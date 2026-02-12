Cómo impactará en Texas la tormenta invernal y ola de frío que cubrirá EE.UU. el fin de semana del 13 al 15 de febrero

Un sistema atmosférico de gran escala atravesará Estados Unidos durante el fin de semana y alcanzará a Texas con una combinación de lluvias, tormentas eléctricas, cambios de viento y un posterior descenso térmico. Aunque el estado no será el epicentro del aire ártico más intenso, distintas regiones experimentarán efectos bien diferenciados entre la noche del viernes y el domingo. Los reportes de cinco oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) permiten reconstruir un panorama complejo.

Cómo estará el fin de semana en Austin y San Antonio

En el centro sur del estado, la transición comenzará durante la noche del viernes con un aumento de humedad y nubosidad. La perturbación en altura avanzará sobre Texas el sábado y generará lluvias dispersas y algunas tormentas, aunque sin acumulaciones generalizadas importantes.

En Austin y San Antonio, las mayores probabilidades de lluvias se esperan para el sábado NWS

El pronóstico indica que la actividad principal ocurrirá durante el día sábado, con potencial marginal de tormentas fuertes, especialmente al oeste temprano en la mañana. De acuerdo con el NWS local, el evento “tendrá baja expectativa de lluvias”, lo que significa que muchas zonas apenas registrarán precipitaciones ligeras.

Lluvias del sábado: alrededor de 0,25 a 0,50 pulgadas (0,64 a 1,27 centímetros) en sectores del centro de Texas

Área de San Antonio: cerca de 0,10 a 0,30 pulgadas (0,25 a 0,76 centímetros)

Posibilidad marginal de tormentas fuertes el sábado por la mañana.

Domingo: condiciones secas y más ventosas al mediodía.

Norte de Texas: pronóstico para Dallas y Fort Worth

El norte del estado tendrá uno de los impactos más notorios. Las precipitaciones comenzarán hacia la tarde-noche del viernes y se extenderán gran parte del sábado, cuando el sistema alcance su mayor intensidad.

En Dallas, las lluvias recién pararían durante el domingo NWS

Las tormentas podrían organizarse a lo largo de la madrugada y mañana del sábado. Según el NWS Fort Worth, “chaparrones generalizados y tormentas incrustadas” dominarán el panorama hasta la tarde.

Acumulación general: 0,5 a 1,5 pulgadas (1,27 a 3,81 centímetros)

Posibilidad localizada: más de dos pulgadas (5,08 centímetros), principalmente al sudeste.

Riesgo aislado de tormentas fuertes con ráfagas o granizo pequeño

Final de la lluvia: noche del sábado a madrugada del domingo

Temperaturas dominicales: máximas entre 60°F y 70°F (16°C y 21°C).

Tras el paso del frente frío, el domingo será más fresco, pero todavía templado para la época, ya que el núcleo del aire polar quedará más al norte de EE.UU.

Lluvias durante el sábado para Houston y Galveston

La costa del Golfo experimentará un episodio húmedo y potencialmente tormentoso el sábado por la tarde y noche. El ingreso de aire cálido y húmedo desde el golfo favorecerá el desarrollo de tormentas, algunas con intensidad considerable.

En Houston y Galveston está vigente una alerta por posibles anegamientos urbanos NWS

El NWS local advierte que el flujo del sur cargado de humedad combinado con inestabilidad podría generar tormentas fuertes. “Podrían producirse inundaciones menores en calles por tormentas que pasen repetidamente”, señala el organismo.

Mayor probabilidad de lluvias: sábado por la tarde y noche.

Posibilidad de tormentas fuertes aisladas

Riesgo de anegamientos urbanos menores

Madrugada del domingo: ingreso de aire más seco

Descenso de humedad tras el frente frío

Aquí tampoco se espera un descenso térmico marcado, sino principalmente un cambio de masa de aire más confortable.

Panhandle de Texas: probabilidad de lluvias en Amarillo

El norte del estado tendrá un escenario diferente, más ligado a lluvias persistentes que a tormentas severas. El viernes por la tarde comenzarán precipitaciones que continuarán hasta el sábado.

Tabla con las mayores probabilidades de lluvia en el norte de Texas NWS

La evolución del sistema genera incertidumbre: podría haber pausas en la lluvia si ingresa aire seco intermedio. Sin embargo, la mayoría de las áreas registrará algún acumulado, según el NWS de Amarillo.

Probabilidad de lluvia: 50 a 80% entre viernes y sábado.

Totales finales: menos de 0,5 pulgadas (1,27 centímetros) en gran parte de la región.

Sectores aislados: más de una pulgada (2,54 centímetros)

Domingo: mejora y tendencia más cálida

El organismo meteorológico remarca que las tormentas severas no son probables, aunque algunos truenos pueden presentarse.

El oeste de Texas también aguarda por la llegada de lluvias

En el oeste, el sistema tendrá características más dinámicas. Desde la noche del viernes se formarán tormentas que podrían alinearse en bandas y desplazarse durante el sábado por la mañana.

En el oeste de Texas existe un 50 a 90% de probabilidades de precipitaciones durante el viernes por la noche NWS

El NWS local señala que el riesgo severo es marginal, pero incluye granizo de tamaño considerable como principal amenaza.

Probabilidad de precipitaciones: 50 a 90% viernes por la noche a sábado.

Acumulados generalizados: hasta 0,5 pulgadas (1,27 centímetros)

Amenaza principal: granizo grande aislado

Sábado por la tarde: mejora gradual

Domingo: máximas entre 60°F y 70°F (16°C y 21°C)

El frente frío llegará durante la noche del sábado con rotación del viento al norte, lo que marcará el cambio más claro de condiciones.