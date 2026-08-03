Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy lunes 3 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 130 km al SURESTE de SALINA CRUZ, Oaxaca
- Latitud: 15.184000
- Longitud: -94.563000
- Profundidad: 18.800
- Magnitud: 4.2
- Localización: 130 km al SURESTE de SALINA CRUZ, Oaxaca
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
Sismo a 18 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, Guerrero
- Latitud: 18.280000
- Longitud: -100.518000
- Profundidad: 52.200
- Magnitud: 4.0
- Localización: 18 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, Guerrero
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
¿Dónde es más probable que ocurra un terremoto en los Estados Unidos?
Estados Unidos es uno de los países donde hay más riesgo de que se produzca un terremoto. La costa oeste de este país es la más propensa a sufrir sismos por su cercanía con el “cinturón de fuego” o “anillo de fuego” del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Sin embargo, algunos estados del centro también pueden ser afectadas por este tipo de fenómeno natural por sus zonas montañosas. Un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) subraya que casi el 75% del territorio estadounidense puede experimentar terremotos dañinos en el futuro. Washington DC, Filadelfia, Nueva York y Boston son algunos de los estados que entran en esta zona de riesgo. No obstante, los de mayor potencial en verse afectados siguen siendo California, Alaska y Hawái. Cabe destacar que las ciudades con mayor riesgo de sufrir un terremoto son San José, Vallejo y San Diego, ubicadas en California. Eso se debe a que están cruzadas por fallas geológicas en sus territorios que pueden ocasionar ondas sísmicas.
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
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