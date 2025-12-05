Todos los partidos que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026

Estados Unidos será uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial 2026, junto con México y Canadá. Entre los tres países albergarán los 104 partidos del torneo más grande en la historia de la FIFA. En el caso del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, no solo se disputarán varios encuentros de la fase de grupos, sino también la gran final del certamen.

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

Estados Unidos contará con 11 ciudades sede, las cuales en conjunto recibirán 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, desde la fase de grupos hasta la final.

Todas las ciudades que albergarán los partidos del Mundial 2026 (FIFA)

En el caso concreto de Nueva York y Nueva Jersey, será el estadio MetLife en el que se realicen los encuentros.

En total, en este estadio se disputarán ocho partidos, distribuidos de la siguiente manera:

Cinco partidos de la fase de grupos

Un duelo de dieciseisavos de final

Un partido de octavos de final

La gran final del Mundial 2026

Fechas de los partidos en el MetLife Stadium

Según el calendario oficial de la FIFA, los encuentros programados en la sede de la Gran Manzana son:

Sábado 13 de junio – Partido 7

– Partido 7 Martes 16 de junio – Partido 17

– Partido 17 Lunes 22 de junio – Partido 41

– Partido 41 Jueves 25 de junio – Partido 56

– Partido 56 Sábado 27 de junio – Partido 67

– Partido 67 Martes 30 de junio – Dieciseisavos de final

– Dieciseisavos de final Domingo 5 de julio – Octavos de final

– Octavos de final Domingo 19 de julio – Gran final del Mundial 2026

Mientras la final se celebrará en Nueva York/Nueva Jersey, la patada inicial del torneo será en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026.

Cuáles son las ciudades de Estados Unidos que tendrán partidos del Mundial 2026

Además de Nueva York y Nueva Jersey, otras 10 ciudades estadounidenses funcionarán como sede del certamen:

El también llamado MetLife Stadium tiene capacidad para más de 82.000 espectadores (visitnj.org)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadium : 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; 1 semifinal

: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; 1 semifinal Boston, Gillette Stadium : 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos

: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos Dallas, AT&T Stadium : 5 grupos; 2 dieciseisavos; 1 octavos; 1 semifinal

: 5 grupos; 2 dieciseisavos; 1 octavos; 1 semifinal Houston, NRG Stadium : 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 octavos

: 5 grupos; 1 dieciseisavos; 1 octavos Kansas City, Arrowhead Stadium : 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos

: 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos Los Ángeles, SoFi Stadium : 5 grupos (incluye el primer juego de EE.UU. y 2 de la selección); 2 dieciseisavos; 1 cuartos

: 5 grupos (incluye el primer juego de EE.UU. y 2 de la selección); 2 dieciseisavos; 1 cuartos Miami, Hard Rock Stadium : 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; partido por el tercer lugar

: 4 grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; partido por el tercer lugar Filadelfia, Lincoln Financial Field : 5 grupos; 1 octavos

: 5 grupos; 1 octavos San Francisco Bay Area, Levi’s Stadium : 5 grupos; 1 dieciseisavos

: 5 grupos; 1 dieciseisavos Seattle, Lumen Field: 4 grupos (incluye un partido de EE.UU.); 1 dieciseisavos; 1 octavos

Cuál es el estadio de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026

El estadio que recibirá hasta ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran final del torneo, será el MetLife Stadium, que fue inaugurado en 2010 y cuenta con una capacidad para 82.500 personas y se ubica en East Rutherford, según la Federación.

MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey fue la sede de la final del Mundial de Clubes 2025. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY - AFP

Actualmente, este estadio multiusos es la casa de los Gigantes de Nueva York y los Jets de Nueva York, equipos de la NFL. También fue el escenario de la clausura del Mundial de Clubes 2025.