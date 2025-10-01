Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Houston este 2025

El nuevo cambio de hora en Houston de este 2025 ya tiene fecha definida: el primer domingo de noviembre los residentes deberán atrasar sus relojes una hora para dar inicio al horario estándar. Esta transición marca el final de denominado Daylight Saving Time (DST) y busca adecuar las jornadas a los días más cortos del invierno boreal.

Fecha exacta del cambio de hora en Houston

Los residentes de Houston, Texas, deberán modificar su hora el próximo domingo 2 de noviembre a las 2 hs de la madrugada. Los relojes se retrocederán 60 minutos y pasarán a ser la 1 hs. Así, los habitantes tendrán el nuevo horario estándar, tras la finalización de la temporada de verano.

Los residente de Houston deberán atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembre Pexels

La medida rige para todo Texas y gran parte de Estados Unidos. El nuevo horario se mantendrán hasta el 8 de marzo de 2026, cuando se termine el invierno y tengan que volver a adelantar la hora.

Si bien la mayor parte de los dispositivos electrónicos, que estén conectados a internet, tendrán la modificación automática; los relojes analógicos deberán ajustarse manualmente.

Esto significa que las personas deberán estar atentas a los tableros de sus autos, los relojes de mesa y de pared.

Estados de EE.UU. y territorios que no siguen el cambio de hora

El llamado Daylight Saving Time es un sistema que rige en gran parte de Estados Unidos como una norma obligatoria. Sin embargo, algunos territorios no deben cumplir con esta legislación y mantienen un horario estándar durante todo el año.

De acuerdo con Timeanddate, los estados y lugares que no deberán modificar sus relojes el próximo primer domingo de noviembre son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo en la zona noreste adopta el cambio de hora).

El cambio de horario se realizará el primer domingo de noviembre en gran parte de Estados Unidos, aunque siete territorios quedarán exentos Pexels

Texas busca eliminar el cambio de horario

El cambio de hora estacional se implementó por primera vez en 1918 con la Ley de Horario Estándar, de acuerdo al Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés). Con el correr de los años la norma tuvo modificaciones de regulación y varios intentos de derogación. Entre los diferentes estados que intentaron eliminarla se encuentra Texas.

La ley para abolir el cambio de hora en Texas asegura que la modificación en los relojes afecta a la productividad, al sueño y a la salud mental Pexels

El 20 de junio de 2025, el gobernador Greg Abbott firmó la ley HB 1393 para eliminar el ajuste y mantener un horario único. Sin embargo, el Congreso federal debe avalarla.

Conocida como “Hora de Texas”, el objetivo era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al quitar las interrupciones de sueño que produce la modificación.

El representante republicano Will Metcalf, uno de los impulsores del proyecto, señaló que la hora estándar, además, permitiría que haya más horas de luz por la tarde. “Queremos que las familias disfruten de más tiempo al aire libre y que los trabajadores no sufran alteraciones en sus rutinas por un cambio impuesto”, apuntó.

Al menos otros 18 estados, entre ellos, Florida, Misisipi, Oklahoma y Alabama, han aprobado leyes similares a la de Texas y todavía se encuentran a la espera del aval federal.

Argumentos por los que buscan eliminar el cambio de hora en Texas

Entre las principales razones que se mencionaron para mantener un horario estándar en el Estado de la Estrella Solitaria durante todo el año estaban:

Salud : la medida apunta a evitar interrupciones del sueño y se considera que mejoraría la salud mental.

: la medida apunta a evitar interrupciones del sueño y se considera que mejoraría la salud mental. Seguridad vial: las autoridades aseguran que con una estabilidad en los relojes podrían reducirse los accidentes de tránsito.

las autoridades aseguran que con una estabilidad en los relojes podrían reducirse los accidentes de tránsito. Ahorro de energía : un uso más eficiente de la luz natural implicaría menos consumo eléctrico.

: un uso más eficiente de la luz natural implicaría menos consumo eléctrico. Productividad: los funcionarios creen que al no modificar los horarios, los estudiantes, trabajadores y productores tendrían rutinas más estables.