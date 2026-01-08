Cuándo entra el “arctic blast” en Texas: nieve en el Panhandle y desplome térmico desde el 8 de enero

Un frente de aire ártico impulsado por un vórtice polar avanzará sobre Texas a partir de la noche del jueves 8 de enero de 2026. El sistema impactará primero en el Panhandle, donde se prevén nevadas, vientos intensos y temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

El ingreso del “arctic blast” en Texas y el descenso de la temperatura

Durante la jornada del jueves 8 de enero, las condiciones previas al frente permitirán temperaturas relativamente templadas en el Panhandle. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en ciudades como Amarillo, las máximas podrían ubicarse cerca de los 63°F (17°C) antes de que el sistema frío alcance la región por la noche.

Las temperaturas en Texas comenzarán a descender debido al ingreso de un vórtice polar durante la noche del jueves 8 de enero NWS

El ingreso del soplo de aire ártico (arctic blast) marcará el inicio del descenso térmico. A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a caer de forma sostenida, lo que dará lugar a un ambiente invernal que se consolidará durante la madrugada del viernes.

Este proceso estará acompañado por un aumento del viento del norte, que facilitará el ingreso del aire gélido. Las ráfagas, que podrían superar las 30 millas por hora (48.28 kilómetros por hora), jugarán un papel clave en la caída de la sensación térmica, incluso antes de que se produzcan las nevadas más significativas.

Durante la mañana del viernes 9 de enero, el termómetro registrará valores mucho más bajos que los del día anterior, con máximas que apenas alcanzarán los 42°F (5.5°C) en el centro del Panhandle y alrededor de 34°F (1°C) en el sector noroeste.

El descenso continuará durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según el NWS, las mínimas previstas se ubican en un rango amplio, que va desde los 21°F (-6°C) hasta valores cercanos a los 11°F (-11.6°C) en localidades como Dalhart y áreas rurales del noroeste.

Se espera que este aire gélido, impulsado por un vórtice polar, comience a cubrir primero la región del Panhandle de Texas Imagen compuesta

Cuándo y dónde comenzará a nevar en el Panhandle

Las precipitaciones asociadas a este sistema no comenzarán de inmediato con la llegada del frente. De acuerdo con los reportes meteorológicos, la humedad ingresará a la región durante la mañana del viernes 9 de enero.

En una primera etapa, la precipitación podría presentarse como lluvia ligera. Sin embargo, el rápido descenso de la temperatura permitirá que, en un lapso de una a dos horas, la precipitación cambie a nieve en amplias zonas del Panhandle.

Las nevadas se concentrarán principalmente entre la mañana y la tarde del viernes, con mayor intensidad en el noroeste de la región. En ese período, podrían formarse bandas de copos moderados que afecten la visibilidad y las condiciones de circulación.

¿Cuánta nieve caerá en Texas?

El impacto del evento no será uniforme en todo el Panhandle. En el noroeste, especialmente en áreas cercanas a Dalhart, los modelos coinciden en señalar acumulaciones más relevantes. De acuerdo con AccuWeather, en ese sector, la nieve podría alcanzar entre tres y cinco pulgadas (siete y 12 centímetros) a lo largo del viernes.

En el centro del Panhandle, que incluye la ciudad de Amarillo, las cantidades serían menores. Allí se estima una acumulación variable, que podría ir desde una capa ligera hasta un máximo cercano a las dos pulgadas (cinco centímetros), esto depende de la intensidad de las bandas de precipitación, según AccuWeather.

Más hacia el sureste de la región, las temperaturas algo más elevadas limitarán la posibilidad de nieve. En esas zonas, el evento se manifestará mayormente en forma de lluvia, sin acumulaciones significativas de precipitación sólida.

Se pronostican acumulaciones totales de nieve de entre 3 y 5 pulgadas, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 35 mph Brett Coomer - Houston Chronicle

Viento, visibilidad y riesgos en las rutas

Uno de los factores más cruciales de este “arctic blast” será el viento. Las ráfagas, que podrían ubicarse entre 35 y 40 mph (56 y 64 km/h), favorecerán la presencia de nieve soplada en áreas donde ya se hayan producido acumulaciones.

Este fenómeno reducirá la visibilidad en rutas y caminos, especialmente en el noroeste del Panhandle durante el viernes. Las condiciones de manejo podrían deteriorarse rápidamente, con sectores de baja visibilidad y superficies resbaladizas.

Además, una vez que finalicen las precipitaciones, el agua residual en carreteras y aceras se congelará debido a las temperaturas bajo cero. Esto incrementará el riesgo de hielo negro durante la noche del viernes y la mañana del sábado, según informan los servicios meteorológicos.

Qué se espera después del evento invernal

Tras el paso del sistema principal, el sábado se perfila como una jornada más estable. Aunque el frío persistirá, el cielo tenderá a despejarse, lo que permitirá cierta recuperación de las condiciones de circulación durante la tarde.

Sin embargo, el alivio será parcial. Los pronósticos indican que el aire frío se mantendrá sobre la región durante varios días, y que podrían registrarse nuevos pulsos de bajas temperaturas hacia mediados de la semana siguiente.

El “arctic blast” de comienzos de enero marcará así el inicio de un período más invernal para Texas, con el Panhandle como la zona más expuesta a nieve, frío intenso y condiciones adversas desde la noche del 8 de enero.