Cuándo llega el otoño a Texas este 2025: fecha y hora exactas

La inminente llegada del otoño a Texas este 2025 trae consigo un frente frío que anticipa la bajada de las temperaturas propia de la temporada, antes del inicio oficial del período. Las autoridades meteorológicas advirtieron cómo será el clima para los meses que marcan el final del verano en el estado de la Estrella Solitaria.

¿Cuándo empieza el otoño en Texas?

El calendario astronómico marca el inicio del otoño en Texas el lunes 22 de septiembre a las 13.19 hs CT (hora del centro de Estados Unidos). Mientras, en la costa este de ese país, se produce a las 14.19 hs EDT (hora del Este).

(Archivo) El otoño en Texas llegará el 22 de septiembre y traerá cambios de clima

En tanto, el calendario meteorológico, en el que se basan los especialistas de esta área para dividir el año en cuatro trimestres, determinó el inicio de la temporada otoñal el 1º de septiembre. Esta estación comprendería así los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Si bien la bajada de las temperaturas características de esta temporada en la región se suelen producir de forma notable a partir de fines de octubre, un frente frío azota la mitad norte de Texas durante unos días de septiembre. Este clima marcó una modificación en los parámetros habituales del otoño.

El calendario astronómico marca el inicio del otoño en Texas el 22 de septiembre Unsplash/Enrique Macias

Pronóstico del clima en Texas para septiembre y octubre de 2025

Mientras algunas regiones del Estado de la Estrella Solitaria continuarán con la presencia de temperaturas cálidas y cielos soleados antes del inicio oficial del otoño, ciertas zonas se encuentran en alerta meteorológica por lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de “condiciones climáticas peligrosas” para la ciudad de Amarillo, desde el martes 16 de septiembre. Mientras, el condado de Carson presenta un descenso de las temperaturas con respecto al resto de la región.

El Estado de la Estrella Solitaria contará con temperaturas atípicas en ciertas semanas del otoño Unsplash/Pete Alexopoulos

El pronóstico del clima en Texas para septiembre y octubre de este año, según el informe de Old Farmer’s Almanac, es:

Septiembre : las temperaturas promedio oscilan los 80ºF (26,6ºC), que representa 3ºF por encima del promedio general en el estado durante este mes.

: las temperaturas promedio oscilan los 80ºF (26,6ºC), que representa 3ºF por encima del promedio general en el estado durante este mes. Octubre: los termómetros rondarán los 68ºF (20ºC), que se alinean con los registros comunes durante este período en la región y marcan un descenso de las temperaturas con respecto al clima más cálido de septiembre.

Cambios en el clima de Texas durante el otoño y la posible llegada de La Niña

La primera quincena de septiembre presentó temperaturas más altas de lo habitual en el territorio, que protagonizaron un descenso con la llegada del frente frío que se espera que permanezca hasta el 22 de septiembre en el norte del estado. La última semana del mes, el pronóstico de la entidad mencionada indicó que el calor regresará por unos instantes a Texas.

Octubre mantendrá un clima caluroso en su comienzo, pero se tornará frío con las lluvias previstas a partir del día 7 y se intensificará hasta el 23, cuando volverán las temperaturas más cálidas.

Las precipitaciones tienen menor presencia que en los registros del otoño en Texas, con 2,5 pulgadas en septiembre (una pulgada por debajo del promedio) y de una pulgada en octubre (2,5 pulgadas por debajo).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió un 50% de probabilidad de que La Niña se desarrolle entre octubre y noviembre y regrese a Texas.