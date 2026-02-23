Noticias de Texas hoy, en vivo: el pedido Abbott tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG y reportes del lunes 23 de febrero

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado oficial este domingo para que la población siga las advertencias del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). El capo del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes fue abatido el domingo y se produjeron movilizaciones que derivaron en bloqueos de carreteras en al menos 20 estados de México.

El organismo recomendó a los ciudadanos estadounidenses ubicados en el país vecino que “se resguarden en sus hogares y se aseguren de mantener contacto con su embajada”.