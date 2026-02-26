LA NACION
Noticias de Texas hoy, en vivo: Austin podría aprobar nueva infracción de tránsito y reportes del jueves 26 de febrero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria; clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Greg Abbott reveló en las últimas horas un importante logro para el estado de Texas
Todas las actualizaciones en vivo de Texas del 26 de febreroFoto Facebook Greg Abbott

Atención, conductores: podrían empezar a recibir multas en Austin por una nueva infracción

El Concejo Municipal de Austin debate este jueves la aprobación de una ordenanza para modificar el capítulo 12-1 del Código local, que hace referencia a la regulación y administración del tránsito. El objetivo es crear una infracción para permitir que los agentes de policía multen a los conductores por ruidos fuertes de motor, principalmente en motocicletas y por zonas residenciales.

La valoración radica en recurrentes quejas por parte de los vecinos de la ciudad de Texas sobre el ruido excesivo proveniente de vehículos motorizados.

Los conductores de Austin podrían empezar a recibir multas por esto
Los conductores de Austin podrían empezar a recibir multas por estoFreepik

Pronóstico en Texas: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero

El clima del 26 de febrero en Texas trae una jornada calurosa. Según AccuWeather, en ciudades como Austin o San Antonio, la máxima puede alcanzar los 86°F (30°C).

Se esperan temperaturas agradables en Austin
Se esperan temperaturas agradables en Austinshutterstock - Shutterstock

A su vez, se espera una tarde cálida y ventosa, con ráfagas que pueden llegar a los 17 km/h. En cuanto a la noche, será despejada y no se anuncian lluvias.

Noticias en vivo de Texas

