Ya entró en vigor la ley apoyada por Greg Abbott que complica a migrantes con licencias de trabajo en Texas

Desde el 26 de enero de 2026, Texas aplica nuevos requisitos para tramitar y renovar licencias profesionales. Las normas, impulsadas por el gobierno de Greg Abbott y ejecutadas por el Departamento de Licencias y Regulación del estado (TDLR, por sus siglas en inglés), exigen que los solicitantes acrediten su presencia legal en Estados Unidos, lo que impacta de forma directa en miles de trabajadores migrantes de distintos sectores.

Qué cambia en Texas con las nuevas reglas para licencias profesionales

El punto central de la modificación es la exigencia de verificación migratoria como condición para obtener o mantener una habilitación laboral.

Según el comunicado oficial del TDLR, las licencias profesionales y comerciales son consideradas beneficios públicos, por lo que su otorgamiento está sujeto a las disposiciones del Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621.

Bajo la administración de Gregg Abbott, el TDLR exige ahora que los solicitantes presenten pruebas documentales de su estatus migratorio para obtener o renovar sus permisos de trabajo Eric Gay - AP

La norma federal establece que, como regla general, las personas que no se encuentren legalmente en EE.UU. no pueden acceder a beneficios públicos estatales o locales.

En ese marco, Texas ajustó sus procedimientos administrativos para asegurar el cumplimiento de la ley. El resultado es un proceso más estricto, con controles documentales obligatorios antes de emitir cualquier credencial.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo de la medida es proteger la integridad del sistema y garantizar que los permisos laborales se otorguen únicamente a quienes cumplan con los requisitos legales.

A qué trabajadores y sectores alcanza la verificación de estatus legal en Texas

Las exigencias del TDLR no se limitan a un sector específico, sino que abarcan decenas de actividades económicas reguladas por el estado. Entre las profesiones más impactadas se encuentran:

Técnicos en aire acondicionado

Entrenadores deportivos

Subastadores

Barbería y Cosmetología

Plomeros

Programas educativos ordenados por la corte

Dietistas

Educación y seguridad vial

Terapia para la dislexia

Electricistas

Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas

Depilación láser

Criadores con licencia

Terapia de masajes

Parteras

Evaluadores y remediadores de moho

Ortesistas y protésicos

Podología

Consultores de impuestos sobre la propiedad

Profesionales del impuesto sobre la propiedad

Minoristas de energía solar residencial

Proveedores de contratos de servicios

Recicladores de autopartes usadas

Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas

A esto se suman sectores vinculados al transporte, como operadores de grúas, empresas de redes de transporte y servicios de entrega, así como actividades relacionadas con la seguridad vial, entre otras profesiones que necesitan licencias profesionales o comerciales para ejercer.

Aquellos migrantes que ejerzan como barberos o en cosmetología, entre otras profesiones, en Texas, deberán acreditar presencia legal para tramitar la licencia PHILIP FONG - AFP

Qué documentos exigen las nuevas reglas de Texas para acreditar presencia legal

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas estableció dos vías principales para comprobar la presencia legal:

Presentar un único documento que puede ser:

Licencias de conducir

Identificaciones estatales que cumplan con la normativa Real ID

Pasaportes estadounidenses

Tarjetas de identificación militar

Licencias para portar armas emitidas en Texas

Tarjeta de residente permanente

Certificados de ciudadanía o naturalización

Documentos de autorización de empleo

Formularios que acrediten admisión legal o permisos de permanencia temporal

La segunda opción está destinada a quienes no cuenten con ninguno de los permisos anteriores. En ese caso, el solicitante debe presentar dos documentos combinados:

Una licencia de conducir o identificación emitida por un estado autorizado.

Comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un certificado oficial de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.

Los solicitantes podrán iniciar el tramite junto uno de los permisos que acredite su presencia legal en EE.UU., como las licencias de conducir o el pasaporte, entre otros DPS Texas

Reglas adicionales para personas sin número de Seguro Social

Las personas que no poseen un número de Seguro Social deben cumplir con requisitos adicionales. El TDLR exige la presentación de un formulario específico en el que el solicitante declara no contar con SSN, además de la documentación que acredite su elegibilidad bajo las opciones mencionadas.

Las autoridades aclararon que no se deben enviar documentos originales por correo, ya que no serán devueltos.

El proceso se realiza mediante la carga de copias o imágenes digitales claras y legibles. Hasta que la verificación se complete, la solicitud permanece en estado pendiente.

“La falta de documentación suficiente podrá resultar en la denegación de la solicitud de acuerdo con la normativa aplicable”, se detalla en el comunicado oficial.