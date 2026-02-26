Noticias de Texas hoy, en vivo: Austin podría aprobar nueva infracción de tránsito y reportes del jueves 26 de febrero

El Concejo Municipal de Austin debate este jueves la aprobación de una ordenanza para modificar el capítulo 12-1 del Código local, que hace referencia a la regulación y administración del tránsito. El objetivo es crear una infracción para permitir que los agentes de policía multen a los conductores por ruidos fuertes de motor, principalmente en motocicletas y por zonas residenciales.

La valoración radica en recurrentes quejas por parte de los vecinos de la ciudad de Texas sobre el ruido excesivo proveniente de vehículos motorizados.