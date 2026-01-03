El dueño de una tienda de sándwiches en Humboldt Park fue deportado por el ICE desde Chicago

El dueño de una tienda de sándwiches en el barrio de Humboldt Park fue deportado a Pakistán el jueves por la noche desde Chicago por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese a un pedido de último momento de su familia para frenar el procedimiento. Asif Amin Cheema, de 63 años, fue subido a un vuelo alrededor de las 19 hs y expulsado del país norteamericano tras permanecer bajo custodia migratoria desde septiembre.

Quién es Asif Amin Cheema y por qué fue deportado desde Chicago

De acuerdo con CBS Chicago, Cheema vivió durante décadas en Chicago, donde formó una familia con cinco hijos y fue propietario del restaurante Best Sub #2. Sus hijas explicaron que desconocían la existencia de una orden de deportación dictada a comienzos de la década de 1990, que nunca había sido ejecutada.

El ICE lo mantuvo bajo custodia desde septiembre ABC7

En septiembre, agentes del ICE lo arrestaron en Chicago. Desde entonces, su entorno inició gestiones legales para intentar frenar la remoción.

La deportación de Cheema había estado programada para el mes pasado, pero el procedimiento se interrumpió cuando, instantes antes de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional O’Hare, el migrante manifestó dolores en el pecho y fue hospitalizado.

Durante esa internación se presentó una solicitud de suspensión de la expulsión, que luego fue rechazada por un tribunal de apelaciones, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El intento final de la familia para frenar la deportación

El jueves por la tarde, las hijas de Cheema realizaron un pedido de último momento para detener la remoción. “Él es el corazón de nuestra familia”, dijo una de ellas, Hamna Amin, a CBS Chicago. Pese a esos esfuerzos, funcionarios del DHS confirmaron que la deportación se concretó según lo previsto.

El DHS sostuvo que recibió medicación y atención médica tras un traslado en ambulancia ABC7

Tras la expulsión, Rabia, la otra hija de Cheema, describió el impacto inmediato para la familia: “Tenemos que reorganizarnos y encontrar familiares que puedan viajar hasta Islamabad para buscarlo y ayudarlo a ponerse de pie mientras está al otro lado del mundo”, afirmó.

En entrevistas con ABC7 Chicago, la joven había puesto el foco en el impacto emocional del proceso en una fecha atravesada por celebraciones. “La gente celebraba, y nosotros no pudimos. ¿Cómo se puede cuando se pierde la mitad del corazón?”, dijo al canal.

También explicó que la familia no lograba comprender el desenlace del caso porque, según su testimonio, su padre contó durante años con un permiso de trabajo válido. “No estaba estafando a nadie. No estaba estafando al sistema”, sostuvo en esa entrevista, al recordar que Cheema incluso tuvo una entrevista por la tarjeta verde a comienzos de 2025.

Las versiones contrapuestas sobre el trato que recibió Amin Cheema en su detención

Las hijas de Cheema señalaron tanto a ABC7 que su padre padece problemas de salud y denunciaron que, durante su detención, en distintos momentos no recibió su medicación. Sin embargo, el DHS desmintió esas acusaciones y sostuvo que el migrante obtuvo todos los fármacos indicados y atención sanitaria adecuada.

Según el organismo, la hospitalización previa a la deportación respondió a una medida preventiva y Cheema recibió el alta en pocas horas.

El DHS afirmó que existe una orden final y que el ingreso ocurrió en 1989 ABC7

La denuncia al sistema migratorio: “No lo vieron como un ser humano”

La familia señaló que logró mantener en funcionamiento la tienda durante los últimos meses, mientras buscaba una salida legal para frenar la deportación. De acuerdo con el testimonio brindado a ABC7 Chicago, algunos clientes se acercaron en ese período para acompañar a sus seres queridos en su último intento por encontrar ayuda.

Hamna Amin describió el lugar central que su padre ocupa en la vida familiar y dijo: “Toda su vida ha girado en torno a garantizar la seguridad, el apoyo y el amor de sus hijos”. Luego, subrayó: “No es solo un número de caso ni un expediente. Es nuestro hogar”. En ese marco, cuestionó el trato institucional y afirmó que el sistema migratorio “no lo ha visto como un ser humano”.