Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado en Houston del 3 al 7 de marzo

El Consulado de México en Houston anunció nuevas jornadas de atención a través de su unidad móvil, que durante la semana del 3 al 7 de marzo estará disponible en una ciudad del área metropolitana de Texas. Esta iniciativa permite a los mexicanos que viven en la región realizar trámites oficiales sin necesidad de trasladarse hasta la sede principal, lo que facilita el acceso a servicios consulares esenciales y reduce tiempos de espera.

En dónde estará el Consulado Móvil en Houston del 3 al 7 de marzo de 2026

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la dependencia consular informó que la unidad móvil estará instalada en la ciudad de Baytown, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de marzo. El camión se ubicará específicamente en el Dreams Hall, situado en 110 S Alexander Dr 190, Baytown, TX.

Para ser atendido, se tiene que generar una cita (Instagram/@consulmexhouston)

Qué trámites se podrán realizar en el Consulado sobre Ruedas

Los inmigrantes mexicanos que radican en Baytown podrán realizar diversos trámites de identificación oficial, entre ellos:

Pasaporte

Matrícula consular

Credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE, por sus siglas en español)

Copia certificada de acta de nacimiento

Estos documentos son esenciales para garantizar la identificación oficial, la movilidad y la participación ciudadana de los mexicanos en Estados Unidos, además de facilitar gestiones legales o administrativas en su país de origen.

El INE es el único documento que se entregará gratuitamente (Instagram/@consulmexhouston)

Cómo agendar una cita

Para recibir atención en la unidad móvil, es necesario programar una cita con anticipación. Los usuarios pueden hacerlo de tres maneras:

En el sitio web citas.sre.gob.mx, al cual se tiene que ingresar con Llave MX o correo electrónico y contraseña.

Mediante un mensaje de WhatsApp al número 1 (424) 309-0009.

Por llamada telefónica al mismo número.

Agendar con anticipación garantiza que cada solicitante pueda ser atendido de manera ordenada y eficiente.

Costos de los trámites

Las tarifas de los documentos varían según el tipo de trámite y su vigencia. La credencial de elector del INE se entrega de manera gratuita.

Pasaporte por un año (casos de protección y menores de tres años): US$44

Pasaporte tres años: US$101

Pasaporte seis años: US$137

Pasaporte diez años: US$209

Matrícula consular: US$41

En Houston hay una gran comunidad mexicana (Instagram/@consulmexhouston)

La dependencia informó que las personas mayores de 60 años reciben un 50 % de descuento en pasaportes. También explicó que los pasaportes ordinarios que deban ser expedidos de emergencia tendrán un recargo del 30 % sobre el precio normal, según la vigencia solicitada.

En la sede principal del Consulado de México en Houston, ubicada en 10555 Richmond Ave., Houston, TX, se expiden otros documentos y servicios que incluyen:

Visas

Permisos de internación migratoria a México

Cartillas del Servicio Militar Nacional

Registro civil: actas de nacimiento, defunción y matrimonio

Permisos para importación temporal de vehículos

Poderes y testamentos notariales

Cuántos mexicanos hay en Houston

Con base en estimaciones demográficas recientes, alrededor de 357 mil personas en Houston son de origen mexicano, lo que representa cerca del 22 % de la población total de la ciudad, según datos compartidos por la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, se podrán tramitar matrículas consulares, pasaportes y la credencial del INE (Instagram/@consulmexhouston)

El Consulado de México en Houston se encarga de proteger los derechos e intereses de los mexicanos en su circunscripción, expedir documentos oficiales, promover la cultura mexicana y fortalecer la relación con la comunidad.

Además, atiende consultas en materia migratoria, penal, laboral, civil y familiar; participa en la defensa de los derechos humanos; garantiza igualdad y buen trato en el empleo y verifica que los procedimientos legales que involucran a mexicanos se apliquen conforme a la ley.

La combinación de la atención en la sede principal y la unidad móvil permite a la comunidad mexicana en Houston contar con servicios más accesibles, eficientes y cercanos.