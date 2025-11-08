Comida gratis en Dallas: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?

Estados Unidos continúa con un cierre gubernamental desde el pasado 1 de octubre, lo que lo convierte en el más largo en la historia del país. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), es uno de los programas que se han visto afectados por la suspensión del pago en el mes de noviembre, por lo que bancos de alimentos en Dallas ayudarán a las familias que más lo necesitan.

Cuándo y dónde conseguir alimentos gratis en Dallas en el mes de noviembre

A principios del mes, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), advirtió que los pagos del programa SNAP no se emitirían en el mes de noviembre, sin embargo, el gobierno determino que se utilizaría un fondo de emergencia para realizar el pago del 50%, de acuerdo con Fox News.

En el estado Texas más de tres millones de familias dependen del pago de los beneficios SNAP, por lo que diversos bancos de alimentos reforzaron sus iniciativas para ayudar a las personas afectadas por la suspensión de pagos. Y en la ciudad de Dallas, también es posible acceder a ellos.

Programas de asistencia alimentaria en Texas

Al norte del estado, uno de los bancos de alimentos más cercanos a la ciudad de Dallas es el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia en Texas (TEFAP, por sus siglas en inglés), donde se entregan comidas gratis a familias de bajos ingresos. Este se encuentra situado en:

Plano: el North Texas en 3677 Mapleshade Lane.

North Texas Food Bank

El Banco de Alimentos del Norte de Texas, contará con servicio de distribución de alimentos durante el mes, y estarán ubicados en escuelas de la ciudad para ofrecer productos frescos en las siguientes ubicaciones:

Campus North Lake de Dallas College: estará disponible el 14 de noviembre en un horario desde las 10 hs y hasta las 12 hs (tiempo local). La distribución se realiza por orden de llegada y solo en su modalidad de autorecolección.

estará disponible el 14 de noviembre en un horario desde las 10 hs y hasta las 12 hs (tiempo local). La distribución se realiza por orden de llegada y solo en su modalidad de autorecolección. Universidad del Norte de Texas en Dallas: el evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en 7300 University Hills Blvd. Será una distribución especial de un pavo para celebrar el Día de Acción de Gracias, en un horario de las 9 hs y hasta las 12 hs, o hasta agotar existencias. Servicio de entrega solo para autos.

Caridades Católicas en Dallas (CCD)

La organización ofrece despensas fijas y móviles durante todo el mes, donde se ofrece comida fresca para las personas en situaciones vulnerables. Para acceder no es necesario comprobar ingresos o estatus legal.

De acuerdo a su calendario oficial, el CCD ofrecerá alimentos en las siguientes ubicaciones:

Sábado 8 de noviembre

9.30 hs | Holy Cross - Dallas, 75216

9.30 hs | Heartline Ministries - Dallas, 75228

Lunes 10 de noviembre

9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 11 de noviembre

9.30 hs | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

9.30 hs | From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228

11.30 hs| Northway Christian Church - Dallas, 75225

13.00 hs | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 12 de noviembre

9.30 hs | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

9.30 hs | The Mondello Living - Dallas, 75228

9.30 hs| Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus - Dallas, 75233

13.00 hs| Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 13 de noviembre

9.30 hs | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9.30 hs | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

13.00 hs | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

Viernes 14 de noviembre

9.30 hs | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

Sábado 15 de noviembre

9.30 hs | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

13.00 hs| Praise Embassy - Dallas, 75243

13.00 hs | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Lunes 17 de noviembre

9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 18 de noviembre

9.30 hs | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

11.30 hs | Northway Christian Church - Dallas, 75225

Miércoles 19 de noviembre

9.30 hs | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9.30 hs | St. Philip - Dallas, 75227

13.00 hs | Cristo Rey - Dallas, 75217

13.00 hs | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

Jueves 20 de noviembre

9.30 hs | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

13.00 hs | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

13.00 hs | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

13.00 hs | Arrington Angels Rosemont Mission Trails - Dallas, 75241

13.00 hs | St. Cecilia - Dallas, 75208

Viernes 21 de noviembre

9.30 hs | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254

9.30 hs | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052

9.30 hs | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

9.30 hs | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

Sábado 22 de noviembre

13.00 hs | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

Lunes 24 de noviembre

9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 25 de noviembre

9.30 hs | Trinity Basin Preparatory – Tyler Campus - Dallas, 75208

11.30 hs | Northway Christian Church - Dallas, 75225

13.00 hs | Casa View Church - Dallas, 75228

13.00 hs | JPMorgan Chase Bank - Dallas, 75216

Miércoles 26 de noviembre