Adiós al misterio en Dallas: después de 52 años se resuelve el caso de un adolescente desaparecido

La Policía de Dallas confirmó que un adolescente desaparecido, identificado como Norman Lamar Prater, murió en un siniestro vial ocurrido en 1973 sobre la Interestatal 35 (I-35), en Rockport, Texas, dentro del condado de Aransas.

¿Cómo fue la desaparición de Norman Prater?

Según informó FOX 4 News, la familia de Prater reportó su desaparición el 14 de enero de 1973, cuando el adolescente tenía 16 años.

El joven fue visto por última vez en East Dallas mientras caminaba con amigos y nunca regresó a su casa.

El joven hoy tendría 69 años missingkids

Los registros del Doe Network, una base de datos colaborativa sobre personas desaparecidas y no identificadas, detallan que Prater nació el 6 de junio de 1956, por lo que hoy tendría 69 años.

Al momento de su desaparición medía aproximadamente 1,73 metros, pesaba alrededor de 59 kilos, tenía cabello castaño, ojos azules y los lóbulos de las orejas adheridos.

Seis meses después de la desaparición, en julio de 1973, un joven no identificado murió tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en Rockport, Texas, cerca de Corpus Christi, dentro del condado de Aransas. El cuerpo no pudo ser identificado en ese momento, pese a los pedidos de colaboración pública realizados por autoridades y medios locales.

El dato nuevo que permitió reabrir el caso más antiguo de la policía de Dallas

El detective Ryan Dalby, de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Dallas, relató a NBC 5 que recibió una llamada del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

Tras el siniestro, el cuerpo no pudo ser reconocido y permaneció sin identificación durante décadas Captura de NBC

Ese contacto se originó porque un médico forense del condado de Aransas revisó archivos antiguos y sostuvo que un adolescente de 16 años, víctima de un siniestro de tránsito, podía ser el mismo joven reportado como desaparecido en Dallas 52 años antes.

La comparación forense que apuntó a Norman Prater

El investigador del caso explicó que el NCMEC obtuvo el archivo completo y que un analista forense verificó los “puntos de referencia en el rostro”, así concluyó que existía “una alta probabilidad de que la persona hallada fuera Norman Prater”. A su vez, también había observado las fotos “lado a lado” y coincidió con esa evaluación.

Luego, el detective pidió otra opinión a un examinador forense de los Texas Rangers. Ese experto confirmó que la fotografía post mortem coincidía con una imagen conservada en archivos del NCMEC.

Tras el siniestro, el cuerpo no pudo ser reconocido y permaneció sin identificación durante décadas Captura de NBC

La reacción de la familia del joven cuando recibió el contacto del detective

Dalby relató que, al llamar al hermano de Prater, se abrió una etapa decisiva del caso: “Atendió y preguntó quién era. Le dije que hablaba el detective Dalby, de la Policía de Dallas, y respondió: ‘Esperé 52 años esta llamada. Por favor, dime que tienes algo’”.

Ambos se reunieron al día siguiente en la sede de la Policía de Dallas para una confirmación adicional. Durante el encuentro, el familiar del joven observó el sistema de reconocimiento empleado en la investigación y señaló: “Puedes cerrar el caso. Es mi hermano. El caso terminó”.