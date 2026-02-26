Noticias de Texas hoy, en vivo: Austin podría aprobar nueva infracción de tránsito y reportes del jueves 26 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria; clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Atención, conductores: podrían empezar a recibir multas en Austin por una nueva infracción
El Concejo Municipal de Austin debate este jueves la aprobación de una ordenanza para modificar el capítulo 12-1 del Código local, que hace referencia a la regulación y administración del tránsito. El objetivo es crear una infracción para permitir que los agentes de policía multen a los conductores por ruidos fuertes de motor, principalmente en motocicletas y por zonas residenciales.
La valoración radica en recurrentes quejas por parte de los vecinos de la ciudad de Texas sobre el ruido excesivo proveniente de vehículos motorizados.
Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero
El clima del 26 de febrero en Texas trae una jornada calurosa. Según AccuWeather, en ciudades como Austin o San Antonio, la máxima puede alcanzar los 86°F (30°C).
A su vez, se espera una tarde cálida y ventosa, con ráfagas que pueden llegar a los 17 km/h. En cuanto a la noche, será despejada y no se anuncian lluvias.
Noticias en vivo de Texas
