El mapa de la nueva tormenta invernal que amenaza EE.UU.: por dónde se extenderá la nieve y ola de frío polar

Una nueva amenaza invernal comienza a tomar forma sobre Estados Unidos. Un sistema de gran escala se gesta en el oeste y, según cómo evolucione en los próximos días, podría extender sus efectos desde el suroeste hasta el Atlántico, con una combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas y la posibilidad de nevadas significativas en amplias regiones del norte.

El sistema en formación que avanza desde el Pacífico

El punto de partida de esta potencial tormenta invernal se ubica en niveles altos de la atmósfera. De acuerdo con el FOX Forecast Center, una perturbación en altura se organizará sobre la región de Baja California y se espera que comience a desplazarse hacia el noreste, con un ingreso al suroeste de Estados Unidos o a las Planicies del Sur a partir del viernes y durante el fin de semana.

Una persona trata de cruzar una calle de Nueva York en medio de la nevada el 26 de enero del 2026. (AP foto/Seth Wenig, File) Seth Wenig - AP

Este tipo de sistemas actúa como el detonante de tormentas de mayor escala cuando interactúa con otros factores clave, como la humedad disponible y las masas de aire frío o cálido presentes en superficie.

El invierno ya mostró una actividad constante en el este, con una sucesión de sistemas rápidos y tormentas costeras. Sin embargo, esta nueva amenaza tiene características distintas: se trata de una tormenta de alcance potencialmente nacional, capaz de recorrer grandes distancias y afectar múltiples regiones en su trayectoria.

Dos escenarios posibles que cambian el mapa del impacto de la tormenta invernal

Uno de los aspectos más relevantes de esta tormenta es que su evolución no está definida y, por el momento, se manejan dos escenarios principales. Cada uno implica consecuencias muy diferentes para el norte y el sur del país norteamericano.

Escenario uno: impacto concentrado en el sur

En la primera posibilidad, el sistema de baja presión se mantendría confinado al sur de Estados Unidos y no lograría avanzar hacia latitudes más septentrionales. En este caso, la tormenta se desplazaría a lo largo de los estados de la costa del golfo y luego se movería mar adentro cerca del litoral del sureste.

En el primer modelo evaluado, el sistema de baja presión se mantendría confinado a los estados del Golfo, lo que limitaría su impacto a lluvias intensas Marcus Brandt - dpa

Este recorrido mantendría al sistema separado del aire frío que actualmente domina el norte del país norteamericano. Como resultado, los efectos más importantes se sentirían en el sur, donde predominarían las lluvias por sobre la nieve. En las regiones norteñas, las precipitaciones invernales serían escasas o incluso inexistentes, lo que limitaría el impacto a condiciones más estables.

Escenario dos: avance hacia el Atlántico Medio y el noreste

El segundo escenario plantea una evolución mucho más agresiva. En esta variante, la baja presión se fortalecería de manera significativa y avanzaría hacia el Atlántico Medio, con la posibilidad de alcanzar el noreste del país norteamericano. El sistema emergería cerca de las Carolinas y luego seguiría una trayectoria cercana a la costa, desplazándose hacia el norte.

Un segundo escenario plantea un fortalecimiento agresivo de la baja presión hacia las Carolinas, lo que permitiría que el sistema capte aire ártico y derive en nevadas significativas en el noreste TIMOTHY A. CLARY - AFP

Esta ruta permitiría que la tormenta interactúe con el aire frío presente en el este y el norte, un ingrediente clave para la formación de una tormenta de nieve de gran magnitud. Si este escenario se concreta, amplias zonas podrían enfrentar nevadas importantes, con impactos en el transporte, la actividad económica y la vida cotidiana.

Fox Weather destacó que este tipo de trayectorias costeras son especialmente sensibles, ya que pequeños cambios en la intensidad o en el recorrido del sistema pueden marcar la diferencia entre lluvia fría y una nevada significativa.