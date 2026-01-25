Alerta 4P: cuánta nieve ha caído en Texas y qué se espera para las próximas horas por la fuerte tormenta invernal

Texas enfrenta las consecuencias de una de las tormentas invernales más significativas en años, con gran parte del estado cubierta por nieve, hielo y aguanieve. El evento, que inició el viernes 23 de enero por la noche, trajo temperaturas gélidas que cayeron bajo cero el sábado y acumulación de hasta 2.8 pulgadas de nieve.

Acumulaciones récord y condiciones peligrosas

La tormenta invernal deja un panorama variado en cuanto a acumulaciones de nieve y hielo en todo el estado. De acuerdo con WFAA 29, el centro de Dallas y Fort Worth acumuló cerca de 1.1 pulgadas de aguanieve y nieve, con 3 pulgadas en el norte de Fort Worth.

El condado de Kaufman reportó mayores cantidades de hielo, con acumulaciones de aguanieve/nieve de 1 a 3 pulgadas y hasta 0.24 de hielo.

El Panhandle fue una de las zonas más afectadas. Amarillo registró más de 2 pulgadas de nieve en 24 horas

, con 9 pulgadas en Hereford y Hollis. Lubbock, por su parte, reportó la mayor cantidad de nieve en Texas, con 4 pulgadas en el centro y 9-19 pulgadas al norte (Littlefield y Muleshoe), lo que llevó a la cancelación de clases en la Universidad Tecnológica de Texas, informó el Star-Telegram.

El centro de Dallas y Fort Worth acumuló cerca de 2,8 cm de aguanieve y nieve, con 7,6 cm en el norte de Fort Worth RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Houston, San Antonio y Corpus Christi, al sur, escaparon de nevadas significativas, siendo Fredericksburg, al oeste de Austin, el punto más austral con aguanieve o hielo.

Austin, con ligera nevada al norte, fue más afectado por hielo y aguanieve, con menos de una pulgada en Round Rock y Lakeway.

Las condiciones climáticas en Texas según el NWS

Pese al cese de precipitaciones, la masa de aire ártico mantiene a Texas congelado. Por tanto, el NWS advirtió sobre “condiciones climáticas frías” con valores de sensación térmica helada persistentes.

Las rutas en Hill Country y el área metropolitana de Austin continúan siendo “heladas y peligrosas”, debido a las acumulaciones de lluvia helada y aguanieve. Cualquier derretimiento de hielo esta tarde “se volverá a congelar en la noche”, creando nuevas capas.

Las mínimas para esta noche caerán a 8-11 °F (-13 a -11 °C) en Hill Country y a 15-18 °F (-9 a -8 °C) en Austin y San Antonio Brett Coomer - Houston Chronicle

Las mínimas para esta noche caerán a 8-11 °F (-13 a -11 °C) en Hill Country y a 15-18 °F (-9 a -8 °C) en Austin y San Antonio.

La “sensación térmica potencialmente mortal” podría alcanzar -5 a 0 °F (-20 a -18 °C) en el primer condado mencionado, por lo que reitera la protección de las 4P, “People, Pets, Plants, and Pipes” (“Personas, Mascotas, Plantas y Tuberías”).

Si bien se anticipa un ligero calentamiento diurno hasta el martes 27 de enero por la tarde, con máximas entre 40 y 49 °F (4 a 9 °C), las temperaturas gélidas nocturnas y matutinas regresarán el martes y miércoles.

Desde este punto, otro frente frío avanzaría por la zona el jueves por la noche, llegando al centro-sur de Texas el viernes por la tarde

