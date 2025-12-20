Cuándo llega Santa Claus a Texas y cómo seguir en vivo su trineo con los regalos

La magia de la Navidad se hace presente, aunque también implica trabajo duro para el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés), ya que desde hace más de seis décadas tienen la tradición de seguir el recorrido del trineo de Papá Noel en tiempo real y así asegurarse de que todos los niños del mundo reciban sus regalos sin ningún contratiempo.

Cómo seguir en vivo el trineo de Santa Claus

Durante la Noche Buena, Papá Noel sale de su estación a bordo de un trineo mágico que viaja a miles de kilómetros por segundo para poder llegar a diferentes partes del mundo. Y con ayuda del Santa Claus Tracker es posible dar con su paradero en tiempo real y estimar los próximos pasos de su recorrido.

NORAD permite que las familias puedan acceder a esta información a través de su herramienta de rastreo disponible en su sitio web oficial, así como en su aplicación móvil disponible gratuitamente.

Además, los agentes de este departamento realizan constantes actualizaciones por medio de sus redes sociales desde las 4.00 hs (hora del Este de Estados Unidos) que es cuando comienzan las operaciones.

Asimismo, el organismo abre la línea telefónica 1-877-HI-NORAD desde las 6.00 hs (ET). La atención no tiene costo y las llamadas de los niños son atendidas por profesionales, quienes brindarán toda la información obtenida sobre la posición del trineo de Santa.

Cuándo llega Santa Claus a Texas

Durante las más de seis décadas en las que se ha rastreado a Papá Noel, NORAD logró obtener información sobre la ruta aproximada que sigue cada Noche Buena.

Los agentes de NORAD rastrean en tiempo real los movimientos de Santa Claus (Facebook/NORAD Tracks Santa)

Aunque no es posible saber la llegada exacta del trineo a Texas, los datos indican que Norteamérica es de los últimos sectores en el itinerario de Santa, por lo que es probable que llegue entre las 21.00 y las 00.00 hs. Lo mejor es mantenerse alerta a su ubicación en tiempo real y estar dormido antes de su llegada.

La evidencia apunta que, Santa Claus inicia su recorrido en la línea de cambio de fecha del océano Pacífico. Por lo que los primeros países que visita son Nueva Zelanda y Australia.

Después, el Padre de la Navidad continúa con la entrega de regalos en Asia, África, Europa, para finalmente llegar a América del Norte y a América Latina.

Norteamérica y América Latina son de los últimos sectores en visitar por Santa Claus durante la Noche Buena (Facebook/NORAD Tracks Santa)

Aunque los agentes también detectaron un factor importante: Papá Noel toma decisiones en tiempo real sobre su itinerario, y primero visita cada hogar en donde los niños estén dormidos.

Cuando los niños de una casa permanecen despiertos, Santa se salta ese hogar y pasa al siguiente para después volver, ya que los infantes ya no puedan espiarlo.

Dónde vive y cómo trabaja Santa Claus

Aunque la tradición dice que Santa Claus vive en el Polo Norte, su hogar oficial reconocido a nivel internacional es el pueblo de Rovaniemi, Finlandia, en el círculo polar ártico, de acuerdo con Santa Claus Village.

Muchos secretos navideños se alojan en este lugar mágico en el que Papá Noel ha tenido su hogar durante siglos.

Agentes de NORAD rastrean en vivo el trineo de Papá Noel con el uso de tecnología avanzada, como radares, cámaras y otras herramientas (Facebook/NORAD Tracks Santa)

En este lugar también está la Casa de la Sra. Claus, las oficinas de Santa Claus, una granja en la que descansan los renos, la Academia de Elfos, y una colonia hecha de casas de jengibre.

Sin embargo, el taller de Papá Noel se encuentra en el Polo Norte, en donde todo el año se producen juguetes, galletas y bastones de caramelo con ayuda de sus elfos, según Agency Central.

Santa recluta a sus ayudantes para diferentes roles, de acuerdo con sus cualidades. En su estación están las áreas de diseñadores, fabricación, cocina, seguridad, guardián de renos, mecánico, almacenamiento, logística, tráfico aéreo y capacitación para los nuevos elfos que se incorporan al proyecto.