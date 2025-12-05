Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck en diciembre 2025 en EE.UU.
Estas son las variantes y especificaciones de uno de los modelos más destacados del mercado automotor de Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
El Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica de la empresa de Elon Musk, lleva más de dos años en el mercado y es muy deseada en Estados Unidos. Se destaca por su estética futurista, equipamiento y seguridad, siendo una opción atractiva para quienes buscan amplitud, comodidad y durabilidad, y sus valores de fin de 2025 deben ser considerados.
Cuánto cuesta la Tesla Cybertruck en Estados Unidos en el fin del 2025
El Cybertruck se comercializa en dos variantes, con valores que parten desde los 79.990 dólares.
Estos son los precios actuales, según la versión.
- All Wheel Drive (AWD) US$79.990
- Cyberbeast: US$114.990
En septiembre de este año, Tesla dejó de ofrecer una versión más económica: el modelo “Long Range” con tracción trasera. Este se comercializaba desde los US$69.990, según Tesla North.
Características del Tesla Cybertruck, según la versión
Si bien ambas versiones de Tesla Cybertruck que se ofrecen en Estados Unidos incluyen funciones en común, como el sistema de conducción autónoma supervisada (Full Self-Driving), cada una incorpora su propio conjunto de prestaciones y un nivel de seguridad particular
All Wheel Drive (Tracción en las cuatro ruedas)
- Dirección electrónica y, según configuración, dirección en las cuatro ruedas
- Luz delantera a todo lo ancho para el manejo diurno
- Capacidad Powershare
- Paquete de cama premium
- Tomas de corriente en la cama (2-120 V, 1-240 V) y en la cabina (2-120 V)
- Suspensión neumática adaptativa
- Altura de manejo ajustable
- Interior premium, audio y pantalla de 9,4 pulgadas en la segunda fila
- Ruedas de 20 pulgadas (50,8 centímetros)
Cyberbeast
- Incluye las prestaciones del modelo All Wheel Drive y suma:
- Tracción en las cuatro ruedas con tres motores
- Modo de lanzamiento de rendimiento
- Velocidad máxima: 206 km/h
- Vectorización del par trasero
- Interior premium con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles en acero inoxidable y gráfico de cabina
- Insignia de Cerberus grabada con láser
- Ruedas de 20 pulgadas (50,8 centímetros)
Los Tesla Cybertruck pueden incorporar paquetes adicionales, como la barra de remolque de acero de alta resistencia Clase IV o el paquete Premium, que suma tomas de 120 y 240 V, iluminación completa en la zona de carga y un techo rígido motorizado.
Así funciona la conducción autónoma del Tesla Cybertruck
Uno de los puntos más atractivos del Tesla Cybertruck es su sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), que ofrece una experiencia de manejo más relajada.
No obstante, la compañía aclara que no se trata de una conducción completamente autónoma: el conductor debe mantenerse atento en todo momento, ya que la tecnología exige supervisión permanente.
El FSD funcionaba a partir de un conjunto de cámaras y sensores ultrasónicos distribuidos alrededor del vehículo. No obstante, Tesla eliminó los sensores ultrasónicos en 2022 y actualmente basa su tecnología en visión por computadora.
El procesador del vehículo analiza la información al instante para detectar otros autos, peatones, ciclistas, señales de tránsito y distintos obstáculos en la ruta.
Otras noticias de Agenda EEUU
Cultura latina. Quema del diablo, la tradición de los migrantes guatemaltecos que marca el inicio de la temporada de Navidad
Asistencia perfecta. Más trabajadores de Estados Unidos podrían recibir un bono de 10.000 dólares
¿Nuevas medidas? Immigration news en California: actualizaciones y leyes que protegen a los inmigrantes
- 1
Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025
- 2
Malas noticias para migrantes en Florida: Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales”
- 3
Trump estaría presionando a favor de Paramount en la puja con Netflix por la compra de Warner
- 4
Un informe concluye que Pete Hegseth puso en riesgo a militares de EE.UU. por debatir un operativo en Signal