Buenas noticias en Texas: H-E-B abre su nueva sucursal y hay vacantes de trabajo disponibles

Los residentes de Texas cuentan con una nueva sucursal de H-E-B, que acaba de abrir sus puertas como parte de la expansión de la cadena en el estado. La inauguración suma una nueva opción de compra y genera oportunidades laborales para la comunidad local.

H-E-B abre su nueva tienda en Texas

El panorama comercial del norte de Texas evoluciona con la nueva tienda de H-E-B en Forney, cuya apertura oficial está prevista para el 28 de enero a las 6.00 hs. La sucursal se ubica en 11700 U.S. Highway 80, y cuenta con 131.000 pies cuadrados (12.170 metros cuadrados), señaló Dallas News.

H-E-B llega con una nueva tienda a Forney, que contará con varios servicios (Google Maps)

Este nuevo establecimiento es un centro de servicios completo. Los usuarios podrán disfrutar de la máxima conveniencia con su farmacia con drive-thru y múltiples opciones de entrega, que incluye pedidos a domicilio.

La salud y la gastronomía también son prioridades, ya que integra una clínica Wellness de primer nivel y un restaurante True Texas BBQ, para disfrutar de una excelente parrillada sin bajar del vehículo gracias a su servicio en el auto, refirió CultureMap Dallas.

Esta nueva tienda busca satisfacer la demanda de una de las comunidades con mayor crecimiento demográfico en el Metroplex.

Con esta inauguración, la cadena de San Antonio refuerza su expansión en la región, y se suma a la oferta actual de Walmart y Tom Thumb, además de anticiparse al próximo arribo de Costco en marzo.

La nueva sucursal de H‑E‑B ofrece varios puestos de trabajo (Archivo) Foto de H‑E‑B

Vacantes de trabajo disponibles en la nueva sucursal de H-E-B

H-E-B busca cubrir diversas áreas operativas para garantizar el éxito de su nueva sucursal. Entre las posiciones más solicitadas en la apertura de nuevas tiendas se encuentran los siguientes puestos, según Univision:

Atención al público : representantes de servicio al cliente y cajeros.

: representantes de servicio al cliente y cajeros. Gestión de inventario : personal para reabastecimiento y ventas en piso.

: personal para reabastecimiento y ventas en piso. Logística digital : especialistas en Curbside (método donde el cliente pide productos en línea y los recoge directamente desde su vehículo), y preparación de pedidos en línea.

: especialistas en (método donde el cliente pide productos en línea y los recoge directamente desde su vehículo), y preparación de pedidos en línea. Departamentos perecederos : expertos para las áreas de panadería, carnicería y elaboración de alimentos.

: expertos para las áreas de panadería, carnicería y elaboración de alimentos. Mantenimiento: equipos dedicados a la limpieza y soporte operativo general.

Para aplicar a las vacantes de H-E-B es importante saber que la compañía centraliza todas sus contrataciones únicamente a través de su plataforma digital. Es necesario tener en cuenta que no se aceptan currículums de forma presencial en las sucursales ni por email.

Para iniciar una postulación para una vacante de trabajo, se debe ingresar al sitio oficial H-E-B Careers, el cual está disponible tanto en inglés como en español para facilitar el registro.

H-E-B continúa con su plan de expansión en Texas (Archivo) Archivo

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben registrarse en el portal oficial, por lo que deberán crear una cuenta de correo electrónico y proporcionar un número de teléfono actualizado. Es fundamental completar el perfil con la experiencia laboral y disponibilidad horaria.

Una vez dentro del sistema, podrán buscar vacantes específicas por ciudad, asegurándose de revisar los requisitos operativos y de esfuerzo físico de cada rol. Tras finalizar el envío, el candidato deberá supervisar su correo electrónico para recibir notificaciones sobre entrevistas.

Es importante considerar que, en el caso de aperturas recientes, H-E-B suele conformar sus equipos con semanas de anticipación.

Para tener éxito en la postulación, es indispensable contar con autorización legal para trabajar en EE.UU. y una identificación vigente.

Si se busca resaltar entre los demás candidatos, lo ideal es mostrar una disponibilidad amplia, especialmente para los fines de semana.

Finalmente, se aconseja aplicar solo a roles que se ajusten a las capacidades físicas y experiencia, y revisar el email constantemente, ya que la empresa suele contactar a los aspirantes con rapidez para programar entrevistas.