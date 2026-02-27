LA NACION

Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado en Houston del 3 al 7 de marzo

Con esta iniciativa, los connacionales podrán realizar trámites oficiales de manera más rápida y sencilla

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
La unidad móvil del Consulado de México en Houston visitará Baytown (Instagram/@consulmexhouston)
La unidad móvil del Consulado de México en Houston visitará Baytown (Instagram/@consulmexhouston)

El Consulado de México en Houston anunció nuevas jornadas de atención a través de su unidad móvil, que durante la semana del 3 al 7 de marzo estará disponible en una ciudad del área metropolitana de Texas. Esta iniciativa permite a los mexicanos que viven en la región realizar trámites oficiales sin necesidad de trasladarse hasta la sede principal, lo que facilita el acceso a servicios consulares esenciales y reduce tiempos de espera.

En dónde estará el Consulado Móvil en Houston del 3 al 7 de marzo de 2026

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la dependencia consular informó que la unidad móvil estará instalada en la ciudad de Baytown, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de marzo. El camión se ubicará específicamente en el Dreams Hall, situado en 110 S Alexander Dr 190, Baytown, TX.

Para ser atendido, se tiene que generar una cita (Instagram/@consulmexhouston)
Para ser atendido, se tiene que generar una cita (Instagram/@consulmexhouston)

Qué trámites se podrán realizar en el Consulado sobre Ruedas

Los inmigrantes mexicanos que radican en Baytown podrán realizar diversos trámites de identificación oficial, entre ellos:

  • Pasaporte
  • Matrícula consular
  • Credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)
  • Copia certificada de acta de nacimiento

Estos documentos son esenciales para garantizar la identificación oficial, la movilidad y la participación ciudadana de los mexicanos en Estados Unidos, además de facilitar gestiones legales o administrativas en su país de origen.

El INE es el único documento que se entregará gratuitamente (Instagram/@consulmexhouston)
El INE es el único documento que se entregará gratuitamente (Instagram/@consulmexhouston)

Cómo agendar una cita

Para recibir atención en la unidad móvil, es necesario programar una cita con anticipación. Los usuarios pueden hacerlo de tres maneras:

  • En el sitio web citas.sre.gob.mx, al cual se tiene que ingresar con Llave MX o correo electrónico y contraseña.
  • Mediante un mensaje de WhatsApp al número 1 (424) 309-0009.
  • Por llamada telefónica al mismo número.

Agendar con anticipación garantiza que cada solicitante pueda ser atendido de manera ordenada y eficiente.

Costos de los trámites

Las tarifas de los documentos varían según el tipo de trámite y su vigencia. La credencial de elector del INE se entrega de manera gratuita.

  • Pasaporte por un año (casos de protección y menores de tres años): US$44
  • Pasaporte tres años: US$101
  • Pasaporte seis años: US$137
  • Pasaporte diez años: US$209
  • Matrícula consular: US$41
En Houston hay una gran comunidad mexicana (Instagram/@consulmexhouston)
En Houston hay una gran comunidad mexicana (Instagram/@consulmexhouston)

La dependencia informó que las personas mayores de 60 años reciben un 50 % de descuento en pasaportes. También explicó que los pasaportes ordinarios que deban ser expedidos de emergencia tendrán un recargo del 30 % sobre el precio normal, según la vigencia solicitada.

En la sede principal del Consulado de México en Houston, ubicada en 10555 Richmond Ave., Houston, TX, se expiden otros documentos y servicios que incluyen:

  • Visas
  • Permisos de internación migratoria a México
  • Cartillas del Servicio Militar Nacional
  • Registro civil: actas de nacimiento, defunción y matrimonio
  • Permisos para importación temporal de vehículos
  • Poderes y testamentos notariales

Cuántos mexicanos hay en Houston

Con base en estimaciones demográficas recientes, alrededor de 357 mil personas en Houston son de origen mexicano, lo que representa cerca del 22 % de la población total de la ciudad, según datos compartidos por la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, se podrán tramitar matrículas consulares, pasaportes y la credencial del INE (Instagram/@consulmexhouston)
Durante la jornada, se podrán tramitar matrículas consulares, pasaportes y la credencial del INE (Instagram/@consulmexhouston)

El Consulado de México en Houston se encarga de proteger los derechos e intereses de los mexicanos en su circunscripción, expedir documentos oficiales, promover la cultura mexicana y fortalecer la relación con la comunidad.

Además, atiende consultas en materia migratoria, penal, laboral, civil y familiar; participa en la defensa de los derechos humanos; garantiza igualdad y buen trato en el empleo y verifica que los procedimientos legales que involucran a mexicanos se apliquen conforme a la ley.

La combinación de la atención en la sede principal y la unidad móvil permite a la comunidad mexicana en Houston contar con servicios más accesibles, eficientes y cercanos.

LA NACION
Más leídas
  1. El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia
    1

    El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”

  2. Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón
    2

    Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón

  3. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal"
    3

    Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner en su departamento: “Fue un encuentro fraternal”

  4. EE.UU. despliega su mayor portaaviones frente a Israel e insta a su personal diplomático a evacuar “hoy”
    4

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones frente a Israel e insta a su personal diplomático a evacuar “hoy”