Buenas noticias en Texas: cómo aplicar al programa de vouchers escolares de hasta US$10.000

Las familias de Texas ya pueden solicitar uno de los nuevos vales escolares impulsados por el estado a través del programa Cuentas de Libertad Educativa (TEFA, por sus siglas en inglés). Se trata de un esquema de financiamiento público que busca apoyar a estudiantes que asisten a escuelas privadas, reciben educación en el hogar o requieren servicios educativos especializados, mediante aportes económicos depositados en cuentas digitales.

Cómo aplicar al programa de vouchers escolares en Texas

El periodo de inscripción comenzó este miércoles 4 de febrero y las solicitudes podrán presentarse hasta el 17 de marzo de 2026. Durante ese lapso, los padres o tutores deberán completar un formulario, disponible en el sitio web oficial, y cargar la documentación requerida para que el estudiante sea considerado dentro del proceso de selección.

El monto de la beca se dará de acuerdo al caso de cada alumno (TEFA)

La solicitud al programa TEFA se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma administrada por la organización Odyssey, entidad certificada para operar el programa bajo la supervisión de la Contraloría de Texas.

Para completar la inscripción dentro del plazo establecido, los padres o tutores deben acreditar que el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad:

Residencia : debe residir legalmente en el estado de Texas.

: debe residir legalmente en el estado de Texas. Estatus legal : el niño debe ser ciudadano o nacional de EE.UU. o haber sido admitido legalmente en el país norteamericano. Los menores sin documentación legal no son elegibles.

: el niño debe ser ciudadano o nacional de EE.UU. o haber sido admitido legalmente en el país norteamericano. Los menores sin documentación legal no son elegibles. Edad y nivel escolar: debe ser elegible para asistir a una escuela pública o chárter, lo que incluye también programas de preescolar o jardín de infantes.

Der acuerdo con la información oficial, el proceso de aplicación requiere la carga de varios documentos:

Información del padre/tutor : Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y una copia del Formulario 1040 de la declaración de impuestos de 2024 o 2025.

: Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y una copia del Formulario 1040 de la declaración de impuestos de 2024 o 2025. Información del estudiante : SSN del niño. Si no se puede verificar el SSN, se puede presentar el certificado de nacimiento, certificado de naturalización o documentación oficial de admisión legal.

: SSN del niño. Si no se puede verificar el SSN, se puede presentar el certificado de nacimiento, certificado de naturalización o documentación oficial de admisión legal. Prueba de residencia : número de licencia de conducir de Texas o identificación estatal. Si no cuenta con ellos, puede usar una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento, declaración hipotecaria o registro de votante.

: número de licencia de conducir de Texas o identificación estatal. Si no cuenta con ellos, puede usar una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento, declaración hipotecaria o registro de votante. Estudiantes con discapacidad: para acceder al monto, es obligatorio tener un Programa de Educación Individualizada (IEP) registrado ante la Agencia de Educación de Texas (TEA) antes de que cierre el periodo de solicitud.

Cuánto dinero entregan los vouchers escolares del programa TEFA

Los montos asignados por el programa TEFA no son iguales para todos los estudiantes. El valor del voucher depende del tipo de educación que reciba el menor y de si presenta alguna necesidad educativa específica reconocida por el estado:

Estudiantes de escuelas privadas : para los estudiantes matriculados en escuelas privadas aprobadas, así como para quienes asisten a programas de preescolar o jardín de infantes, el beneficio equivale al 85% del promedio estatal de financiamiento público por alumno. Para el ciclo 2026-2027, la Agencia de Educación de Texas fijó esa cifra en US$10.474 por año escolar.

: para los estudiantes matriculados en escuelas privadas aprobadas, así como para quienes asisten a programas de preescolar o jardín de infantes, el beneficio equivale al 85% del promedio estatal de financiamiento público por alumno. Para el ciclo 2026-2027, la Agencia de Educación de Texas fijó esa cifra en por año escolar. Estudiantes de escuelas privadas con discapacidad : el programa contempla un apoyo económico considerablemente mayor. Los alumnos que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) registrado ante la Agencia de Educación de Texas pueden acceder a un monto anual de hasta US$30.000 , siempre que estén inscritos en instituciones educativas aprobadas por el TEFA.

