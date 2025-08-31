Caminar de Río Grande a México será fácil: así es el nuevo puente peatonal millonario que conectará a EE.UU.

El pasado 20 de agosto, el presidente Donald Trump autorizó al condado de Cameron, en Texas, construir, mantener y operar un nuevo puente peatonal en la frontera de Estados Unidos con México. El proyecto millonario beneficiará a más de 10.000 personas que cruzan diariamente.

Trump aprueba nuevo puente peatonal para conectar a EE.UU. con México

La aprobación presidencia también fue dada a conocer por la Oficina del Juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., que en un comunicado refiere que el nuevo Puente Internacional Peatonal Gateway se ubicará en el centro de la ciudad de Brownsville y de la de Matamoros.

Trump otorgó un permiso presidencial al condado de Cameron para construir, mantener y operar un cruce fronterizo peatonal en el Puente Internacional Gateway, en Brownsville MANDEL NGAN - AFP

La construcción de dos carriles cruzará el Río Bravo y conectará EE.UU. con México en las zonas urbanizadas del centro de cada ciudad. El proyecto de 10 millones de dólares busca complementar el desarrollo comercial en las zonas turísticas.

El Consulado de México en Brownsville señaló en una publicación de redes sociales que el nuevo puente peatonal “fortalecerá los flujos entre las comunidades binacionales”.

El congresista texano, Vicente González, explicó que el condado solicitó este puente peatonal en diciembre de 2024 para aliviar la congestión vehicular y mejorar la seguridad de las 12.000 personas que lo cruzan a pie a diario.

Asimismo, indicó que proyecto creará un sendero peatonal exclusivo arriba del puente existente, lo que reducirá los conflictos entre los vehículos de pasajeros y el tráfico peatonal.

El puente de dos carriles cruzará el Río Bravo y conectará Estados Unidos con México Condado de Cameron

“Este proyecto brindará a los estudiantes y sus familias una forma más segura de viajar, a la vez que reducirá el tráfico que ralentiza el comercio y la vida cotidiana de nuestra comunidad fronteriza. Este es un excelente ejemplo de cómo el apoyo bipartidista genera grandes resultados para todos los involucrados”, añadió.

Para cuándo estará listo el nuevo puente entre Brownsville y Matamoros

El permiso se emitió tras la presentación de la Solicitud de Permiso Presidencial para el Puente Peatonal Internacional del Condado de Cameron el 18 de diciembre de 2024, y la posterior revisión y determinación de integridad por parte del Secretario de Estado el 24 de junio de 2025.

Las autoridades locales esperan que gracias a un cambio legislativo que permite que el proceso continúe antes de que finalicen las revisiones ambientales y de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), se acelere el cronograma de construcción y se complete el proyecto aproximadamente cinco años antes de lo previsto originalmente.

El permiso presidencial abarca el desarrollo del puente sobre el Río Grande y las instalaciones asociadas e incluye condiciones para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y la mitigación de impactos ambientales adversos y medidas de protección.

El 80% del tráfico peatonal de Brownsville utiliza el puente existente para ir del centro de Brownsville a Matamoros y viceversa Facebook Michael David Moreno/Gateway International Bridge

El condado de Cameron será responsable de obtener las autorizaciones necesarias para la construcción, cumplir con las obligaciones de financiamiento, y operar y mantener las instalaciones fronterizas.

“La emisión de este permiso presidencial marca un hito importante en el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza de nuestro país, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo nuestra relación bilateral con México”, señala la comunicación de Treviño.

Añaden que este nuevo cruce promoverá viajes y comercio seguros, eficientes y legítimos entre ambas naciones, “lo que generará beneficios tangibles para las comunidades de ambos lados de la frontera”.