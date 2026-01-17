Buenas noticias en Texas: el nuevo programa escolar para recibir hasta US$10.000 en vales

Los padres de familia en Texas podrán inscribirse próximamente en el programa de vales escolares, una nueva iniciativa financiada por el estado que comenzará a aplicarse en el próximo ciclo escolar. El plan permitirá que algunas familias reciban hasta US$10.500 al año para cubrir gastos educativos.

Cuándo se puede inscribir al programa de vales escolares en Texas

Las inscripciones estarán abiertas del 4 de febrero al 17 de marzo de 2026, de acuerdo con el programa Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés). Los padres podrán completar el proceso durante ese período para solicitar el beneficio.

El monto de la beca se dará de acuerdo al caso de cada alumno (Crédito: TEFA)

La iniciativa fue aprobada en 2025, cuando la Legislatura de Texas sancionó la ley SB 2, que asignó US$1000 millones para la creación del programa TEFA. El objetivo es ampliar las opciones educativas disponibles para los niños del estado.

A través de este programa, las familias pueden optar por educar a sus hijos fuera del sistema escolar público de Texas, lo que incluye escuelas privadas y educación en casa. En caso de ser aceptados, los fondos podrán utilizarse únicamente en gastos educativos aprobados.

Cuánto recibirán las familias en vales escolares en Texas

Los montos de los vales para el año escolar 2026-2027 variarán según la situación del estudiante y el tipo de educación elegida.

Niños de escuela primaria, preescolar y kínder pueden entrar al programa (Unsplash)

Estos son los montos previstos por el programa TEFA:

Estudiantes de escuelas privadas : los alumnos que asistan a una escuela privada aprobada, a un programa de preescolar o de jardín de niños recibirán el 85% del promedio estatal estimado de fondos estatales y locales por estudiante , lo que equivale a US$10.474 por ciclo escolar , según cálculos de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés).

: los alumnos que asistan a una escuela privada aprobada, a un programa de preescolar o de jardín de niños recibirán el , lo que equivale a , según cálculos de la (TEA, por sus siglas en inglés). Estudiantes de escuelas privadas con discapacidad : los niños con discapacidad inscritos en instituciones aprobadas por el TEFA podrán recibir hasta US$30.000 anuales , siempre que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) registrado ante la TEA.

: los niños con discapacidad inscritos en instituciones aprobadas por el TEFA podrán recibir , siempre que cuenten con un (IEP) registrado ante la TEA. Resto de los estudiantes: quienes reciban educación en casa o no estén inscritos en una escuela privada, preescolar o kínder, podrán ser elegibles para una beca de hasta US$2000.

Fechas clave del programa de vales escolares de Texas

Según informó el TEFA, los resultados del proceso de inscripción se darán a conocer a comienzos de abril de 2026. En el caso de los estudiantes de escuelas privadas, los padres deberán indicar la institución correspondiente, que luego deberá confirmar la matrícula.

Las inscripciones para los vales escolares empiezan en febrero (Unsplash)

A partir del 1 de julio de 2026, al menos el 25% de los fondos estarán disponibles en las cuentas de los alumnos, mientras que el 1 de octubre de 2026, al menos el 50% de los fondos aprobados estarán disponibles.

Por último, el 1 de abril de 2027, los fondos restantes estarán disponibles en las cuentas de los estudiantes.

Quiénes son elegibles para el programa de vales escolares

De acuerdo con TEFA, los niños que pueden ser elegibles para recibir los vales escolares son:

Es ciudadano de Estados Unidos o ha sido admitido legalmente en el país.

Es elegible para asistir a una escuela pública o una escuela autónoma de inscripción abierta o ser elegible para inscribirse en el programa de preescolar o jardín de infantes de una escuela pública o una escuela autónoma de inscripción abierta.

Reside en el estado de Texas

En total, el programa admitirá alrededor de 90.000 estudiantes. Si la demanda supera ese número, los beneficiarios serán seleccionados mediante un sorteo, con prioridad para estudiantes de bajos ingresos o con discapacidad.