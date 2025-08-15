Los mejores diez productos de la cadena Five Below para Halloween 2025 por menos de 5 dólares
Aunque faltan más de dos meses para celebrar Noche de Brujas en EE.UU., las tiendas de regalos ya cuentan con nuevos modelos de disfraces y calabazas
- 4 minutos de lectura'
El 31 de octubre se celebra Halloween o Noche de Brujas, la festividad donde las películas de terror y los dulces son protagonistas en las calles de EE.UU. Para celebrarlo con los mejores disfraces y decoraciones, la cadena de tiendas Five Below ya presentó su nueva y tenebrosa colección.
Qué se puede comprar en Five Below por 5 dólares
La cadena originaria de Pensilvania ofrece diversos productos para celebrar Halloween. Estos se dividen por indumentaria, decoración o figuras coleccionables.
Entre los artículos más destacados a menos de cinco dólares, se encuentran:
Colecciones de pines temáticos
Los accesorios son importantes al momento de disfrutar la noche más tenebrosa de EE.UU. Es por ello que la cadena de tiendas ofrece una colección de cuatro pines con los villanos más destacados, como Annabelle y el payaso IT.
El producto cuesta US$5 y se puede comprar a domicilio con entrega dentro de los próximos cinco y siete días o en cualquiera de sus sucursales.
Calabazas decorativas
Uno de los elementos característicos en Halloween son las calabazas. Su presencia en las casas es indispensable para las fiestas, por lo que Five Below decidió agregar en su catálogo seis mini calabazas surtidas.
Debido a su tamaño, son ideales para decorar diferentes rincones del hogar. Cuesta US$3 y también se pueden comprar a domicilio.
Cubos de dulces
Una de las tradiciones más importantes de Halloween en EE.UU es la búsqueda de golosinas. Es por ello que la venta de cubetas es esencial durante los días previos a la festividad.
En la tienda departamental, cada cubeta tiene un costo de tan solo 1 dólar. Se puede conseguir de varios colores.
Muñecos Funko temáticos de Halloween
Las populares figuras coleccionables también son un éxito en Halloween. Five Below presenta la colección de Boo Hollow, un presunto pueblo encantado que aparece una vez al año.
Este producto es uno de los más vendidos en la cadena. Tiene un costo de US$5 y se consigue tanto online como en las tiendas.
Camisas temáticas de Halloween
Five Below cuenta con una colección de indumentaria por festividad. Para Halloween 2025 tiene una serie de camisetas con diferentes películas históricas de terror como Chucky, Drácula y Crepúsculo.
El costo de cada camisa es de US$5 (en algunos modelos sube unos centavos, a US$5.55) y cuenta con variedad de tallas para todos los integrantes de la familia.
Bertie Bott’s Every Flavour Beans
Uno de los caramelos más conocidos en la industria cinematográfica son los “Bertie Bott’s Every Flavour Beans”, las grageas del mundo de Harry Potter que cuentan con sabores tanto deliciosos como repugnantes.
Para disfrutar de los sabores que te pueden tocar, puedes comprar una porción a solo US$2.50.
Pelucas para disfraces
Una alternativa para disfrazarse en Halloween es a través de las pelucas. En Five Below cuentan con varios estilos, que van desde el rubio hasta el rosa pálido.
Cada una tiene un costo de US$5 y su tamaño alcanza las 18 pulgadas.
Varitas de limpieza
Pese a que Halloween es una celebración terrorífica, algunas personas lo celebran de otra manera. Para crear una atmósfera relajante, Five Bellow ofrece varitas de salvia blanca, ideales para purificar un hogar.
La compañía la vende por dos unidades a US$5 y cada una mide cerca de cuatro pulgadas (10 centímetros aproximadamente).
Paleta de sombras de ojos Neon Brights
La clave de un buen disfraz está en el maquillaje. Para que este se destaque en la noche, existen algunas paletas de sombra como el de la marca Neon Brights, que cuenta con más de 25 colores. ¿Su precio? Cinco dólares.
Juego de velas LED temáticas
Para cerrar una noche de Halloween ideal, la decoración es clave. Una alternativa para remarcar la festividad es a través de un juego de velas LED con temática de fantasmas para hacer tu casa más tenebrosa.
Las velas se venden a tres unidades y tienen un costo de US$5 y requiere de dos pilas alcalinas AA de 1,5 V que no están incluidas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Debió pagar una fianza. Habló Andrea Vélez, la ciudadana americana detenida por el ICE en Los Ángeles: “Sentí miedo por mi vida”
Su alcance. Buenas noticias para Nueva York: Hochul anuncia millonaria inversión que impactará en los estudiantes
“Llegó el día”. La historia de los hermanos venezolanos que vencieron una orden de deportación para un trasplante
- 1
Es cubano, tiene green card y la TSA lo detuvo en el aeropuerto de Miami al encontrar algo inesperado en su desayuno
- 2
Es latino, votó por Trump y terminó detenido en una redada del ICE en California: ahora lidera una demanda colectiva
- 3
La ley HB 5561 firmada por JB Pritzker que entró en vigor en 2025 y que protege a los trabajadores en Illinois
- 4
La historia del secuestro y asesinato de Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe, a manos de Pablo Escobar