Comida gratis en Dallas: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?
Debido a la suspensión del programa de cupones SNAP, algunas organizaciones brindarán ayuda a las familias afectadas en la ciudad
Estados Unidos continúa con un cierre gubernamental desde el pasado 1 de octubre, lo que lo convierte en el más largo en la historia del país. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), es uno de los programas que se han visto afectados por la suspensión del pago en el mes de noviembre, por lo que bancos de alimentos en Dallas ayudarán a las familias que más lo necesitan.
Cuándo y dónde conseguir alimentos gratis en Dallas en el mes de noviembre
A principios del mes, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), advirtió que los pagos del programa SNAP no se emitirían en el mes de noviembre, sin embargo, el gobierno determino que se utilizaría un fondo de emergencia para realizar el pago del 50%, de acuerdo con Fox News.
En el estado Texas más de tres millones de familias dependen del pago de los beneficios SNAP, por lo que diversos bancos de alimentos reforzaron sus iniciativas para ayudar a las personas afectadas por la suspensión de pagos. Y en la ciudad de Dallas, también es posible acceder a ellos.
Programas de asistencia alimentaria en Texas
Al norte del estado, uno de los bancos de alimentos más cercanos a la ciudad de Dallas es el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia en Texas (TEFAP, por sus siglas en inglés), donde se entregan comidas gratis a familias de bajos ingresos. Este se encuentra situado en:
- Plano: el North Texas en 3677 Mapleshade Lane.
North Texas Food Bank
El Banco de Alimentos del Norte de Texas, contará con servicio de distribución de alimentos durante el mes, y estarán ubicados en escuelas de la ciudad para ofrecer productos frescos en las siguientes ubicaciones:
- Campus North Lake de Dallas College: estará disponible el 14 de noviembre en un horario desde las 10 hs y hasta las 12 hs (tiempo local). La distribución se realiza por orden de llegada y solo en su modalidad de autorecolección.
- Universidad del Norte de Texas en Dallas: el evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en 7300 University Hills Blvd. Será una distribución especial de un pavo para celebrar el Día de Acción de Gracias, en un horario de las 9 hs y hasta las 12 hs, o hasta agotar existencias. Servicio de entrega solo para autos.
Caridades Católicas en Dallas (CCD)
La organización ofrece despensas fijas y móviles durante todo el mes, donde se ofrece comida fresca para las personas en situaciones vulnerables. Para acceder no es necesario comprobar ingresos o estatus legal.
De acuerdo a su calendario oficial, el CCD ofrecerá alimentos en las siguientes ubicaciones:
Sábado 8 de noviembre
- 9.30 hs | Holy Cross - Dallas, 75216
- 9.30 hs | Heartline Ministries - Dallas, 75228
Lunes 10 de noviembre
- 9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 11 de noviembre
- 9.30 hs | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211
- 9.30 hs | From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228
- 11.30 hs| Northway Christian Church - Dallas, 75225
- 13.00 hs | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224
Miércoles 12 de noviembre
- 9.30 hs | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238
- 9.30 hs | The Mondello Living - Dallas, 75228
- 9.30 hs| Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus - Dallas, 75233
- 13.00 hs| Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203
Jueves 13 de noviembre
- 9.30 hs | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
- 9.30 hs | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215
- 13.00 hs | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217
Viernes 14 de noviembre
- 9.30 hs | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217
Sábado 15 de noviembre
- 9.30 hs | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217
- 13.00 hs| Praise Embassy - Dallas, 75243
- 13.00 hs | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217
Lunes 17 de noviembre
- 9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 18 de noviembre
- 9.30 hs | Biltmore Apartments - Dallas, 75231
- 11.30 hs | Northway Christian Church - Dallas, 75225
Miércoles 19 de noviembre
- 9.30 hs | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224
- 9.30 hs | St. Philip - Dallas, 75227
- 13.00 hs | Cristo Rey - Dallas, 75217
- 13.00 hs | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204
Jueves 20 de noviembre
- 9.30 hs | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231
- 13.00 hs | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235
- 13.00 hs | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216
- 13.00 hs | Arrington Angels Rosemont Mission Trails - Dallas, 75241
- 13.00 hs | St. Cecilia - Dallas, 75208
Viernes 21 de noviembre
- 9.30 hs | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254
- 9.30 hs | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052
- 9.30 hs | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231
- 9.30 hs | Gaston Christian Center - Dallas, 75243
Sábado 22 de noviembre
- 13.00 hs | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216
Lunes 24 de noviembre
- 9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212
Martes 25 de noviembre
- 9.30 hs | Trinity Basin Preparatory – Tyler Campus - Dallas, 75208
- 11.30 hs | Northway Christian Church - Dallas, 75225
- 13.00 hs | Casa View Church - Dallas, 75228
- 13.00 hs | JPMorgan Chase Bank - Dallas, 75216
Miércoles 26 de noviembre
- 13.00 hs | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238
- 13.00 hs | H&R Block Distribution - Dallas, 75211