: el programa contempla un apoyo económico considerablemente mayor. Los alumnos que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) registrado ante la Agencia de Educación de Texas pueden acceder a un monto anual de hasta , siempre que estén inscritos en instituciones educativas aprobadas por el TEFA. Todos los demás estudiantes participantes: el programa también incluye a familias que optan por la educación en el hogar. Los estudiantes que reciben instrucción fuera de escuelas privadas o públicas pueden solicitar una beca anual de US$2000. Este monto está destinado a cubrir materiales y servicios educativos permitidos por el reglamento del programa.

El programa prioriza a familias de bajos ingresos y estudiantes con IEP; los fondos cubren matrícula, tutoría y transporte Raise Your Hand Texas

Los fondos no se entregan de una sola vez. El dinero se deposita de forma escalonada en una cuenta digital administrada por el programa. El calendario de desembolsos está dividido en tres etapas a lo largo del ciclo escolar:

Primer depósito: equivalente al 25% del monto aprobado, estará disponible el 1° de julio de 2026 .

. Segundo tramo: que completa al menos el 50% del total, se liberará el 1° de octubre de 2026 .

. Saldo restante: se acreditará el 1° de abril de 2027.

El programa comenzará a implementarse en el ciclo escolar 2026-2027 y cuenta con un presupuesto máximo de mil millones de dólares. Según las proyecciones oficiales, los recursos alcanzarían para beneficiar aproximadamente 90.000 estudiantes en todo el estado, aunque el acceso no está garantizado para todos los solicitantes.

En qué se pueden usar los fondos de las Cuentas de Libertad Educativa

Los recursos otorgados por el programa TEFA están sujetos a reglas específicas de uso. El dinero solo puede destinarse a gastos educativos previamente autorizados y no puede utilizarse de forma discrecional.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Pago de matrícula y cuotas de escuelas privadas

Programas de educación temprana

Cursos en línea aprobados

Capacitaciones orientadas a certificaciones técnicas

Libros de texto

Materiales didácticos

Uniformes obligatorios exigidos por las instituciones educativas

El beneficio permite además cubrir servicios complementarios como tutorías privadas, evaluaciones académicas y terapias educativas que no estén financiadas por otros programas públicos, como Medicaid. En materia de logística, se autoriza el pago de transporte escolar y de comidas provistas por las escuelas privadas durante la jornada educativa.

Dentro de los gastos elegibles se incluye la compra de tecnología educativa, como computadoras y software. Sin embargo, este tipo de adquisiciones tiene un límite: no pueden superar el 10% del monto total anual asignado al estudiante.

El reglamento establece que los recursos no pueden utilizarse para compensar económicamente a miembros de la familia del estudiante, aun cuando presten servicios educativos. El objetivo del programa es financiar proveedores externos. El uso indebido de los fondos puede derivar en sanciones o en la pérdida del beneficio.

Niños de escuela primaria, preescolar y kínder pueden entrar al programa

Prioridades, sorteo y calendario de resultados

El financiamiento no se asigna por orden de llegada. Una vez cerrado el periodo de inscripción, todas las solicitudes se evalúan en conjunto. Si la cantidad de postulantes supera el presupuesto disponible, se aplica un sorteo con criterios de priorización.

Tendrán prioridad los alumnos con discapacidad que pertenezcan a hogares con ingresos de hasta el 500% del nivel federal de pobreza. En segundo lugar, se consideran las familias con ingresos de hasta el 200%, y luego aquellas con ingresos entre el 200% y el 500% del mismo indicador.

Las notificaciones sobre elegibilidad y asignación de fondos se enviarán a partir de abril de 2026. Desde ese momento, las familias seleccionadas podrán planificar el uso de los recursos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.