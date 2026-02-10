Explosión ártica en EE.UU. y nuevas nevadas para esta semana en Nueva York: así avanza la ola de frío que no cesa

Mientras la costa oeste continúa bajo la influencia de una perturbación del Pacífico cargada de humedad, el noreste interior y Nueva Inglaterra enfrentarán nevadas asociadas a un sistema rápido tipo “clipper”. En paralelo, gran parte del territorio estadounidense experimentará temperaturas moderadas tras un período reciente de frío más intenso, según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Un sistema del Pacífico deja lluvias en California y fuertes nevadas en la Sierra Nevada

Un sistema proveniente del océano Pacífico transportará un importante aporte de humedad hacia California durante los próximos días. De acuerdo con el NWS, se trata de un fenómeno acompañado por un río atmosférico débil que favorece precipitaciones generalizadas en zonas bajas y nevadas intensas en áreas de mayor altitud.

El ingreso de un río atmosférico transporta humedad hacia California, lo que genera lluvias moderadas en los valles centrales y nevadas intensas en los sectores más elevados de la Sierra Nevada NWS

Las regiones costeras y los valles centrales del norte de California registrarán lluvias de intensidad moderada, con la posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.

En contraste, las elevaciones más altas de la Sierra Nevada concentran el mayor impacto invernal, con nevadas significativas que reforzarán el manto de nieve en la montaña. Además, el sistema puede generar ráfagas de viento en distintos sectores, sumando un factor adicional de inestabilidad.

Clipper invernal: nieve y lluvia helada en el noreste y Nueva Inglaterra

En el noreste interior, un sistema rápido tipo clipper atravesará la región este martes, lo que dejará a su paso nevadas de intensidad leve a moderada. Las áreas más afectadas se extenderán desde el norte del estado de Nueva York hasta sectores centrales y septentrionales de Nueva Inglaterra.

En estas zonas, la nieve se presentará como el fenómeno dominante, mientras que en partes del Atlántico Medio norte y el sur de Nueva Inglaterra existe la posibilidad de una mezcla invernal, que podría incluir lluvia helada ligera en momentos puntuales.

Además, el ingreso de aire frío detrás del frente permitirá el desarrollo de nevadas por efecto lago en áreas ubicadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario. También se anticipan acumulaciones adicionales, aunque más leves, en sectores de ascenso orográfico de los Apalaches.

Un rápido sistema tipo clipper atravesará el norte de Nueva York y Nueva Inglaterra este martes NWS

Un frente frío provoca lluvias y tormentas desde el Medio Oeste hasta el sur

Más al sur, el paso de un frente frío generará un escenario propicio para lluvias y algunas tormentas eléctricas. Este martes, se observan precipitaciones desde el valle del Ohio hasta el oeste de Texas.

Para el miércoles, el riesgo de tormentas se trasladará hacia el sureste del país norteamericano, en un contexto donde el aire más cálido y húmedo interactuará con el sistema frontal. Si bien no se describen fenómenos extremos generalizados, el patrón favorecerá episodios de inestabilidad que pueden impactar de forma localizada.

Temperaturas por encima del promedio en gran parte de EE.UU.

Uno de los rasgos más destacados del pronóstico es la persistencia de temperaturas superiores a los valores normales para la época en buena parte de Estados Unidos. Tras una semana previa más fría, especialmente en el este, el mercurio muestra una recuperación gradual.

En la costa oeste y en sectores del oeste intermontañoso, las condiciones se mantendrán más cercanas a los promedios históricos debido al patrón de tormentas activo. Allí, las máximas rondan entre 40°F (4°C) y 50°F (10°C), cerca de 50°F (10°C) en el noroeste del Pacífico y entre 50°F (10°C) y 60°F (16°C) en California.

Para Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, las temperaturas también se acercarán a lo normal para febrero, con máximas que varían entre 20°F (-7°C) y 30°F (-1°C) en el norte, y alrededor de 40°F (4°C) hacia el sur de la región.

Una perturbación en niveles altos cerca de Baja California podría evolucionar hacia una tormenta invernal de gran escala para el próximo fin de semana Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Una nueva tormenta invernal podría impactar a EE.UU. el fin de semana

Más allá del pronóstico inmediato, Fox Weather advirtió sobre el desarrollo de una perturbación en niveles altos que comienza a formarse en las inmediaciones de Baja California. Este sistema podría desplazarse hacia el suroeste o las Grandes Llanuras del sur a partir del viernes y durante el fin de semana, dando lugar a un evento invernal de mayor escala.

De acuerdo con el FOX Forecast Center, existen dos escenarios principales en evaluación. En uno de ellos, el patrón de baja presión se mantendría en el sur, lo que haría que avance a lo largo de los estados del Golfo y se aleje mar adentro cerca de la costa sureste. En ese caso, el impacto se concentraría en lluvias y tormentas, con escasa o nula nieve en el norte.

El segundo escenario contempla un fortalecimiento más marcado de la baja presión, con un desplazamiento hacia el Atlántico medio y potencialmente el noreste. Si esto ocurre, el sistema podría interactuar con aire frío disponible y derivar en una nevada significativa para zonas densamente pobladas. Por el momento, la evolución exacta permanece incierta.