Buenas noticias en Texas: el millonario desarrollo inmobiliario con más de 1000 casas de lujo y servicios exclusivos

Un desarrollo inmobiliario millonario en Texas tomó impulso en Medina County, donde un emprendimiento de gran escala proyecta viviendas de lujo, servicios exclusivos y una primera fase con 281 lotes. Se trata de un proceso dividido en cinco etapas para completar la propuesta integral de la empresa Masonwood Development, con los primeros residentes previstos para 2027.

El precio de las casas de lujo en Medina County, Texas: cómo es el proyecto inmobiliario

El emprendimiento abarca 218 hectáreas y ya inició obras al oeste de la intersección CR 381 y FM 1957, sobre Potranco Road, entre Castroville y Alamo Ranch. La firma explicó a MySA que esta inversión marca su primera intervención en el área de San Antonio. La ubicación estratégica consolida al corredor oeste como uno de los sectores de mayor crecimiento demográfico y urbanístico del sur de Texas.

Cuatro constructoras ya comprometieron tomas trimestrales para sostener el avance de obras Foto de Masonwoodtx

El desarrollo, denominado Viera, proyecta 1047 viviendas distribuidas en cinco etapas. Vail Nachelle, directora de Operaciones de Desarrollo, detalló a MySA que esa cifra corresponde al total previsto cuando concluyan todas las fases. Los valores de cada unidad partirán de US$400 mil y alcanzarán US$1 millón, según la información oficial difundida por la compañía.

En un comunicado, la empresa sostuvo que “el diseño de la comunidad se centra en crear un barrio distintivo, con estilos arquitectónicos diversos y servicios ubicados en un punto central”.

La planificación incluye una piscina social, una cocina exterior, un sector para eventos, senderos conectados y espacios de encuentro que buscan fortalecer la vida comunitaria.

La primera fase, con 281 lotes, dará paso a los primeros hogares hacia fines de 2026 Foto de Masonwoodtx

Accesos viales y obras escolares: otras claves del proyecto inmobiliario en Texas

Los desarrolladores destacaron que Viera ofrecerá acceso directo a dos obras clave: la ampliación de Loop 1604 y la futura extensión de Alamo Ranch Parkway. Según la firma, esa conexión brindará “acceso inigualable” y reducirá los tiempos de traslado hacia San Antonio.

En paralelo, el crecimiento del área también se refleja en la infraestructura educativa. El Medina Valley Independent School District construye un nuevo colegio secundario y ya finalizó un establecimiento de nivel medio, lo que potencia la demanda habitacional en la zona.

En una entrevista con KSAT, Jack Meredith, director financiero de Masonwood, subrayó: “Viera combina un entorno típico del Hill Country con un corredor de crecimiento fuerte. Es el paso natural para expandirnos hacia el oeste de San Antonio”.

El avance del emprendimiento suma la participación de cuatro constructoras que ya comprometieron tomas trimestrales de 12 lotes cada una: David Weekley Homes, Chesmar Homes, Scott Felder Homes y Brightland Homes.

El corredor oeste de San Antonio impulsa la demanda por su crecimiento vial y escolar Foto de Masonwoodtx

La millonaria inversión para este desarrollo inmobiliario en Medina County

Meredith brindó detalles respecto de cómo se estructura el financiamiento del proyecto. En ese sentido, precisó que Masonwood y el condado conformaron un Public Improvement District (PID) por US$17 millones para las dos primeras fases, con otros US$24 millones previstos para las etapas siguientes.

La empresa aportará US$1 millón para el ensanche de FM 1957, una carretera que es mejorada por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés). A su vez, se destinarán US$5 millones a obras de agua y saneamiento. El desarrollo también conlleva un préstamo de US$79 millones otorgado por Trez Capital, que sostiene el avance general del complejo.

Por último, Meredith destacó el trabajo conjunto con las autoridades del condado y adelantó la intención de ampliar la presencia de la compañía en el mercado local: “El proceso fue sencillo con Medina County. Vemos oportunidades claras para nuevas comunidades en esta región”.