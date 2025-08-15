Los mejores diez productos de la cadena Five Below para Halloween 2025 por menos de 5 dólares

El 31 de octubre se celebra Halloween o Noche de Brujas, la festividad donde las películas de terror y los dulces son protagonistas en las calles de EE.UU. Para celebrarlo con los mejores disfraces y decoraciones, la cadena de tiendas Five Below ya presentó su nueva y tenebrosa colección.

Qué se puede comprar en Five Below por 5 dólares

La cadena originaria de Pensilvania ofrece diversos productos para celebrar Halloween. Estos se dividen por indumentaria, decoración o figuras coleccionables.

Entre los artículos más destacados a menos de cinco dólares, se encuentran:

Colecciones de pines temáticos

Los accesorios son importantes al momento de disfrutar la noche más tenebrosa de EE.UU. Es por ello que la cadena de tiendas ofrece una colección de cuatro pines con los villanos más destacados, como Annabelle y el payaso IT.

Cada colección de pines cuenta con diferentes villanos de las películas de terror más populares en EE.UU. Captura de pantalla/Five Bellow

El producto cuesta US$5 y se puede comprar a domicilio con entrega dentro de los próximos cinco y siete días o en cualquiera de sus sucursales.

Calabazas decorativas

Uno de los elementos característicos en Halloween son las calabazas. Su presencia en las casas es indispensable para las fiestas, por lo que Five Below decidió agregar en su catálogo seis mini calabazas surtidas.

Five Below vende las seis mini calabazas por porción Captura de pantalla/Five Below

Debido a su tamaño, son ideales para decorar diferentes rincones del hogar. Cuesta US$3 y también se pueden comprar a domicilio.

Cubos de dulces

Una de las tradiciones más importantes de Halloween en EE.UU es la búsqueda de golosinas. Es por ello que la venta de cubetas es esencial durante los días previos a la festividad.

Las cubetas están decoradas con temática de Halloween Captura de pantalla/Five Below

En la tienda departamental, cada cubeta tiene un costo de tan solo 1 dólar. Se puede conseguir de varios colores.

Muñecos Funko temáticos de Halloween

Las populares figuras coleccionables también son un éxito en Halloween. Five Below presenta la colección de Boo Hollow, un presunto pueblo encantado que aparece una vez al año.

El producto es exclusivo de Five Below y es para mayores de tres años Captura de pantalla/Five Below

Este producto es uno de los más vendidos en la cadena. Tiene un costo de US$5 y se consigue tanto online como en las tiendas.

Camisas temáticas de Halloween

Five Below cuenta con una colección de indumentaria por festividad. Para Halloween 2025 tiene una serie de camisetas con diferentes películas históricas de terror como Chucky, Drácula y Crepúsculo.

Cada camisa se especializa en una determinada película de terror o suspenso Captura de pantalla/Five Bellow

El costo de cada camisa es de US$5 (en algunos modelos sube unos centavos, a US$5.55) y cuenta con variedad de tallas para todos los integrantes de la familia.

Bertie Bott’s Every Flavour Beans

Uno de los caramelos más conocidos en la industria cinematográfica son los “Bertie Bott’s Every Flavour Beans”, las grageas del mundo de Harry Potter que cuentan con sabores tanto deliciosos como repugnantes.

Las grageas cuenta con hasta 20 sabores diferentes Captura de pantalla/Five Below

Para disfrutar de los sabores que te pueden tocar, puedes comprar una porción a solo US$2.50.

Pelucas para disfraces

Una alternativa para disfrazarse en Halloween es a través de las pelucas. En Five Below cuentan con varios estilos, que van desde el rubio hasta el rosa pálido.

Las pelucas son de hasta 18 pulgadas y gozan de diferentes colores Captura de pantalla/Five Bellow

Cada una tiene un costo de US$5 y su tamaño alcanza las 18 pulgadas.

Varitas de limpieza

Pese a que Halloween es una celebración terrorífica, algunas personas lo celebran de otra manera. Para crear una atmósfera relajante, Five Bellow ofrece varitas de salvia blanca, ideales para purificar un hogar.

La Salvia cuenta con aroma terroso y herbáceo, de acuerdo con la descripción de Five Below Captura de pantalla/Five Below

La compañía la vende por dos unidades a US$5 y cada una mide cerca de cuatro pulgadas (10 centímetros aproximadamente).

Paleta de sombras de ojos Neon Brights

La clave de un buen disfraz está en el maquillaje. Para que este se destaque en la noche, existen algunas paletas de sombra como el de la marca Neon Brights, que cuenta con más de 25 colores. ¿Su precio? Cinco dólares.

Cada pigmento goza de un color brillante y saturado ideal para la noche de Halloween Captura de pantalla/Five Bellow

Juego de velas LED temáticas

Para cerrar una noche de Halloween ideal, la decoración es clave. Una alternativa para remarcar la festividad es a través de un juego de velas LED con temática de fantasmas para hacer tu casa más tenebrosa.

Las baterías de las velas no se encuentran incluidas al momento de la compra Captura de pantalla/Five Bellow

Las velas se venden a tres unidades y tienen un costo de US$5 y requiere de dos pilas alcalinas AA de 1,5 V que no están incluidas.