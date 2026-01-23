Cuánta nieve caerá sobre Texas durante las próximas horas ante la tormenta con frío invernal en EE.UU.

Un nuevo episodio de clima extremo comienza a tomar forma sobre el centro y sur de Estados Unidos y Texas aparece nuevamente en el centro de la escena. Una combinación peligrosa de aire ártico, un frente polar de avance lento y varios sistemas en niveles medios y altos de la atmósfera dará lugar a una tormenta invernal de gran impacto, con nieve, aguanieve y lluvia congelante.

Panhandles de Texas: la mayor amenaza de nieve intensa

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Amarillo, responsable del pronóstico para los Panhandles de Texas, es la que presenta el escenario con mayor potencial de nevadas significativas. Según su pronóstico, existe una alta probabilidad de impactos invernales moderados a importantes desde el viernes por la tarde hasta el domingo, con caminos que podrían volverse intransitables en las zonas más afectadas.

En azul, los momentos donde se espera nieve en el Panhandle de Texas NWS

En esta región, el conflicto entre un área cálida en niveles medios y el aire ártico en superficie definirá si la precipitación será nieve, aguanieve o una mezcla de ambas. Sin embargo, a medida que el aire frío se profundice, el escenario favorecerá cada vez más a la nieve, especialmente entre la noche del viernes y el sábado.

Acumulaciones probables de nieve entre dos y cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) durante la primera etapa del evento, especialmente entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

En una fase posterior, con mayor humedad y ascensos intensos, no se descartan totales mucho mayores en lapsos cortos, con escenarios extremos que podrían alcanzar valores significativamente superiores si se combinan altos ratios nieve/agua.

Temperaturas máximas que podrían no superar los 10°F (-12°C) el sábado, con sensaciones térmicas entre -5°F y -15°F (-21°C a -26°C).

Norte de Texas: nieve y aguanieve con acumulaciones moderadas

Más al este, la oficina del NWS en Fort Worth describió un evento invernal complejo, donde la transición de lluvia a precipitación congelada será gradual. En el norte de Texas, la nieve no será el único protagonista, ya que la aguanieve y la lluvia congelante también jugarán un papel importante.

El sábado por la noche podría llegar la nieve al área de Fort Worth NWS

Aquí, la llegada tardía del aire ártico permitirá que las precipitaciones comiencen como lluvia el viernes, pero el descenso térmico provocará un cambio progresivo hacia una mezcla invernal, con nieve que ganará terreno hacia el sábado por la noche.

Acumulaciones promedio de nieve y aguanieve entre dos y cinco pulgadas (cinco a 13 centímetros) en el norte de Texas, con valores aislados cercanos a seis pulgadas (15 centímetros), especialmente al norte de la autopista 380.

Mayor probabilidad de nieve plena cerca del río Rojo, donde el aire frío será más profundo.

Persistencia de impactos en carreteras al menos hasta el lunes por la mañana debido a temperaturas que se mantendrán bajo congelación.

Centro y sur de Texas: la nieve será más limitada

En el centro y sur del estado, bajo la jurisdicción del NWS Austin/San Antonio, la nieve no será el fenómeno dominante. Sin embargo, en áreas elevadas como el Hill Country y el sur del Edwards Plateau, no se descarta que la precipitación sólida aparezca en momentos puntuales.

Temperaturas para Austin en los próximos días NWS

En estas regiones, el evento se caracterizará más por lluvia congelante y aguanieve, aunque breves episodios de nieve pueden ocurrir cuando el aire frío alcance su máxima profundidad.