.

Para poder acceder a este beneficio es necesario que se presente la solicitud de manera inmediata en el sitio web de la Copa Mundial de la FIFA 26 y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una vez completados los campos, se confirmará si el aficionado se encuentra en un país con citas disponibles para entrevistas y la FIFA brindará más información sobre el sistema de agenda prioritaria durante los primeros meses de 2026.

El programa también cuenta con una lista de países con exención de visado, que permite a los aficionados viajar sin visado si cumplen con los requisitos.

Dónde se celebra el Mundial 2026

Esta es la primera vez en la historia de la FIFA que el Mundial se celebrará en tres países coanfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el torneo contará con la participación de 48 selecciones, el número más grande hasta el momento.

En 2026, la Copa del Mundo tendrá por primera vez a 48 selecciones y se celebrará en tres países diferentes (ARCHIVO-Facebook/FIFA World Cup)

El evento deportivo más importante del fútbol verá 104 juegos en 16 diferentes estadios que, de acuerdo con la federación, son:

Canadá

Toronto Stadium

BC Place Vancouver

México

Estadio Monterrey

Estadio Guadalajara

Estadio Ciudad de México

Estados Unidos