LA NACION
en vivo

Noticias de Texas hoy, en vivo: el pedido Abbott tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG y reportes del lunes 23 de febrero

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real del Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Greg Abbott revisará los datos de empleados en escuelas y universidades de Texas con visas H-1B
Todas las noticias que impactan en Texas y en los migrantes este lunes 23 de febreroAP / Pexels

Advertencia para texanos: Abbott pide seguir indicaciones de seguridad

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado oficial este domingo para que la población siga las advertencias del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). El capo del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes fue abatido el domingo y se produjeron movilizaciones que derivaron en bloqueos de carreteras en al menos 20 estados de México.

El organismo recomendó a los ciudadanos estadounidenses ubicados en el país vecino que “se resguarden en sus hogares y se aseguren de mantener contacto con su embajada”.

Abbott pide a los texanos que se encuentran en México que sigan las instrucciones del Departamento de Estado
Abbott pide a los texanos que se encuentran en México que sigan las instrucciones del Departamento de EstadoFacebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó una jornada soleada para la región de Austin y San Antonio este lunes 23 de febrero. Las temperaturas máximas alcanzarán los 65ºF (18ºC), con vientos en calma del este al noreste a 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Por la noche, el cielo estará mayormente despejado, con temperaturas mínimas que rondarán los 40ºF (4,4ºC).

(Archivo) Cómo estará el clima en Texas este lunes 23 de febrero
(Archivo) Cómo estará el clima en Texas este lunes 23 de febrero

Noticias en vivo de Texas

Más leídas
  1. El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez
    1

    El cumpleaños de Mahiques en la quinta vinculada a la AFA provoca pedidos de excusación y críticas al juez

  2. Cuál es la diferencia entre las luces bajas y las DRL
    2

    ¿Qué diferencias existen entre las luces DRL y las luces bajas, y cuándo se deben usar cada una?

  3. Tomás Etcheverry hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó el primer título de su carrera
    3

    Tomás Etcheverry, campeón: hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó su primer título ATP

  4. Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago
    4

    Solo en Off | Furor y decepción entre quienes pagaron para sentarse cerca de Milei en Mar a Lago