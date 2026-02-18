Crisis educativa en Texas: la lista de las 12 escuelas de Houston que cerrarían por falta de alumnos y fondos

En el distrito escolar de Houston, en Texas, las autoridades educativas avanzarían con el cierre de 12 escuelas este año. Al abordar la medida, aseguraron que se debe a la falta de alumnos y financiación para mantenerlas en funcionamiento. Además, indicaron que el objetivo es “asegurar la sostenibilidad a largo plazo” y “fortalecer las oportunidades” para los residentes de la región. Aún será necesaria una votación para que la decisión entre en vigor.

La lista de las 12 escuelas de Houston que cerrarían por falta de alumnos y fondos

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, por sus siglas en inglés), Mike Miles, anunció la medida a través de un comunicado. En el texto, informó que al final del año escolar 2025-2026 planea cerrar 12 escuelas (11 instalaciones) como parte de Accelerate Houston, una iniciativa integral “diseñada para ampliar las oportunidades estudiantiles”.

En cuanto a la decisión definitiva, el HISD remarcó que reparar las instalaciones en un distrito que atiende a menos estudiantes no es financieramente responsable. El cierre apunta a “concentrar los recursos en la instrucción y las oportunidades de los estudiantes en lugar de mantener edificios subutilizados”.

La lista de las 12 escuelas de Houston que cerrarían por falta de alumnos y fondos incluye las siguientes:

Escuela Primaria Alcott: se trasladará a los alumnos a Mading ES.

Escuela Primaria Briscoe: se trasladará a los estudiantes a Carillo ES.

Escuela Primaria Burrus: se trasladará a los jóvenes a Kennedy ES.

Escuela Primaria Cage: se trasladará a los alumnos a Lantrip ES.

Escuela Intermedia Fleming: se trasladará a los estudiantes a Mickey Leland YMCPA.

Escuela Primaria Franklin: se trasladará a los alumnos a Gallegos ES.

Escuela Primaria Hobby: se trasladará a los estudiantes a Lawson MS.

Escuela Intermedia McReynolds: se trasladará a los jóvenes a Mickey Leland YMCPA.

Escuela Secundaria Middle College en HCC Gulfton: se trasladará a los estudiantes a Liberty HS.

Escuela Primaria Nathaniel Q. Henderson: se trasladará a los alumnos a Bruce ES.

Escuela primaria Port Houston: se trasladará a los alumnos a Pleasantville ES.

Escuela Primaria Ross: se trasladará a los estudiantes a Roosevelt ES o a C. Martinez ES.

Crisis educativa en Texas: cuándo se produciría el cierre de 12 escuelas

Antes de que se confirme el cierre, la Junta de Gerentes del HISD llevará a cabo una votación durante la reunión que tendrá lugar el 26 de febrero. En caso de aprobarse, los campus continuarán funcionando normalmente durante el resto de este año escolar. Los cierres de las escuelas ocurrirían cuando finalice el período 2025-2026.

Los estudiantes afectados por el cierre de las 12 escuelas en Houston, en Texas, serán reasignados a instituciones educativas cercanas Freepik

Los estudiantes serían reasignados a instituciones cercanas donde podrán acceder a las ofertas de cursos, actividades extracurriculares y otros servicios. Además, el HSID se comprometió a apoyar transiciones fluidas y asegurar que los jóvenes sean colocados en entornos de aprendizaje acogedores y de alta calidad. Las familias también podrán obtener recursos para la transferencia de sus hijos:

Cada campus afectado por el cierre de escuelas celebrará una reunión de padres y tutores en las próximas semanas. Para pronunciarse al respecto, los adultos responsables pueden inscribirse al completar un formulario enviado a través de ParentSquare.

en las próximas semanas. Para pronunciarse al respecto, los adultos responsables pueden inscribirse al completar un formulario enviado a través de ParentSquare. Las familias pueden llamar (713-556-7121) o visitar el Centro de Conexiones Familiares del HISD para discutir sus dudas . Este centro se encuentra en el Centro Educativo Hattie Mae White (4400 West 18th St., Houston, TX, 77092.

(713-556-7121) o del HISD para . Este centro se encuentra en el Centro Educativo Hattie Mae White (4400 West 18th St., Houston, TX, 77092. Habrá oportunidades para visitar los nuevos campus y conocer al personal. Esto servirá para que los adultos y sus hijos se familiaricen con el entorno del que formarán parte próximamente.

Por qué las 12 escuelas de Houston cerrarían luego de declaraciones cruzadas

Tres meses atrás, Miles había tranquilizado a los padres y líderes educativos al asegurar que no se producirían cierres. No obstante, la situación cambió en el último tiempo.

En diálogo con ABC News, el superintendente señaló las causas de su cambio de postura. “Una disminución en la matrícula inespesperada por diversas razones y un par de problemas estructurales que surgieron en los últimos seis meses“, argumentó.

El superintendente del distrito escolar de Houston, en Texas, atribuyó el cierre de las 12 escuelas a una "disminución en la matrícula inesperada" Freepik

Según datos de la Agencia de Educación de Texas, citados por ABC, más de la mitad de los estudiantes de campus cerrados serían trasladados a escuelas con peores calificaciones. “No se trata solo de la calificación, porque todas nuestras escuelas van a tener una A o una B en un año y medio. Hemos resuelto este problema”, sostuvo.

En cuanto a los profesores afectados, Miles indicó que si son educadores que regresarían para el próximo año escolar, se les ofrecerá oportunidades en otros campus.