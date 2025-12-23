Conmoción en Texas: transportaban a un niño de México para atender sus quemaduras, pero la avioneta se estrelló

Al menos cinco personas fallecieron en un incidente cerca de Galveston, Texas, cuando una avioneta de la Secretaría de Marina Mexicana (Semar) se estrelló el lunes 22 de diciembre. La aeronave y la tripulación tenían una misión de apoyo médico para que un niño de dos años víctima de quemaduras recibiera atención.

Qué se sabe de la avioneta de la Marina Mexicana que se estrelló en Texas

En total, ocho personas viajaban en el avión, según informó CNN: cuatro miembros de la tripulación de la Marina y cuatro civiles (incluido el menor). En tanto que dos personas fueron rescatadas con vida, aunque se desconoce su estado de salud.

Las autoridades siguen en las labores de rescate y búsqueda en las aguas de Texas. Las condiciones climáticas presentaron complicaciones en el operativo en la costa de Galveston, mientras que una persona permanece desaparecida, informó un funcionario del sector Heartland de la Guardia Costera a CNN.

El traslado era una misión médica a cargo de la Fundación Michou y Mau, en la que acompañaban a un niño originario de México con quemaduras graves, según informó Associated Press.

La última vez que se tuvo registro de la aeronave fue sobre la Bahía de Galveston, en torno a las 15.01 horas (hora local) del lunes, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Scholes.

En medio del operativo, las autoridades cortaron el acceso a sectores del viaducto principal para facilitar la investigación de las Fuerzas Armadas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

El comunicado de la fundación líder de la misión a las familias de las personas fallecidas en el incidente X/@michouymau

La Secretaría de la Marina de México expresó sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico siniestro.

A su vez, la fundación indicó en un comunicado de X su conmoción por lo ocurrido. “Acompañamos su dolor [de las familias de las víctimas] con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras“, señalaron.

Así fue el rescate de las víctimas del choque de la avioneta mexicana en Galveston

En declaraciones a la agencia citada, un capitán de yate profesional que vive a poco más de medio kilómetro del lugar del accidente relató cómo fue el rescate de los sobrevivientes que iban a bordo de la avioneta de la Marina mexicana.

Sky Decker saltó a su bote y fue dirigido por dos agentes de policía entre la niebla, hasta que llegaron a la aeronave en medio del agua.

"No podía creerlo“, expresó al encontrar a una mujer herida que estaba atrapada entre los asientos y escombros de la avioneta. ”Apenas tenía siete centímetros de espacio para respirar", agregó.

Y siguió: “Había combustible de avión mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Estaba luchando por su vida“. Posteriormente, trató de ayudar a salir a un hombre que estaba sentado frente a la mujer, pero había fallecido.

Novedades sobre la búsqueda de una persona desaparecida en Galveston, Texas

Las autoridades mexicanas y estadounidenses colaboran en la investigación del incidente en las inmediaciones de Galveston y en la cooperación de la búsqueda de una persona desaparecida.

En ese sentido, la Secretaría de la Marina de México indicó que se encuentra en coordinación con el Consulado General de México en Houston.