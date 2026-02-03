Atención barberos de Texas: ya entró en vigor la nueva ley de Greg Abbott que complica a trabajadores migrantes
El Departamento de Licencias y Regulación del estado comunicó un nuevo requisito para las habilitaciones a profesionales
- 3 minutos de lectura'
A partir del 26 de enero de 2026, Texas comenzó a aplicar una nueva normativa para el otorgamiento y renovación de licencias profesionales. El Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés) ahora solicita una prueba de presencia legal para habilitar a quienes quieran desempeñarse en ciertos oficios. La medida afecta a barberos y decenas de otras profesiones en el Estado de la Estrella Solitaria.
Qué dice la nueva regla sobre licencias profesionales en Texas
De acuerdo con un comunicado oficial del TDLR, el nuevo requisito obliga a que todos los solicitantes, ya sea que busquen una nueva licencia o una renovación, demuestren presencia legal en Estados Unidos si quieren obtener la habilitación.
Según explicó la autoridad, esto se debe a que la administración Greg Abbott considera como beneficio público la otorgación de estas habilitaciones.
De acuerdo con lo que marca la norma federal del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, los migrantes sin estatus regular no pueden acceder a estos privilegios locales o estatales.
Con esa argumentación, el Estado de la Estrella Solitaria comenzó a solicitar presencia legal. La medida afecta a barberos y muchas otras profesiones en las que se desempeñan extranjeros.
Cuáles son las profesiones afectadas por las nuevas reglas para licencias profesionales de Texas
Según el listado oficial que presenta el TDLR a través de su sitio web, estas son las actividades laborales que requieren de una licencia estatal para su práctica:
- Técnicos en aire acondicionado
- Entrenadores deportivos
- Subastadores
- Barbería y cosmetología
- Plomeros
- Programas educativos ordenados por la corte
- Dietistas
- Educación y seguridad vial
- Terapia para la dislexia
- Electricistas
- Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas
- Depilación láser
- Criadores con licencia
- Terapia de masajes
- Parteras
- Evaluadores y remediadores de moho
- Podología
- Consultores y profesionales de impuestos sobre la propiedad
- Minoristas de energía solar residencial
- Proveedores de contratos de servicios
- Recicladores de autopartes usadas
- Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas
Cómo demostrar la presencia legal ante el TDLR para obtener una licencia profesional en Texas
En un apartado, el TDLR aclara que no contar con un número de Seguro Social obligará al solicitante a completar pasos adicionales para demostrar su presencia legal.
En primer lugar, el interesado tiene que presentar un formulario especial para su situación. Además, Texas requiere incluir una copia de uno de los siguientes documentos:
- Licencia de conducir.
- Identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID.
- Pasaporte estadounidense.
- Tarjeta de identificación militar.
- Licencia para portar armas emitida en el estado.
- Tarjeta de residente permanente.
- Certificado de ciudadanía o naturalización.
- Documento de autorización de empleo.
- Formulario que acredite admisión legal o permiso de permanencia temporal.
Quienes no cuenten con ninguna de las opciones mencionadas tienen otra posibilidad, aunque deberán sumar documentos adicionales para que sean aceptados por el TDLR.
En primer lugar, Texas aceptará una licencia de conducir o identificación que haya sido emitida por un estado autorizado.
Sumado a eso, el permiso para manejar deberá complementarse con un comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU. Por otro lado, también es aceptable un certificado oficial de nacimiento de un ciudadano estadounidense en otro país.
