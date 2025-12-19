Santa Claus tracker: cuándo llega Papá Noel y cómo seguir en vivo el recorrido por el mundo este 2025

El 24 de diciembre es una de las fechas más esperadas del año, especialmente para los niños, quienes aguardan la llegada de Santa Claus a sus hogares. Desde hace más de 70 años, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés) permite seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel desde el Polo Norte hasta distintos puntos del planeta durante la Nochebuena.

Cómo seguir en vivo la ruta de Papá Noel con el Santa Claus Tracker en 2025

NORAD pone a disposición de las familias el tradicional Santa Claus Tracker, una plataforma que permite rastrear el trayecto de Santa Claus desde el momento en que inicia su viaje el 24 de diciembre. El seguimiento se puede realizar a través del sitio web oficial del organismo o mediante su aplicación móvil.

También se puede llamar por teléfono para saber dónde está Santa Claus (Unsplash)

El rastreo comienza desde las 4:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, y ofrece actualizaciones constantes a lo largo del día.

Como parte de esta iniciativa, el organismo habilita una línea telefónica gratuita (1-877-HI-NORAD), disponible a partir de las 6:00 horas (ET), para que los niños puedan llamar y preguntar por la ubicación de Santa Claus. El sistema utiliza satélites, radares y cámaras de alta tecnología para mostrar la ubicación del trineo en tiempo real.

Cuál es la ruta de Santa Claus para entregar regalos en 2025

De acuerdo con la información histórica proporcionada por NORAD, Santa Claus inicia su recorrido en la línea internacional de cambio de fecha, en el océano Pacífico. Sus primeras paradas suelen ser Nueva Zelanda y Australia, para luego continuar por Asia, África y Europa.

El centro de NORAD en Colorado Springs, desde donde se monitorea la trayectoria de Santa Claus por el mundo y el espacio (@NoradSanta)

Posteriormente, el trayecto avanza hacia América del Norte y concluye en América Latina, antes de que Papá Noel regrese al Polo Norte. NORAD explica que el itinerario puede ajustarse en tiempo real, ya que Santa Claus se asegura de visitar cada hogar cuando los niños ya están dormidos. En caso contrario, continúa su ruta y regresa más tarde.

Incluso se ha documentado que Santa Claus ha “visitado” la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), como parte de las transmisiones especiales realizadas durante el seguimiento anual.

Desde cuándo se sigue a Santa Claus en su recorrido navideño

La tradición del seguimiento de Santa Claus comenzó en 1955, cuando un anuncio publicado en un periódico local incluyó por error el número telefónico del entonces Centro de Defensa Aérea Continental (CONAD), antecesor de NORAD, invitando a los niños a llamar a Papá Noel.

Desde hace décadas, NORAD garantiza que Santa llegue a tiempo Captura de NORAD

El coronel Harry Shoup, quien estaba de guardia ese día, respondió a las llamadas y aseguró a los niños que Santa Claus sería monitoreado y protegido durante su viaje. A partir de ese momento, la iniciativa se convirtió en una tradición navideña.

Desde 1958, NORAD asumió oficialmente esta operación, que hoy es uno de los programas de divulgación comunitaria más emblemáticos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que cada año es seguido por millones de personas en más de 200 países.