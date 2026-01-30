Ya entró en vigor la ley apoyada por Greg Abbott que complica a migrantes con licencias de trabajo en Texas
La medida se enmarca en la aplicación estricta de una legislación federal que limita el acceso a beneficios públicos a extranjeros en situación irregular
- 4 minutos de lectura'
Desde el 26 de enero de 2026, Texas aplica nuevos requisitos para tramitar y renovar licencias profesionales. Las normas, impulsadas por el gobierno de Greg Abbott y ejecutadas por el Departamento de Licencias y Regulación del estado (TDLR, por sus siglas en inglés), exigen que los solicitantes acrediten su presencia legal en Estados Unidos, lo que impacta de forma directa en miles de trabajadores migrantes de distintos sectores.
Qué cambia en Texas con las nuevas reglas para licencias profesionales
El punto central de la modificación es la exigencia de verificación migratoria como condición para obtener o mantener una habilitación laboral.
Según el comunicado oficial del TDLR, las licencias profesionales y comerciales son consideradas beneficios públicos, por lo que su otorgamiento está sujeto a las disposiciones del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621.
La norma federal establece que, como regla general, las personas que no se encuentren legalmente en EE.UU. no pueden acceder a beneficios públicos estatales o locales.
En ese marco, Texas ajustó sus procedimientos administrativos para asegurar el cumplimiento de la ley. El resultado es un proceso más estricto, con controles documentales obligatorios antes de emitir cualquier credencial.
Las autoridades estatales señalaron que el objetivo de la medida es proteger la integridad del sistema y garantizar que los permisos laborales se otorguen únicamente a quienes cumplan con los requisitos legales.
A qué trabajadores y sectores alcanza la verificación de estatus legal en Texas
Las exigencias del TDLR no se limitan a un sector específico, sino que abarcan decenas de actividades económicas reguladas por el estado. Entre las profesiones más impactadas se encuentran:
- Técnicos en aire acondicionado
- Entrenadores deportivos
- Subastadores
- Barbería y Cosmetología
- Plomeros
- Programas educativos ordenados por la corte
- Dietistas
- Educación y seguridad vial
- Terapia para la dislexia
- Electricistas
- Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas
- Depilación láser
- Criadores con licencia
- Terapia de masajes
- Parteras
- Evaluadores y remediadores de moho
- Ortesistas y protésicos
- Podología
- Consultores de impuestos sobre la propiedad
- Profesionales del impuesto sobre la propiedad
- Minoristas de energía solar residencial
- Proveedores de contratos de servicios
- Recicladores de autopartes usadas
- Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas
A esto se suman sectores vinculados al transporte, como operadores de grúas, empresas de redes de transporte y servicios de entrega, así como actividades relacionadas con la seguridad vial, entre otras profesiones que necesitan licencias profesionales o comerciales para ejercer.
Qué documentos exigen las nuevas reglas de Texas para acreditar presencia legal
El Departamento de Licencias y Regulación de Texas estableció dos vías principales para comprobar la presencia legal:
Presentar un único documento que puede ser:
- Licencias de conducir
- Identificaciones estatales que cumplan con la normativa Real ID
- Pasaportes estadounidenses
- Tarjetas de identificación militar
- Licencias para portar armas emitidas en Texas
- Tarjeta de residente permanente
- Certificados de ciudadanía o naturalización
- Documentos de autorización de empleo
- Formularios que acrediten admisión legal o permisos de permanencia temporal
La segunda opción está destinada a quienes no cuenten con ninguno de los permisos anteriores. En ese caso, el solicitante debe presentar dos documentos combinados:
- Una licencia de conducir o identificación emitida por un estado autorizado.
- Comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un certificado oficial de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.
Reglas adicionales para personas sin número de Seguro Social
Las personas que no poseen un número de Seguro Social deben cumplir con requisitos adicionales. El TDLR exige la presentación de un formulario específico en el que el solicitante declara no contar con SSN, además de la documentación que acredite su elegibilidad bajo las opciones mencionadas.
Las autoridades aclararon que no se deben enviar documentos originales por correo, ya que no serán devueltos.
El proceso se realiza mediante la carga de copias o imágenes digitales claras y legibles. Hasta que la verificación se complete, la solicitud permanece en estado pendiente.
“La falta de documentación suficiente podrá resultar en la denegación de la solicitud de acuerdo con la normativa aplicable”, se detalla en el comunicado oficial.
Otras noticias de Agenda EEUU
Revés para Kristi Noem, pero sin alivio migratorio. Por qué el fallo a favor del TPS no frena las deportaciones
Alerta migratoria. ¿Puede ICE realizar operativos dentro del Levi's Stadium durante el Super Bowl?
El caso. Le ganó al ICE: fue detenido durante una audiencia por su green card, su comunidad lo apoyó y será liberado
- 1
Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
- 2
Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000
- 3
Oficializan las designaciones de cuatro militares en los principales cargos del Ministerio de Defensa
- 4
Qué pasó con Narela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles