Cómo comprar entradas para ver los partidos del Mundial en Texas

El torneo más importante del deporte está próximo a comenzar. Son 16 las ciudades de Estados Unidos, Canadá y México que recibirán a 48 selecciones de todo el mundo. El sorteo y calendario del Mundial 2026 fue develado y los hinchas ya pueden comprar las entradas para ver a las mejores selecciones.

Cuándo inicia la venta de boletos para el Mundial 2026 en Texas

Luego de que se agotaran las dos primeras instancias de ventas de entradas, FIFA anunció que el 11 de diciembre comenzará la tercera etapa del proceso: el registro para el sorteo aleatorio, donde los fanáticos podrán solicitar entradas para partidos específicos ya con el calendario de la fase de grupos en mano.

La próxima etapa para la compra de boletos del Mundial 2026 se habilitará en diciembre (Archivo) FABRICE COFFRINI AFP

El procedimiento exige que los hinchas mayores de 18 años creen una FIFA ID en la plataforma oficial de entradas para participar en cualquier proceso de compra. Se debe disponer de una tarjeta válida (débito, crédito o prepago) habilitada con el sistema 3D Secure.

Las entradas se comercializan en fases y la próxima oportunidad para solicitar entradas será durante el sorteo de selección aleatoria, el cual será el día 11 de diciembre, y el plazo para inscribirse terminará el día 13 de enero de 2026. El periodo para iniciar el registró iniciará a las 11.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.).

FIFA Marketplace estará cerrado temporalmente hasta el 10 de diciembre de 2025. Durante este periodo, no se podrá acceder al mercado, ni publicar, retirar, comprar ni revender entradas. Del 11 al 15 de diciembre, se restablecerán los primeros servicios para publicar o retirar y será hasta después del día 15 que se reanudarán todos los servicios, incluida la compra de boletos.

La FIFA confirmó que el periodo de solicitud para el Sorteo de Selección Aleatoria se extiende del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026 (fifa.com)

Cómo registrarse en FIFA ID

La FIFA ID se asigna de forma única a cada aficionado de la federación y se puede crear en cualquier momento, de la siguiente forma:

Visitar FIFA.com/tickets.

Hacer clic en el ícono de perfil (parte superior derecha de la página).

Seleccionar la opción “inscribirse”.

Llenar con los datos personales y asignar una contraseña segura.

Aceptar los términos de servicio.

Al finalizar el registro, la FIFA envía un correo de confirmación que contiene un enlace para terminar de verificar la cuenta.

Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Texas

El estado de Texas contará con 16 partidos de la Copa del Mundo 2026, los cuales se disputarán en los estadios de Arlington y Houston, por lo que quedan organizados de la siguiente forma:

Estadio Arlington (Fase de grupos)

Domingo 14 de junio de 2026: Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

Miércoles 17 de junio de 2026: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Lunes 22 de junio de 2026: Argentina vs. Austria (Grupo J)

Jueves 25 de junio de 2026: Japón vs. Ganador Ruta B UEFA (Grupo F)

Sábado 27 de junio de 2026: Jordania vs. Argentina (Grupo J)

Partidos de dieciseisavos

Martes 30 de junio de 2026: partido 78 (1J vs. 2H)

Viernes 3 de julio de 2026: partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G)

Partidos de octavos y semifinal

Lunes 6 de julio de 2026: partido 93 (octavos: ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84)

Martes 14 de julio de 2026: partido 101 (semifinal: ganador del partido 97 vs. ganador del partido 98)

El Dallas Stadium albergará la primera semifinal del Mundial 2026 de la FIFA (attstadium.com)

Estadio de Houston (Fase de grupos)

Domingo 14 de junio de 2026: Alemania vs. Curazao (Grupo E)

Miércoles 17 de junio de 2026: Portugal vs. K2 (Grupo K)

Sábado 20 de junio de 2026: Países Bajos vs. F3 (Grupo F)

Martes 23 de junio de 2026: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

Viernes 26 de junio de 2026: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Partido de dieciseisavos

Lunes 29 de junio de 2026: Partido 76 (2E vs. 2I)

Partido de octavos de final

Sábado 4 de julio de 2026: Partido 90 (ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75)

Calendario completo del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzará con los partidos de la fase de grupos el jueves 11 de junio. Las fases de la competencia quedarán de la siguiente forma: