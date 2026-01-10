Qué cambia en las escuelas de Texas con las nuevas leyes sobre educación que entraron en vigor en 2026

A partir de dos nuevas leyes, la experiencia en las escuelas de Texas cambiará para los estudiantes y sus familias. Aunque ambas normativas comenzaron a regir formalmente en septiembre de 2025, desde del 1° de enero existe un manual que explica a los padres los derechos sobre la educación de sus hijos. La regla también obliga a miembros de las juntas escolares a realizar una capacitación.

Qué derechos otorga la ley SB 12 a los padres en Texas

Según lo que dispone el texto de la ley, se crea un reglamento que establece una serie de derechos para los padres y restringe ciertas acciones de las instituciones educativas.

Las leyes de Texas establecen derechos para los padres sobre la educación de sus hijos Freepik

De acuerdo con lo aprobado por los legisladores de Texas, la norma tiene las siguientes claves:

Se reconoce el derecho fundamental de los padres a dirigir la formación moral y religiosa de sus hijos, tomar decisiones educativas y opinar sobre tratamientos médicos.

de sus hijos, tomar decisiones educativas y opinar sobre tratamientos médicos. Estas garantías no pueden ser infringidas por el estado o las escuelas , a menos que sea por un interés estatal apremiante, como salvar la vida del niño.

, a menos que sea por un interés estatal apremiante, como salvar la vida del niño. Además, los padres tienen el derecho de elegir la modalidad educativa : pública, privada o educación en casa.

: pública, privada o educación en casa. Las escuelas de Texas deben publicar un programa de estudios al inicio de cada semestre y la información debe ser accesible para las familias.

al inicio de cada semestre y la información debe ser accesible para las familias. En caso de que la salud física o mental de un estudiante cambie o se vea afectada, las instituciones deben notificar de forma inmediata a los padres.

o se vea afectada, a los padres. Queda establecido un sistema de quejas con plazos definidos, que prohíbe cualquier represalia a las familias por presentar un reclamo.

La ley marca explícitamente cuáles son los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos Dragon Images - Shutterstock

Además, la ley de Texas también marca ciertas restricciones con respecto al género y a la educación que reciben los estudiantes sobre este tema.

Las restricciones que la ley SB 12 impone a las escuelas de Texas

Además de establecer los derechos para padres sobre la educación de sus hijos, la legislación también marca algunas normas que deben seguir las escuelas del Estado de la Estrella Solitaria:

Las instituciones educativas tienen prohibido usar el criterio de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para contrataciones o tratos diferenciales basados en raza o sexo.

para contrataciones o tratos diferenciales basados en raza o sexo. Los alumnos desde jardín de infantes hasta 12° grado no pueden tener clases o actividades sobre orientación sexual o identidad de género .

o actividades sobre o . El personal escolar tiene prohibido asistir a un alumno en lo que la ley define como “transición social”. Esto incluye el uso de nombres o pronombres que no correspondan con el sexo biológico del estudiante.

SB 204 en Texas: el manual obligatorio sobre los derechos de los padres

El texto de la ley SB 204 funciona como una obligación para generar un documento en el que las familias puedan conocer lo que indica la SB 12 de forma sencilla. De acuerdo con la norma, desde el 1° de enero es obligación que el estado disponga del manual de derechos de los padres en materia educativa.

La ley de Texas también impone ciertas restricciones para las escuelas del estado Shutterstock

Por otro lado, también establece una capacitación obligatoria sobre estos temas para los miembros de las juntas de los distritos escolares. Quienes ya estén en funciones tienen tiempo hasta el 1° de septiembre como fecha límite para completar esta instrucción.