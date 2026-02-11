¿Hinojosa vs. Abbott? Últimas encuestas primarias demócratas en Texas

Encuestas recientes que se realizaron en Texas analizaron el panorama de las elecciones a gobernador que se celebrarán en el estado. Más allá de los comicios generales del 3 de noviembre, los sondeos se enfocaron en las primarias demócratas. Allí, Gina Hinojosa muestra una importante ventaja para ser quien enfrente al republicano Greg Abbott.

Encuestas en Texas: Gina Hinojosa lidera la primaria demócrata rumbo a 2026

De acuerdo con una recopilación que llevó a cabo The New York Times, en 2026 se realizaron dos sondeos para conocer las preferencias de probables votantes en los comicios para elegir al nuevo mandatario del Estado de la Estrella Solitaria.

Gina Hinojosa se presenta como la máxima candidata demócrata para las elecciones a gobernador de Texas Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

La encuesta más reciente fue la de Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston que se publicó en febrero. Concretamente, el sondeo se realizó entre el 20 y el 31 de enero y contó con la participación de 550 probables sufragantes de Texas.

Dentro de las distintas áreas sobre las que se consultó, este fue el panorama de intención de voto entre los principales candidatos demócratas:

Gina Hinojosa : 37%

: 37% Chris Bell : 7%

: 7% Bobby Cole: 6%

A pesar de que las primarias se realizarán en menos de un mes, el 3 de marzo, aún hay un porcentaje considerable de indecisos. En este sondeo, 32% de los encuestados que sufragarán por el Partido Demócrata aún no decidieron por quién lo harán.

Por su parte, la investigación que realizó Texas Public Opinion Research tiene una muestra más grande, de 1290 probables votantes, y mostró un escenario de mayor incertidumbre en la interna liberal.

El video de lanzamiento de candidatura de Gina Hinojosa

La encuesta, realizada entre el 14 y 21 de enero, arrojó datos con los siguientes porcentajes sobre la primaria demócrata:

Gina Hinojosa : 29%

: 29% Chris Bell : 4%

: 4% Bobby Cole: 3%

Aunque la diferencia también es muy marcada, en este caso la indecisión de quienes planean votar por el Partido Demócrata alcanza el 59%.

A pesar de que la ventaja de Hinojosa es considerable, la alta cantidad de indecisos podría derivar en una elección más cerrada y favorecer a algunos de sus competidores por la gobernación de Texas.

Greg Abbott vs. Gina Hinojosa: así está la intención de voto en Texas

Por fuera de las primarias, el sondeo de la Hobby School of Public Affairs también midió cómo resultaría una elección entre el actual gobernador y la opositora.

La última encuesta que midió la intención de voto para gobernador de Texas le da la ventaja a Greg Abbott por sobre Gina Hinojosa Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

Ambos son los máximos candidatos en el sector republicano y demócrata, respectivamente, por lo que se trata de un escenario probable para las generales del 3 de noviembre. Estos fueron los porcentajes de intención de voto en Texas:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Todos los candidatos a gobernador de Texas en 2026

De acuerdo con la recopilación de Ballotpedia, este es el listado completo de los candidatos para convertirse en gobernador del Estado de la Estrella Solitaria:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

La demócrata Gina Hinojosa se presenta como la candidata demócrata con mejores posibilidades de llegar a las elecciones generales Web: ginafortexas.com

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

Independiente