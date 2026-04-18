Tienen hasta el 30 de abril: qué pasará con las peluqueras y barberos por nueva ley de licencias en Texas

A partir de una nueva política del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), los peluqueros y barberos tendrán hasta el 30 de abril para renovar la licencia profesional antes de que entre en vigor la modificación de normas. Desde esa fecha, será necesario presentar una prueba de estatus legal en Estados Unidos para otorgar o actualizar el documento.

Qué pasará con los peluqueros y barberos por la nueva ley de licencias en Texas después del 30 de abril

El martes 24 de marzo, el TDLR aprobó de manera unánime la nueva norma, que entrará en vigor el próximo 1° de mayo e introducirá nuevas condiciones laborales.

La medida tiene lugar en un contexto de endurecimiento de los requisitos para obtener licencias para trabajar en el Estado de la Estrella Solitaria. Además, la obligación aplica tanto para estadounidenses como extranjeros.

Los peluqueros y barberos en Texas deberán demostrar su presencia legal en Estados Unidos para obtener la licencia profesional Freepik

¿Qué cambia el 1° de mayo para peluqueros y barberos de Texas?

A partir de la fecha mencionada, los peluqueros y barberos que trabajen en Texas deberán demostrar su presencia legal a través de la presentación de ciertos documentos, aunque el proceso es distinto según la situación migratoria particular del trabajador.

Cuando la persona avanza con el trámite, tiene dos opciones: hacerlo con el número de Seguro Social o sin ese identificador. Quienes no cuenten con él deberán presentar un documento para acreditar su presencia legal.

La medida no es un requisito de ciudadanía, sin embargo, exige que la persona esté en alguna categoría con autorización legal, según la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos.

¿Quiénes perderán su habilitación para trabajar en Texas?

Con la medida, miles de trabajadores que antes podían obtener licencias estatales ahora podrían perder sus trabajos si no cuentan con estatus o autorización de trabajo desde el momento en que venza su actual licencia.

Las nuevas regulaciones afectan a peluqueros, barberos y otros trabajadores, como electricistas, cosmetólogos, barberos, contadores, criadores de perros, contratistas y conductores comerciales, entre otros.

Los peluqueros y barberos de Texas pueden perder sus trabajos si no tienen estatus o autorización de trabajo desde el momento en que venza su actual licencia Freepik

El impacto de la comunidad migrante en Texas

La medida entrará en vigor en un estado en el que los inmigrantes tienen una importante presencia. La comunidad representa el 22,2% de la fuerza laboral de Texas y contribuye a la economía de diversas maneras, según American Immigration Council.

El mensaje de la TDLR sobre los trabajadores con licencias en Texas

Del total de extranjeros, aproximadamente dos millones son indocumentados, y pagan un estimado de 13.800 millones de dólares en impuestos.

Previamente, el gobernador Greg Abbott endureció los requisitos para solicitar licencia de conducir profesional (CDL, por sus siglas en inglés). Ahora, exige que los conductores hablen inglés de manera fluida y comprendan las señalizaciones.

Qué documentos pueden presentar los peluqueros y barberos en Texas

Para demostrar su presencia legal, la TDLR detalla en su sitio web el listado de documentos válidos. Estas son las opciones:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos de REAL ID.

que cumpla con los requisitos de REAL ID. Pasaporte estadounidense .

. Tarjeta de identificación militar estadounidense.

estadounidense. Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

expedida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, en inglés) o el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) que confirme la presencia legal y la autorización para trabajar.

En cuanto a este último punto, se aclara que el ítem incluye opciones como el certificado de naturalización, green card, visa de inmigrante, documento de autorización de empleo y otros formularios similares.