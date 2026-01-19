Buenas noticias para los mexicanos en Texas: anuncian vacunación gratis en el consulado de Houston para esta semana

El Consulado General de México en Houston reafirma su compromiso con la salud de la comunidad migrante al anunciar una nueva jornada de vacunación gratuita para este martes y miércoles. Ante el incremento estacional de enfermedades respiratorias, esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios médicos preventivos para todos los connacionales en Texas, sin importar su estatus migratorio y sin necesidad de contar con un seguro médico.

Cómo participar en las jornadas de vacunación en Texas

El Consulado General de México en Houston busca llevar diferentes tipos de servicios a mexicanos que se encuentran en Texas. Desde sus redes sociales publicaron que realizarán una jornada de vacunación contra la influenza, el 20 y 21 de enero de 2026, de 9.00 a 11.00 hs, en 3200 Rogerdale Rd. Houston, Texas, 77042.

La jornada de vacunación se llevará a cabo en la sede ubicada en 3200 Rogerdale Rd., Houston, Texas (Instagram/@consulmexhouston)

Desde su cuenta de Instagram destaca que durante estos dos días las vacunas son gratuitas, no se necesita cita ni seguro médico, y se brinda atención en español. Aconsejan a la población mexicana a protegerse y llevar a su familia para aplicar una dosis de esta vacuna. De esta manera, se pretende evitar esta enfermedad, que puede ser fatal en muchos casos.

Principales síntomas de la influenza

La influenza es una enfermedad viral que ataca las vías respiratorias y se contagia rápidamente a través del contacto cercano. Aunque la mayoría de los pacientes logra recuperarse, el cuadro puede complicarse seriamente. Menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, tienen un mayor riesgo de sufrir consecuencias fatales, destacó MedlinePlus.

A diferencia del resfriado común, sus síntomas son más intensos y pueden confundirse con el COVID-19, por lo que se recomienda realizarse una prueba para un diagnóstico certero.

Los síntomas de influenza incluyen fiebre, dolor de cabeza y secreción o congestión nasal, entre otros (Archivo)

Es importante no confundirla con la “gripe estomacal”, ya que la influenza afecta principalmente el sistema respiratorio. Aunque cualquiera puede sufrir complicaciones, el riesgo es mayor en:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 65

Mujeres embarazadas

Personas con obesidad o enfermedades crónicas (corazón, pulmones, diabetes).

Los síntomas de gripe comienzan aproximadamente de 1 a 7 días después de estar en contacto con el virus, según MedlinePlus. La mayoría de las veces, aparecen en 2 a 3 días. Los principales síntomas incluyen:

Fiebre entre 100 °F (37.8 °C) y 104 °F (40 °C) que aparece repentinamente.

Dolores en el cuerpo

Escalofríos

Dolor de cabeza

Falta de energía

Tos

Secreción o congestión nasal

Estornudos

Dolor de garganta

Náuseas, vómitos y diarrea (más común en niños)

La fiebre usualmente desaparece en 3 a 4 días, pero puede durar hasta 8 días. Los otros síntomas mejoran al cabo de 4 a 7 días.

Servicios que ofrece el consulado mexicano en Houston

Los servicios están detallados en la página web del Consulado de México en Houston. Allí se puede acceder a información, horarios y teléfonos para comunicarse con las sedes correspondientes. Entre los principales servicios se encuentran:

Los mexicanos podrán acercarse al Consulado de México en Houston, Texas para realizar consultas en temas de salud, educación, finanzas y cultura (Archivo) Gentileza

Salud

El Consulado trabaja para eliminar obstáculos médicos mediante exámenes de vista, glucosa y presión arterial, enfocándose en quienes no tienen seguro. La Ventanilla de Salud atiende de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 hs. Se puede llamar al 713-271-6800 (Ext. 310) para atención virtual o telefónica.

Finanzas

Desde 2017, la Ventanilla de Asesoría Financiera ofrece asesoría gratuita para mejorar tu crédito, abrir negocios o manejar el Afore y vivienda en México. Su meta es brindar herramientas para triunfar, ya sea en EE.UU. o para volver a casa. Atiende de lunes a miércoles, de 8.30 a 12.00 hs, y su teléfono es (713) 271-6800 (Ext. 3104).

Educación

La Ventanilla de Orientación Educativa, ofrece terminar la primaria o secundaria en las Plazas Comunitarias o cursar bachillerato y universidad en línea. Cuenta con el IME Becas, que es un apoyo económico para estudiantes inmigrantes.

Cultura

El Departamento de Asuntos Culturales promueve las raíces mexicanas en 37 condados de Texas. El objetivo es que las nuevas generaciones mantengan vivo su idioma y tradiciones. Atienden de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 hs, y su teléfono es 713-271-6800 (Ext. 3103).