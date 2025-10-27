En Texas: cuál es el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre

El calendario de pagos del Seguro Social para noviembre de 2025 en Texas ha sido publicado por la Administración de Seguridad Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios de los distintos programas recibirán los recursos en el orden estipulado y según su tipo de afiliación.

El calendario de pagos del Seguro Social en noviembre 2025 en Texas

Las fechas de pago del Seguro Social cambian según el tipo de beneficio al que se esté afiliado, que puede ser: el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), el beneficio regular o y el programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios del seguro social reciben sus pagos en noviembre 2025, según su fecha de nacimiento (Archivo-Pexels/Kampus Production)

Según la SSA, los depósitos en Texas se realizan acorde con la fecha de nacimiento del beneficiario, a partir del segundo miércoles del mes y en los dos miércoles siguientes.

Para noviembre de 2025, los días de pago son:

Personas nacidas entre el día 1° y el 10 : miércoles 12 de noviembre.

: miércoles 12 de noviembre. Personas nacidas entre el día 11 y el 20 : miércoles 19 de noviembre.

: miércoles 19 de noviembre. Personas nacidas entre el día 21 y el 30: miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con la SSA, los pagos del SSI se realizan el primer día de cada mes, pero si la fecha es fin de semana o día festivo, suele adelantarse al último viernes del mes anterior.

Las fechas de los pagos de beneficios que aplican en casos específicos son:

Beneficiarios del SSI reciben su depósito correspondiente a noviembre el 31 de octubre.

reciben su depósito correspondiente a noviembre el 31 de octubre. Afiliados al Seguro Social antes de mayo de 1997 o quienes reciben de forma conjunta el SSI y el Seguro Social recibirán sus beneficios el lunes 3 de noviembre.

Los beneficiarios del SSI reciben su pago el primer día del mes (Archivo)

Cómo serán los pagos del Seguro Social en diciembre 2025

El calendario compartido por la SSA menciona todas las fechas de pago anuales de los programas, y en diciembre de 2025, último mes del año, son:

Para los depósitos de SSI, el 29 de noviembre, se realiza el pago correspondiente al 1° de diciembre. Y el 31 de diciembre se realiza la entrega de recursos que correspondería al 1° de enero.

Respecto a los pagos del RSDI, la dependencia menciona que las fechas estipuladas son según la fecha de nacimiento de los afiliados y se distribuyen de la siguiente forma:

Beneficiarios nacidos entre el día 1° y el 10, el miércoles 10 de diciembre .

. Beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20, el miércoles 17 de diciembre .

. Beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31, el miércoles 24 de diciembre.

La SSA compartió el calendario con las fechas de pago del Seguro Social en diciembre de 2025 (Archivo)

Cualquier inconveniente, como retrasos o falta de pago de los beneficios del Seguro Social, deberá ser reportado ante la administración tras un lapso de tres días hábiles sin resolución. El reporte puede realizarse a través de los medios electrónicos de la SSA.

Requisitos para ser beneficiario del Seguro Social en Texas

Los requisitos para obtener el Seguro Social en el Estado de la Estrella Solitaria son los mismos que aplican para el resto del país norteamericano, y consisten en documentos de acreditación y características de elegibilidad, según el gobierno federal.

Características de elegibilidad para el Seguro Social en Texas:

Contar con pocos o nulos ingresos, de acuerdo con la tabla de límite de ingresos estipulada según el tamaño de la familia y sus dependientes.

Tener pocos o ningún recurso bajo su posesión, como vehículos y dinero en sus cuentas de banco.

Tener más de 65 años de edad o tener alguna incapacidad que afecte su habilidad para trabajar.

Las personas no ciudadanas pueden acceder al SSI en caso de cumplir con el estatus de extranjero calificado, según la SSA.

Los no ciudadanos pueden acceder al Seguro Social si cumplen con los requisitos (Archivo) Foto de ssa.gov

Por otro lado, algunos de los documentos a presentar para ser beneficiario del Seguro Social en Texas son: prueba de ciudadanía, certificado de nacimiento y prueba de identidad, según la administración.