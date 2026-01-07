¿Adiós Nueva York?: el alcalde de Dallas dice que está listo para recibir una “avalancha” de empresas de Wall Street

Luego de la asunción de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, el mercado de Wall Street atraviesa momentos de tensión ante las políticas de presión fiscal que podría aplicar. En este escenario, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, declaró que estaba listo para recibir una “avalancha” de empresas que podrían arribar a la región y sostuvo que Texas reemplazaría a la Gran Manzana como el principal centro financiero del país.

El alcalde de Dallas anticipa una salida de empresas de Wall Street

El corredor financiero de Dallas, conocido como “Y’all Street”, abarca el centro, Victory Park y Uptown. Allí, según Johnson, podría estar el futuro de las acciones. En una entrevista con New York Post, expresó que “la agenda socialista de Mamdani” podría acelerar la deserción de las empresas de Wall Street.

En declaraciones recientes, el alcalde de Dallas aseguró que las empresas de Wall Street arribarán a Texas a causa de "la agenda socialista de Mamdani" @Johnson4Dallas

“No es inconcebible que, al cabo de unos años, la gente mire hacia atrás y diga: ‘¿Recuerdas cuando Nueva York era la capital financiera de Estados Unidos? ¿No es extraño?’", indicó.

A continuación, sostuvo: “Lo que ya era un goteo se va a convertir en una avalancha de personas y empresas que han considerado a Nueva York su hogar durante mucho tiempo y se mudarán a Dallas".

En esa línea, agregó que la Gran Manzana es “un entorno en el que se habla de intentar encontrar nuevas formas de gravar a la gente”. En comparación, sostuvo sobre su gestión: “Estamos intentando reducir el único impuesto que tenemos, y no tenemos impuesto sobre la renta”.

El crecimiento de Dallas para recibir una “avalancha” de empresas de Wall Street

Actualmente, la zona ya alberga la mayor concentración de trabajadores de servicios financieros en Estados Unidos fuera de Nueva York. En diciembre, Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo por capitalización bursátil, anunció que planea abrir una sede en Dallas.

Además, más de 200 empresas con sede en el estado cotizan en la bolsa, lo que evidencia el auge registrado en los últimos años y continúa en la actualidad.

De acuerdo con New York Post, el alcalde de Dallas trabajó en estrecha colaboración con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para ofrecer “acuerdos de incentivos económicos”. Estos se basan en exenciones fiscales y subvenciones.

El alcalde de Dallas sostuvo que espera una "avalancha" de empresas que saldrán de Wall Street hacia Texas NYC Tourism + Conventions

Los resultados de las políticas están sobre la mesa. JPMorgan, liderado por el reconocido inversor de Wall Street, Jamie Dimon, ya emplea a más personas en el Estado de la Estrella Solitaria que en Nueva York.

Además, según Johnson, el costo de vida es más bajo en Dallas, lo que podría impulsar el arribo de empresarios a la región. “Puedes tener lo mejor de Nueva York, pero también puedes vivir en un lugar donde puedes permitirte tener una casa muy bonita, enviar a tus hijos a buenas escuelas y estar seguro”, manifestó.

Las políticas de Nueva York que podrían acelerar la salida de las empresas de Wall Street

Durante su campaña para las elecciones de noviembre de 2025, Mamdani aseguró que planeaba aumentar la tasa impositiva corporativa al 11,5%. Además, según indicaba su plataforma, promovería un impuesto del 2% sobre todos los ingresos superiores a US$1 millón.

El objetivo de estos incrementos es financiar sus programas, que según sus palabras recaudarán US$9000 millones al año.

El alcalde electo Zohran Mamdani planea avanzar con un aumento de la presión fiscal en Nueva York que podría provocar un éxodo de las empresas de Wall Street hacia Dallas

Al asumir su cargo el 1° de enero, remarcó que su plan incluye gravar a los más ricos y a las grandes corporaciones para pagar servicios como transporte gratuito, cuidado infantil y otras políticas sociales, según informó Business Insider.

“Esta no será la historia de una ciudad gobernada sólo por el 1%, ni será la historia de dos ciudades, los ricos contra los pobres”, manifestó al respecto.

El incremento de la presión fiscal amenaza con destronar a Nueva York como el principal centro financiero de Estados Unidos, y es lo que espera Johnson. En noviembre, los votantes de Texas aprobaron tres enmiendas que establecen que el estado nunca pueda imponer impuestos a las ganancias de capital, las propiedades o herencias, y ciertas transacciones de valores, comunicó Fox Business.

Con este panorama y las marcadas diferencias de políticas, el Estado de la Estrella Solitaria presenta una visión más amigable para los empresarios de cara al futuro.