Noticias de Texas hoy, en vivo: el pedido Abbott tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG y reportes del lunes 23 de febrero
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real del Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Advertencia para texanos: Abbott pide seguir indicaciones de seguridad
El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado oficial este domingo para que la población siga las advertencias del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). El capo del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes fue abatido el domingo y se produjeron movilizaciones que derivaron en bloqueos de carreteras en al menos 20 estados de México.
El organismo recomendó a los ciudadanos estadounidenses ubicados en el país vecino que “se resguarden en sus hogares y se aseguren de mantener contacto con su embajada”.
Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada soleada para la región de Austin y San Antonio este lunes 23 de febrero. Las temperaturas máximas alcanzarán los 65ºF (18ºC), con vientos en calma del este al noreste a 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).
Por la noche, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 40ºF (4,4ºC).
Noticias en vivo de Texas
