Ideal para escapadas: la tienda de Texas, a 29 minutos de la frontera con México, para conseguir productos de camping

A pocos días del Labor Day, la tienda Five Below de Pharr, Texas, se convierte en un destino para equiparse sin gastar de más: desde parlantes resistentes al agua y linternas LED hasta flotadores, utensilios para pícnic y juegos de jardín por US$5 o menos.

La tienda de Texas, vecina de la frontera con México

La sucursal de Five Below en 500 N Jackson Rd, Pharr, Texas, se encuentra a aproximadamente 29 minutos de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Esto la convierte en un punto de acceso atractivo tanto para residentes locales como para visitantes del lado mexicano interesados en adquirir artículos económicos.

Fundada en 2002, Five Below supera las 1.800 sucursales en 44 estados Fotos de fivebelow.com

Los artículos de camping y playa más baratos en Five Below

De acuerdo con un relevamiento del sitio especializado en finanzas personales GO Banking Rates, que señala posibles variaciones de precios según la ubicación de cada sucursal, la cadena ofrece:

Parlantes Bluetooth portátiles : por US$5, compactos y con versiones resistentes al agua.

: por US$5, compactos y con versiones resistentes al agua. Flotadores y juguetes acuáticos: entre US$2,50 y US$5, con diseños clásicos y temáticos.

Su ubicación a menos de media hora de Reynosa amplía su alcance comercial Fotos de fivebelow.com

Juegos y equipo deportivo : por US$1 a US$5, desde frisbees hasta bloques gigantes tipo Jenga.

: por US$1 a US$5, desde hasta bloques gigantes tipo Jenga. Accesorios básicos de camping : linternas LED, cargadores portátiles, botellas reutilizables y kits de primeros auxilios.

: linternas LED, cargadores portátiles, botellas reutilizables y kits de primeros auxilios. Accesorios de playa y pileta : toallas, fundas impermeables para celulares, sets de snorkel y sombreros.

: toallas, fundas impermeables para celulares, sets de snorkel y sombreros. Iluminación exterior : guirnaldas solares y lámparas LED entre US$3 y US$5.

: guirnaldas solares y lámparas LED entre US$3 y US$5. Artículos para picnic y parrilla: utensilios reutilizables, manteles descartables y enfriadores inflables.

¿Qué es Five Below y por qué es tan popular?

De acuerdo con su información corporativa, Five Below es un minorista de alto crecimiento fundado en 2002 y con sede en Filadelfia, Pensilvania. Además, la cadena opera más de 1800 tiendas en 44 estados de EE.UU. y la mayoría de sus productos tienen un precio de entre US$1 y US$5, con algunos artículos por encima de ese rango.

La marca se enfoca en ocho categorías: Style, Room, Sports, Tech, Create, Party, Candy y New & Now. Su propuesta busca, según la empresa, permitir que los clientes “se diviertan” con productos de moda a precios accesibles.

La cadena mantiene precios de hasta US$5 en artículos de camping, playa y recreación Fotos de fivebelow.com

Las nuevas tiendas de Five Below que abrieron en Texas este año

Según la información publicada en el sitio oficial de Five Below, la cadena de artículos a bajo costo amplió su presencia en Texas con la apertura de nuevas sucursales en distintas ciudades del estado. Entre las cuales se encuentran:

Heritage Plaza, 917 10th St, Unit 121, Floresville, TX

North Oaks Shopping Center, 4683 FM 1960 Rd W, Houston, TX

Northglen Shopping Center, 14036 Nacogdoches Rd, San Antonio, TX

Market at Willis, 12342 Interstate 45 N, Willis, TX

¿Cómo encontrar las tiendas de Five Below más cercanas?

Five Below cuenta con una herramienta que permite ubicar cualquier sucursal en Estados Unidos. Para utilizarla, se puede ingresar la dirección, ciudad y estado, o código postal, y luego presionar “Enviar búsqueda” para ver las opciones disponibles. También está la función “Usar mi ubicación”, que detecta automáticamente el lugar en el que se encuentra la persona y muestra las tiendas más próximas. Además de las mencionadas anteriormente, en Texas figuran las siguientes sucursales: