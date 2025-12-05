Todos los partidos que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026
Será en esta ciudad de Estados Unidos donde se lleve a cabo la gran final de esta edición inédita
- 3 minutos de lectura'
Estados Unidos será uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial 2026, junto con México y Canadá. Entre los tres países albergarán los 104 partidos del torneo más grande en la historia de la FIFA. En el caso del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, no solo se disputarán varios encuentros de la fase de grupos, sino también la gran final del certamen.
Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey
Estados Unidos contará con 11 ciudades sede, las cuales en conjunto recibirán 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, desde la fase de grupos hasta la final.
En el caso concreto de Nueva York y Nueva Jersey, será el estadio MetLife en el que se realicen los encuentros.
En total, en este estadio se disputarán ocho partidos, distribuidos de la siguiente manera:
- Cinco partidos de la fase de grupos
- Un duelo de dieciseisavos de final
- Un partido de octavos de final
- La gran final del Mundial 2026
Fechas de los partidos en el MetLife Stadium
Según el calendario oficial de la FIFA, los encuentros programados en la sede de la Gran Manzana son:
- Sábado 13 de junio – Partido 7
- Martes 16 de junio – Partido 17
- Lunes 22 de junio – Partido 41
- Jueves 25 de junio – Partido 56
- Sábado 27 de junio – Partido 67
- Martes 30 de junio – Dieciseisavos de final
- Domingo 5 de julio – Octavos de final
- Domingo 19 de julio – Gran final del Mundial 2026
Mientras la final se celebrará en Nueva York/Nueva Jersey, la patada inicial del torneo será en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026.
Cuáles son las ciudades de Estados Unidos que tendrán partidos del Mundial 2026
Además de Nueva York y Nueva Jersey, otras 10 ciudades estadounidenses funcionarán como sede del certamen:
- Atlanta, Mercedes-Benz Stadium: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; 1 semifinal
- Boston, Gillette Stadium: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos
- Dallas, AT&T Stadium: 5 grupos; 2 dieciseisavos; 1 octavos; 1 semifinal
- Houston, NRG Stadium: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 octavos
- Kansas City, Arrowhead Stadium: 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos
- Los Ángeles, SoFi Stadium: 5 grupos (incluye el primer juego de EE.UU. y 2 de la selección); 2 dieciseisavos; 1 cuartos
- Miami, Hard Rock Stadium: 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; partido por el tercer lugar
- Filadelfia, Lincoln Financial Field: 5 grupos; 1 octavos
- San Francisco Bay Area, Levi’s Stadium: 5 grupos; 1 dieciseisavos
- Seattle, Lumen Field: 4 grupos (incluye un partido de EE.UU.); 1 dieciseisavos; 1 octavos
Cuál es el estadio de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026
El estadio que recibirá hasta ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran final del torneo, será el MetLife Stadium, que fue inaugurado en 2010 y cuenta con una capacidad para 82.500 personas y se ubica en East Rutherford, según la Federación.
Actualmente, este estadio multiusos es la casa de los Gigantes de Nueva York y los Jets de Nueva York, equipos de la NFL. También fue el escenario de la clausura del Mundial de Clubes 2025.
- 1
Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025
- 2
Malas noticias para migrantes en Florida: Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales”
- 3
Trump estaría presionando a favor de Paramount en la puja con Netflix por la compra de Warner
- 4
Un informe concluye que Pete Hegseth puso en riesgo a militares de EE.UU. por debatir un operativo en Signal