Alerta 4P: cuánta nieve ha caído en Texas y qué se espera para las próximas horas por la fuerte tormenta invernal

El fenómeno deja récords de frío, extensiones del estado cubiertas de nieve y temperaturas bajo los niveles de congelación

Pese al cese de precipitaciones, la masa de aire ártico mantiene a Texas congelado
Texas enfrenta las consecuencias de una de las tormentas invernales más significativas en años, con gran parte del estado cubierta por nieve, hielo y aguanieve. El evento, que inició el viernes 23 de enero por la noche, trajo temperaturas gélidas que cayeron bajo cero el sábado y acumulación de hasta 2.8 pulgadas de nieve.

Acumulaciones récord y condiciones peligrosas

La tormenta invernal deja un panorama variado en cuanto a acumulaciones de nieve y hielo en todo el estado. De acuerdo con WFAA 29, el centro de Dallas y Fort Worth acumuló cerca de 1.1 pulgadas de aguanieve y nieve, con 3 pulgadas en el norte de Fort Worth.

  • El condado de Kaufman reportó mayores cantidades de hielo, con acumulaciones de aguanieve/nieve de 1 a 3 pulgadas y hasta 0.24 de hielo.
  • El Panhandle fue una de las zonas más afectadas. Amarillo registró más de 2 pulgadas de nieve en 24 horas, con 9 pulgadas en Hereford y Hollis.
  • Lubbock, por su parte, reportó la mayor cantidad de nieve en Texas, con 4 pulgadas en el centro y 9-19 pulgadas al norte (Littlefield y Muleshoe), lo que llevó a la cancelación de clases en la Universidad Tecnológica de Texas, informó el Star-Telegram.
El centro de Dallas y Fort Worth acumuló cerca de 2,8 cm de aguanieve y nieve, con 7,6 cm en el norte de Fort Worth
Houston, San Antonio y Corpus Christi, al sur, escaparon de nevadas significativas, siendo Fredericksburg, al oeste de Austin, el punto más austral con aguanieve o hielo.

Austin, con ligera nevada al norte, fue más afectado por hielo y aguanieve, con menos de una pulgada en Round Rock y Lakeway.

Las condiciones climáticas en Texas según el NWS

Pese al cese de precipitaciones, la masa de aire ártico mantiene a Texas congelado. Por tanto, el NWS advirtió sobre “condiciones climáticas frías” con valores de sensación térmica helada persistentes.

Las rutas en Hill Country y el área metropolitana de Austin continúan siendo “heladas y peligrosas”, debido a las acumulaciones de lluvia helada y aguanieve. Cualquier derretimiento de hielo esta tarde “se volverá a congelar en la noche”, creando nuevas capas.

Las mínimas para esta noche caerán a 8-11 °F (-13 a -11 °C) en Hill Country y a 15-18 °F (-9 a -8 °C) en Austin y San Antonio
Las mínimas para esta noche caerán a 8-11 °F (-13 a -11 °C) en Hill Country y a 15-18 °F (-9 a -8 °C) en Austin y San Antonio.

La “sensación térmica potencialmente mortal” podría alcanzar -5 a 0 °F (-20 a -18 °C) en el primer condado mencionado, por lo que reitera la protección de las 4P, “People, Pets, Plants, and Pipes” (“Personas, Mascotas, Plantas y Tuberías”).

Si bien se anticipa un ligero calentamiento diurno hasta el martes 27 de enero por la tarde, con máximas entre 40 y 49 °F (4 a 9 °C), las temperaturas gélidas nocturnas y matutinas regresarán el martes y miércoles.

Desde este punto, otro frente frío avanzaría por la zona el jueves por la noche, llegando al centro-sur de Texas el viernes por la tarde

