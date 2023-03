Un cocodrilo destruyó una reja en los Estados Unidos y generó temor entre los presentes

escuchar

Un nuevo video de animales se viralizó en las redes sociales por cómo actuó un cocodrilo en el estado de Florida, Estados Unidos. Este reptil se encontraba en cautiverio, aunque, según se observa en un video que publicó un usuario de Twitter llamado Matt Devitt, decide cruzar una reja que se encontraba frente a él.

“Esto sucedió donde yo trabajo, mi compañero hizo el video. Desafortunadamente, era una valla nueva que acabábamos de poner. Estábamos tratando de cavar agujeros para que pasara por debajo antes de que decidiera irse a través de la cerca. Se quedó atascado, pero por suerte pudimos guiarlo”, detalló Devitt, mientras en el video se observa al cocodrilo desarmando con facilidad los barrotes de las rejas y pasando entre medio de esta protección.

En un material que llegó a muchas partes del mundo, Devitt, quien trabaja como jefe del departamento de meteorología de WINK News, especificó con orgullo e ironía: “¡Solo en Florida!”, para darle color a una noticia que atemorizó a la zona por la ferocidad del cocodrilo que abrió las rejas y el peligro que podría haber causado si no lo detenían a tiempo.

Con 2600 likes, el posteo tuvo bastante repercusión y fueron las mismas personas de Florida las que aseguraron que este tipo de hechos ya no los sorprenden, debido a la gran cantidad de reptiles que habitan por esas latitudes. “¿Con qué frecuencia ven los floridianos a estas criaturas? ¿A diario?”, preguntó un usuario y al instante recibió una respuesta contundente. “Los veo todos los días”, sintetizó una usuaria de nombre Simone.

Por otra parte, otros followers se hicieron eco de la noticia y publicaron su comentario al respecto: “Mi vecino vio uno en el desagüe pluvial al lado de mi casa el año pasado, pero en los cinco años que llevo aquí no he visto ninguno en persona. El hecho de que ni siquiera apareciera uno en mi puerta para señalarlo creo que dice mucho sobre cómo los avistamientos son lo suficientemente frecuentes como para no ser un gran problema”; “Lo que da miedo es lo familiar que parece, como una escena de Jurassic Park”; “Eso no es una cerca de metal, mirá las barras, se doblan, pero luego se doblan hacia atrás. El clip probablemente se interrumpió porque después de que el cocodrilo pasa, las barras vuelven a la normalidad”, fueron las menciones más destacadas.

De piel escamosa, dura y seca, los cocodrilos suelen ser una amenaza para quienes se encuentren a su alrededor debido a la voracidad que pueden tener si se sienten amenazados.

