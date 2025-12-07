La lista de las 11 ciudades de EE.UU. que recibirán una “ola de dinero” gracias a los fanáticos del Mundial 2026

A falta de poco menos de un año para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, un análisis reciente abordó el impacto que tendrá en la economía local. Según el informe, 11 ciudades recibirán “una ola de dinero” gracias a los fanáticos de fútbol que arribarán para ver los partidos.

Las 11 ciudades de EE.UU. que recibirán una “ola de dinero” por el Mundial 2026

De cara al torneo de fútbol más relevante entre selecciones, aproximadamente 1,2 millones de visitantes internacionales llegarán al país norteamericano. Entre estos se incluyen espectadores y sus compañeros de viaje sin entradas, representantes de selecciones nacionales, árbitros del partido y otros, según un informe de Tourism Economics.

Aproximadamente 1,2 millones de visitantes internacionales llegarán a EE.UU. para el Mundial 2026

El análisis, citado por CBS News en un artículo reciente, reveló que las áreas metropolitanas que albergarán los partidos en EE.UU. recibirán “un impulso sustancial a las economías locales”. De acuerdo a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), son las siguientes:

Atlanta.

Boston.

Dallas.

Houston.

Kansas City.

Los Ángeles.

Miami.

Nueva York/Nueva Jersey.

Filadelfia.

Área de la Bahía de San Francisco.

Seattle.

Al margen de las metrópolis estadounidenses, en Canadá se celebrarán partidos en Vancouver y Toronto. En México, se disputarán en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En 2025, Estados Unidos experimentó una notable disminución (6,3%) en la llegada de turistas, según el estudio. El próximo año tendrá lugar un crecimiento del 3,7%, impulsado principalmente por el desarrollo del certamen deportivo.

Así como los hoteles de las ciudades anfitrionas verán tasas de ocupación récord, los comerciantes locales también se beneficiarán de la afluencia de viajeros. El informe destacó además que independientemente del rédito económico, el Mundial promocionará a las regiones como destinos turísticos globales, lo que mejorará su visibilidad y atractivo.

A su vez, los investigadores estimaron que las personas que lleguen para ver los partidos permanecerán en Estados Unidos un promedio de 12 días. También mencionó que asistirán a un promedio de dos partidos y normalmente gastarán más de 400 dólares por día.

Detalles del Mundial 2026: nuevo formato para el torneo en EE.UU., México y Canadá

Por primera vez, el torneo internacional se realizará en tres países distintos. El antecedente más similar y cercano en el tiempo se remonta al 2002, cuando se disputó entre Corea del Sur y Japón.

El próximo mundial empezará el 12 de junio en Los Ángeles. En su transcurso, se realizarán 78 partidos en 11 ciudades de EE. UU., y otros 26 en México y Canadá. La final tendrá lugar en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

Se llevarán a cabo 78 partidos en 11 ciudades de EE. UU. y el resto en México y Canadá

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato con 48 equipos (16 más que en Catar 2022). Tendrá una ronda eliminatoria adicional y la necesidad de ganar más duelos para alzar el trofeo, según explica la FIFA.

En lugar de 32 equipos en ocho grupos, como se realizaba hasta el momento, habrá 12 grupos de cuatro participantes. Los dos primeros equipos de cada grupo, más los ocho mejores terceros, avanzarán a dieciseisavos de final. Al terminar, el ganador habrá disputado ocho enfretamientos totales.

El nuevo sistema de visas para el Mundial 2026 en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos remarcó en su sitio web que los viajeros extranjeros que posean entradas podrán obtener citas aceleradas para la visa mediante el Sistema de programación de citas prioritarias de la FIFA (PASS).

El programa, anunciado recientemente por el presidente Donald Trump, otorgará la posibilidad de obtener una priorización en su solicitud de visa y entrevista con el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Los titulares de entradas para el Mundial 2026 podrán acceder a citas prioritarias para la visa en EE.UU. Archivo

“Si tienes un boleto para la Copa del Mundo, puedes tener citas prioritarias para obtener tu visa”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones citadas por ABC News.

En esa línea, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que los solicitantes se someterán a “la misma verificación que cualquier otra persona recibiría”. Según sus palabras, “la única diferencia aquí es que se moverán hacia adelante en la fila”.

El gobierno añadió en su página que los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA que aún no hayan programado su cita para la visa deberán esperar para realizar la petición a que los turnos del PASS estén disponibles a principios de 2026.