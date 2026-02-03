Atención barberos de Texas: ya entró en vigor la nueva ley de Greg Abbott que complica a trabajadores migrantes

A partir del 26 de enero de 2026, Texas comenzó a aplicar una nueva normativa para el otorgamiento y renovación de licencias profesionales. El Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés) ahora solicita una prueba de presencia legal para habilitar a quienes quieran desempeñarse en ciertos oficios. La medida afecta a barberos y decenas de otras profesiones en el Estado de la Estrella Solitaria.

Qué dice la nueva regla sobre licencias profesionales en Texas

De acuerdo con un comunicado oficial del TDLR, el nuevo requisito obliga a que todos los solicitantes, ya sea que busquen una nueva licencia o una renovación, demuestren presencia legal en Estados Unidos si quieren obtener la habilitación.

Profesionales como barberos se verán afectados por los nuevos requisitos para licencias profesionales en Texas PHILIP FONG - AFP

Según explicó la autoridad, esto se debe a que la administración Greg Abbott considera como beneficio público la otorgación de estas habilitaciones.

De acuerdo con lo que marca la norma federal del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, los migrantes sin estatus regular no pueden acceder a estos privilegios locales o estatales.

Con esa argumentación, el Estado de la Estrella Solitaria comenzó a solicitar presencia legal. La medida afecta a barberos y muchas otras profesiones en las que se desempeñan extranjeros.

Texas comenzó a aplicar nuevos requisitos para los migrantes que busquen tramitar y renovar licencias profesionales Imagen compuesta

Cuáles son las profesiones afectadas por las nuevas reglas para licencias profesionales de Texas

Según el listado oficial que presenta el TDLR a través de su sitio web, estas son las actividades laborales que requieren de una licencia estatal para su práctica:

Técnicos en aire acondicionado

Entrenadores deportivos

Subastadores

Barbería y cosmetología

Plomeros

Programas educativos ordenados por la corte

Dietistas

Educación y seguridad vial

Terapia para la dislexia

Electricistas

Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas

Depilación láser

Criadores con licencia

Terapia de masajes

Parteras

Evaluadores y remediadores de moho

Podología

Consultores y profesionales de impuestos sobre la propiedad

Minoristas de energía solar residencial

Proveedores de contratos de servicios

Recicladores de autopartes usadas

Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas

Cómo demostrar la presencia legal ante el TDLR para obtener una licencia profesional en Texas

En un apartado, el TDLR aclara que no contar con un número de Seguro Social obligará al solicitante a completar pasos adicionales para demostrar su presencia legal.

La licencia de conducir Real ID de Texas se considera como un documento aceptable para comprobar la presencia legal ante el TDLR DPS Texas

En primer lugar, el interesado tiene que presentar un formulario especial para su situación. Además, Texas requiere incluir una copia de uno de los siguientes documentos:

Licencia de conducir.

Identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación militar.

Licencia para portar armas emitida en el estado.

Tarjeta de residente permanente.

Certificado de ciudadanía o naturalización.

Documento de autorización de empleo.

Formulario que acredite admisión legal o permiso de permanencia temporal.

Quienes no cuenten con ninguna de las opciones mencionadas tienen otra posibilidad, aunque deberán sumar documentos adicionales para que sean aceptados por el TDLR.

En primer lugar, Texas aceptará una licencia de conducir o identificación que haya sido emitida por un estado autorizado.

Sumado a eso, el permiso para manejar deberá complementarse con un comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU. Por otro lado, también es aceptable un certificado oficial de nacimiento de un ciudadano estadounidense en otro país.