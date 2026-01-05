Clima de hoy en EE.UU.: lluvias peligrosas, nieve y las principales alertas de este lunes 5 de enero de 2026

El panorama meteorológico de este lunes 5 de enero de 2026 refleja una fuerte variabilidad atmosférica en todo Estados Unidos. Sistemas de baja presión provenientes del Pacífico aportan humedad hacia el oeste, lo que genera precipitaciones continuas en varios estados. En contraste, una masa de aire cálido domina gran parte del territorio central y oriental, al tiempo que desplaza temporalmente el frío invernal hacia el extremo noreste.

Persisten las lluvias y las posibles inundaciones en la Costa Oeste de EE.UU.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en la franja del Pacífico, especialmente en California, se esperan precipitaciones continuas de intensidad moderada a fuerte a lo largo de la jornada. La entrada constante de humedad desde el océano mantiene activos los episodios de lluvia, con mayor incidencia en sectores del norte y centro del estado.

Las alertas meteorológicas para EE.UU. este lunes 5 de enero abarca lluvias, nieve y clima crítico de incendios posibles NWS

Este patrón incrementa la posibilidad de inundaciones repentinas en áreas puntuales, sobre todo en regiones con suelos saturados por eventos previos. Las autoridades meteorológicas advierten que, aunque el riesgo no es generalizado, existen condiciones propicias para anegamientos rápidos en zonas vulnerables.

Oregon y Washington también se encuentran bajo avisos por lluvias, con acumulados que podrían intensificarse hacia el martes debido al avance de un nuevo sistema. El pronóstico indica que la inestabilidad se mantendrá durante todo el día, tanto en zonas costeras como áreas del interior occidental.

Las zonas de EE.UU. con condiciones invernales y presencia de nieve

Las áreas elevadas del oeste continúan con nevadas relevantes. La Sierra Norte, las cordilleras del norte y centro del país, las Montañas Rocosas y sectores de la Gran Cuenca oriental permanecen bajo advertencias por acumulaciones de nieve.

En la Sierra Nevada, se prevé que la intensidad disminuya hacia la noche, aunque las condiciones invernales persistirán. Las Montañas Rocosas del norte y centro seguirán con nieve durante el día, con impactos en rutas de alta montaña.

En tanto, El noreste presenta alertas por nieve desde el estado de Nueva York hasta Maine. En general, se esperan acumulaciones leves, aunque algunas zonas podrían registrar valores moderados, especialmente en áreas influenciadas por el efecto del lago Ontario y en terrenos elevados.

El noreste continúa con las condiciones invernales y presenta alertas por nieve

Riesgo de hielo y precipitación mixta en el Medio oeste

A partir de la noche del lunes, una perturbación en niveles altos de la atmósfera incrementará el riesgo de formación de hielo en el Alto Medio Oeste. La franja más afectada se extiende desde el centro de Minnesota hasta el noroeste de Wisconsin, donde se prevén acumulaciones de entre 0,1 y 0,25 pulgadas (0,25 cm y 0,63 centímetros).

Este tipo de precipitación puede generar complicaciones en la circulación vehicular, redes eléctricas y actividades cotidianas. Las advertencias también incluyen sectores de los Grandes Lagos, donde el fenómeno podría desplazarse durante el martes.

Además, se anticipa precipitación mixta en una amplia zona del país norteamericano que abarca Nevada, Idaho, Michigan, Montana, Wyoming, Utah, Colorado y partes de Arizona. Este escenario combina lluvia y nieve.

Temperaturas muy por encima del promedio en el centro y este de EE.UU.

Uno de los aspectos más destacados del pronóstico es el avance de temperaturas inusualmente elevadas para principios de enero. Desde las Llanuras hacia el este, se observa una expansión de valores térmicos que superan ampliamente los promedios estacionales.

En las Llanuras centrales y del sur, así como en el valle del Mississippi, los registros térmicos se ubican por encima de lo habitual, con posibilidad de alcanzar marcas récord para esta época del año. En estas áreas, las máximas oscilarán entre los 60°F y 70°F (15°C y 21°C).

Mientras tanto, el noreste y el Atlántico Medio aún mantienen registros fríos durante este lunes, con máximas que rondan entre los 50°F y 68°F (10°C y 20°C) en Nueva Inglaterra. No obstante, el pronóstico indica un ascenso gradual de las temperaturas a partir del martes, con valores más cercanos a lo normal hacia mitad de semana.

Gran parte de EE.UU. aún presenta temperaturas máximas más propias de la primavera que del invierno NWS

Condiciones favorables para incendios en el sur de EE.UU.

El contraste térmico y la circulación atmosférica generan un escenario particular en las Altas Llanuras del sur. Vientos descendentes cálidos y secos al este de las Montañas Rocosas incrementan el riesgo de incendios forestales, especialmente en sectores de Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas identificó partes del Panhandle de Texas bajo un nivel crítico de riesgo de incendios. Esta categoría responde a la combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y ráfagas de viento que pueden facilitar la propagación rápida del fuego.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en actividades que puedan generar chispas o llamas, dado que las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de focos.