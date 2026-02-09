Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del consulado en Dallas del 10 al 13 de febrero

El Consulado de México en Dallas compartió el calendario, direcciones y horarios de los trámites del Consulado sobre Ruedas, que visitará distintas ciudades durante todo febrero. Para poder acceder a los servicios es necesario obtener una cita y cumplir con los requisitos.

Dónde estará el camión del consulado en Dallas

La dirección en la que se ubicará el Consulado Sobre Ruedas del 10 al 13 de febrero está en la localidad de Fort Worth, en el edificio de la Federación de Clubes Zacatecanos, de acuerdo con el calendario del consulado mexicano.

El Consulado General de México en Dallas pone en marcha jornadas sobre ruedas que recorren diferentes ciudades (Facebook/SRE)

El lugar se ubica en la 4323 E Lancaster Ave, Fort Worth. Los trámites disponibles son pasaporte, matrícula consular y credencial para votar o INE.

Para poder realizar estos procesos es necesario agendar una cita, antes del inicio de la jornada, a través de WhatsApp al (424) 309-0009 o en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en inglés): citas.sre.gob.mx.

El programa del consulado móvil se mantendrá durante todo febrero de 2026, y las ciudades que visitará las próximas semanas son Arlington, en Mueblerías Canales, Dallas y Kaufman, en la primera iglesia bautista.

Cuáles son los requisitos y costos de los trámites en el consulado móvil

El Consulado de México compartió las tarifas consulares actualizadas con precios de 2026. Estas son:

Pasaporte 1 año (aplica para casos de protección y menores de 3 años): US$44

Pasaporte 3 años: US$101

Pasaporte 6 años: US$137

Pasaporte 10 años: US$209

Matrícula consular: US$41

Credencial para votar desde el extranjero o INE: sin costo

El trámite de la credencial para votar o INE es gratuita en los consulados de México en Estados Unidos (Cuartoscuro)

En las tarifas de pasaporte mexicano, las personas mayores de 60 años tienen 50% de descuento. Mientras que los pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia tendrán que pagar un monto adicional del 30% del costo ordinario.

Por otro lado, los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano, matrícula consular y credencial para votar en Estados Unidos son:

Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc.

Acreditar la identidad con documentos como INE, pasaporte mexicano, cédula profesional, título profesional, cartilla liberada del servicio militar, entre otros.

Cubrir el pago de derechos correspondiente.

Permitir la toma de datos biométricos, fotografía, huellas dactilares, firma y reconocimiento de iris.

En el caso de procesos de pasaportes mexicanos para menores de edad, se requerirán datos de los infantes y también de sus tutores. Cualquier caso especial deberá reportarse ante el consulado, que brindará los protocolos necesarios para concretar los trámites.

Dónde está el Consulado General de México en Dallas

Las oficinas consulares de México en Dallas están ubicadas en 1210 River Bend, en Dallas, de acuerdo con su sitio web. El horario de atención es de 6.30 hs a las 17.00 hs.

El Consulado General de México en Dallas pone a disposición de los connacionales diferentes trámites, incluidos los de Registro Civil (Facebook/Consulado General de México en Dallas)

Las oficinas ofrecen atención de emergencias para las personas que necesitan de asistencia y protección consular al número de teléfono (214) 621-0198, mientras que la información de trámites se proporciona en 1 (424) 309-0009 o a través de infodallas@sre.gob.mx.

A diferencia de los consulados móviles, en las oficinas se brinda una mayor diversidad de servicios, incluidos trámites de Registro Civil. La lista completa de las diligencias disponibles es:

Acta de nacimiento

Cartilla militar

Matrícula consular

Trámites de matrimonio

Menaje de casa

OP7

Pasaporte

Pensionistas

Poderes notariales

Registro de defunción

Registro de nacimiento para personas mexicanas nacidas en el extranjero

Registro por reconocimiento de identidad de género

Cada proceso tiene diferentes requisitos que pueden consultarse directamente en las oficinas del Consulado General de México, que también comparte el calendario de sus jornadas móviles o de fines de semana.