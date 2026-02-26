Licencias para extranjeros sin documentos en Illinois: el cambio de la TVDL al permiso estándar

A partir de 2024, Illinois marcó un hito en la inclusión vial al transformar la antigua Licencia de Conducir Temporal para Visitantes (TVDL, por sus siglas en inglés) en una licencia de conducir estándar para todos los residentes. Este cambio elimina las barreras visuales del documento anterior y permite que miles de conductores indocumentados obtengan una identificación oficial.

Cuáles son las diferencias entre la TVDL y las licencias estándar para indocumentados

A diferencia de la antigua TVDL, que solo permitía conducir y debía renovarse cada tres años, la nueva licencia estándar de Illinois ofrece una validez de cuatro años y la posibilidad a miles de migrantes de obtener una identificación oficial que sirve tanto para manejar como para fines de identificación estatal, señaló el DMV.

En Illinois se otorgan licencias de conducir estándar a las personas indocumentadas, la cual tiene una validez de cuatro años (Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

El nuevo documento elimina la restrictiva franja morada y la leyenda de “No válido para identificación”, lo que iguala el diseño a cualquier otra licencia estatal. Este cambio permite que más personas puedan conducir de manera legal y segura, y facilita también el acceso a servicios básicos.

Cuáles son los requisitos para sacar la licencia de conducir estándar en Illinois

Para obtener la licencia de conducir estándar en Illinois, los solicitantes deben cumplir con requisitos esenciales, según la Secretaría de Estado de Illinois:

Demostrar que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social.

Aprobar los exámenes de vista y escritos que demuestren aptitud para manejar un vehículo.

Pagar el costo de la licencia.

Aprobar el examen de manejo

Contar con un seguro de vehículo vigente: el solicitante debe mostrar prueba de seguro para el vehículo que usará durante el examen de manejo.

Presentar identificaciones oficiales: poseer un pasaporte o tarjeta consular válida y vigente

Demostrar residencia en Illinois durante al menos 12 meses, y proporcionar la dirección de residencia actual.

Illinois exige un examen práctico, teórico y de vista para entregar una licencia estándar de conducir (Archivo) Freepik

El trámite para obtener la licencia estándar se realiza estrictamente con cita previa, la cual puede gestionarse a través del portal oficial ilsos.gov o llamar al número (844) 817-4649.

Cuanto cuesta sacar una licencia de conducir en Illinois para indocumentados

Los migrantes puede visitar la página ”Tarifas básicas de la licencia de conducir”, que pone a disposición la Secretaría de Estado para acceder a los valores de las licencias de conducir.

Algunas de las más precios más comunes a la hora de obtener una licencia son los siguientes:

Licencia de conducir básica: US$30 .

. Licencia de conducir para personas de 18 a 20 años: US$5.

Licencia de conducir para personas de 21 a 68 años: US$30.

Licencia de conducir para personas de 69 a 80 años: US$5.

Licencia de conducir para personas de 81 a 86 años: US$2.

Licencia de conducir para personas de 87 años o más: gratis.

En Illinois, los indocumentados pueden obtener una licencia de conducir estandar que los habilia a realizar otros tipos de trámites en el estado (Archivo) Freepik

Para qué trámites se puede usar la licencia estándar en Illinois

La evolución de este documento representa un avance crucial en la vida cotidiana de miles de residentes. Al dejar atrás las limitaciones de la antigua Tvdl, el cambio más trascendental radica en la versatilidad y validez que estas licencias ofrecen ahora para las gestiones del día a día.

El nuevo formato elimina estigmas visuales y permite realizar los siguientes trámites: