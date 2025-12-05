Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck en diciembre 2025 en EE.UU.

El Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica de la empresa de Elon Musk, lleva más de dos años en el mercado y es muy deseada en Estados Unidos. Se destaca por su estética futurista, equipamiento y seguridad, siendo una opción atractiva para quienes buscan amplitud, comodidad y durabilidad, y sus valores de fin de 2025 deben ser considerados.

Cuánto cuesta la Tesla Cybertruck en Estados Unidos en el fin del 2025

El Cybertruck se comercializa en dos variantes, con valores que parten desde los 79.990 dólares.

El precio más bajo de un Tesla Cybertruck nuevo supera los US$79 mil

Estos son los precios actuales, según la versión.

All Wheel Drive (AWD) US$79.990

US$79.990 Cyberbeast: US$114.990

En septiembre de este año, Tesla dejó de ofrecer una versión más económica: el modelo “Long Range” con tracción trasera. Este se comercializaba desde los US$69.990, según Tesla North.

Su estética futurista hace que estos vehículos sean inconfundibles Tesla

Características del Tesla Cybertruck, según la versión

Si bien ambas versiones de Tesla Cybertruck que se ofrecen en Estados Unidos incluyen funciones en común, como el sistema de conducción autónoma supervisada (Full Self-Driving), cada una incorpora su propio conjunto de prestaciones y un nivel de seguridad particular

All Wheel Drive (Tracción en las cuatro ruedas)

Dirección electrónica y, según configuración, dirección en las cuatro ruedas

Luz delantera a todo lo ancho para el manejo diurno

Capacidad Powershare

Paquete de cama premium

Tomas de corriente en la cama (2-120 V, 1-240 V) y en la cabina (2-120 V)

Suspensión neumática adaptativa

Altura de manejo ajustable

Interior premium, audio y pantalla de 9,4 pulgadas en la segunda fila

Ruedas de 20 pulgadas (50,8 centímetros)

Cyberbeast

Incluye las prestaciones del modelo All Wheel Drive y suma:

Tracción en las cuatro ruedas con tres motores

Modo de lanzamiento de rendimiento

Velocidad máxima: 206 km/h

Vectorización del par trasero

Interior premium con tapizado textil de gamuza, piso de yate con detalles en acero inoxidable y gráfico de cabina

Insignia de Cerberus grabada con láser

Ruedas de 20 pulgadas (50,8 centímetros)

Las Tesla Cybertruck cuentan con un sistema de conducción autónomo, aunque la empresa destaca que la autonomía no es del 100%

Los Tesla Cybertruck pueden incorporar paquetes adicionales, como la barra de remolque de acero de alta resistencia Clase IV o el paquete Premium, que suma tomas de 120 y 240 V, iluminación completa en la zona de carga y un techo rígido motorizado.

Así funciona la conducción autónoma del Tesla Cybertruck

Uno de los puntos más atractivos del Tesla Cybertruck es su sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), que ofrece una experiencia de manejo más relajada.

No obstante, la compañía aclara que no se trata de una conducción completamente autónoma: el conductor debe mantenerse atento en todo momento, ya que la tecnología exige supervisión permanente.

El FSD funcionaba a partir de un conjunto de cámaras y sensores ultrasónicos distribuidos alrededor del vehículo. No obstante, Tesla eliminó los sensores ultrasónicos en 2022 y actualmente basa su tecnología en visión por computadora.

El procesador del vehículo analiza la información al instante para detectar otros autos, peatones, ciclistas, señales de tránsito y distintos obstáculos en la ruta.