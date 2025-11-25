¿Home Depot o Target?: en qué tienda se venden los árboles de Navidad más baratos de EE.UU.

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del año en Estados Unidos y en el resto del mundo. Una de las tradiciones de la temporada es colocar un árbol navideño, que se decora con esferas, luces y otros adornos. Tiendas como The Home Depot y Target cuentan con piezas artificiales que se venden hasta en US$999, aunque también hay versiones más económicas.

La tienda que vende los árboles de Navidad más económicos

Target anuncia en su sitio web que los árboles de Navidad más económicos que tiene a la venta cuestan desde US$9,99, aunque existen más opciones por US$10,50.

El árbol de Navidad más económico de Target se vende en US$9,99 y mide 10 pulgadas (Target)

Por otro lado, los árboles a la venta en The Home Depot están en US$10, con distintos modelos disponibles.

Aunque la diferencia es solo de un centavo, es la primera cadena de minoristas la que cuenta con los precios más económicos en EE.UU., con árboles artificiales por menos de diez dólares, aunque es importante mencionar que se trata del modelo más pequeño.

Este mini adorno navideño de US$9,99 solo mide 10 pulgadas (poco más de 25 centímetros), por lo que se vende como una decoración ideal para mesas o escritorios, más que como un árbol de Navidad tradicional.

Por otro lado, el árbol más económico de Home Depot cuesta US$10 y mide 7,5 pies (poco más de 2 metros) de altura e incluye luces artificiales que cambian de color.

El árbol de Navidad de Home Depot es más costoso que el de Target, pero también es más grande e incluye luces (Home Depot)

Esta comparación indica que, aunque los precios entre ambos artículos son casi idénticos, existe una diferencia en cuanto a dimensiones y accesorios, que cada cliente puede consultar, de acuerdo con sus necesidades.

Cuál es el árbol de Navidad más caro de Target y Home Depot

En Target, el árbol de Navidad más costoso puede alcanzar los US$6799. Tiene una altura de 15 pies (4,5 metros), es de la marca Vickerman Cashmere Pine y tiene luces incorporadas.

El modelo también es el más alto disponible, y está hecho de PE, PVC y puntas Hardneedle, que le dan una apariencia frondosa y similar a la de un ejemplar natural.

El proveedor destaca que al estar hecho con materiales de calidad es un árbol que puede durar varias Navidades, que no requiere de mantenimiento y que es de montaje fácil.

Por otro lado, en Home Depot el adorno más costoso está en US$3359, mide 16 pies (casi 5 metros) de alto y tiene luces blancas pre iluminadas.

El árbol de Navidad es uno de los adornos principales de la temporada y se venden desde US$10 o menos, hasta miles de dólares (Archivo-Freepik)

El modelo es un pino nórdico artificial de fácil montaje, aprobado para usarse en interiores y con ramas articuladas, además de la certificación UL con materiales de PVC, metal, bulbos de vidrio y alambre.

Cuál es el origen y significado del árbol de Navidad

Se cree que el árbol de Navidad se originó en Alemania, aunque la verdad es incierta, existen diferentes historias que explican el surgimiento de esta tradición, de acuerdo con National Geographic.

Los árboles, especialmente los de hojas perennes, han estado presentes como parte de la decoración de algunas celebraciones paganas, ya que representaban la vida y la victoria de la luz sobre la oscuridad.

Existen diversas historias sobre cuál es el origen de la celebración de Navidad (Archivo)

Aunque no existe un acuerdo sobre el momento exacto en la historia o la tradición que dio origen al árbol de Navidad, se cree que este se remonta al norte de Europa, una región conocida por sus grandes bosques, en donde también se realizaban rituales paganos que con el paso del tiempo se adaptarían y migrarían a otros países.

Esta decoración navideña y todo lo que la compone tienen un significado especial, aunque este se ha transformado a lo largo del tiempo, según Vogue.

El árbol de Navidad es considerado por la fe cristiana como una representación de la Santísima Trinidad, así como símbolo del paraíso del que fueron desterrados Adán y Eva.