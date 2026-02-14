Día de los Presidentes 2026: qué estará abierto y cerrado en Texas el 16 de febrero
Se trata de un feriado federal que conmemora el natalicio de George Washington
El Día de los Presidentes es un festivo federal que conmemora la vida y obra de los mandatarios federales que hicieron historia en Estados Unidos. Las instituciones gubernamentales y algunos negocios locales podrían permanecer cerrados en Texas y en otros estados.
Qué estará abierto y cerrado en Texas el Día de los Presidentes
El lunes 16 de febrero se conmemora el Día de los Presidentes en Estados Unidos por lo que las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados.
De acuerdo con Statesman, en Texas permanecerán cerrados:
- Escuelas públicas
- Universidades
- Agencias gubernamentales
- Bancos como Wells Fargo, Bank of America, Capital One, Citibank, PNC y Truist
- Correo del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS)
Mientras que los comercios que operarán con normalidad el Día de los Presidentes son:
- Servicios de correo en UPS y FedEx
- Cadenas de minoristas
- Supermercados
- La mayoría de los negocios particulares
- Restaurantes
El Día de los Presidentes (President’s Day) se conmemora el tercer lunes de febrero de cada año a nivel federal, ya que al inicio era una fecha que celebraba el natalicio de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.
Sin embargo, desde 1971 se convirtió en un día para celebrar a todos los mandatarios federales norteamericanos, según el gobierno de Estados Unidos.
El próximo 16 de febrero se conmemorará este festivo en diferentes estados. Generalmente, se realizan eventos especiales para celebrar la vida y obra de Washington, discursos y desfiles.
Quién fue George Washington y por qué se conmemora
Washington, el primer presidente de EE.UU., fue el comandante del Ejército Continental durante la Guerra Revolucionaria y líder de la Convención Constitucional de 1787, que dio origen a la Constitución, de acuerdo con Vive USA.
Se trató de uno de los personajes principales en la independencia del país norteamericano, ya que lideró a las fuerzas patriotas al éxito y cimentó los principios democráticos que contribuyeron al nacimiento de la nación.
Algunos de sus logros más importantes son su papel militar en la revolución, su reputación como un líder respetado y prudente, su protagonismo en la historia estadounidense y cómo influyó en la estructura del gobierno.
George Washington es recordado como una de las figuras más relevantes del país, aunque durante el Día de los Presidentes también se conmemora a Abraham Lincoln, otro gran nombre en la historia de Estados Unidos.
Algunas de las formas más comunes en las que se celebra el President’s Day en Texas y en todo el territorio nacional son: actividades educativas, presentaciones históricas, proyectos culturales y cívicos, desfiles, discursos y eventos comunitarios.
Cuáles son los días festivos en Estados Unidos
En el país norteamericano existe 11 días feriados federales, en los que el gobierno indica descanso para los empleados de instituciones del Estado, estos son:
- Año Nuevo, celebrado el 1° de enero.
- Día de Martin Luther King Jr., se conmemora el tercer lunes de enero por ser una fecha cercana a su cumpleaños.
- Día de los Presidentes, que se celebra el tercer lunes de febrero.
- Conmemoración de los caídos, también nombrado Memorial Day y se conmemora el último lunes de mayor.
- “Juneteenth” o el Día de la Liberación se celebra el 19 de junio.
- El Día de la Independencia de Estados Unidos se celebra el 4 de julio
- Día del Trabajo se celebra el primer lunes de septiembre.
- Día de la Raza, el segundo lunes de octubre.
- Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre.
- Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre.
- Día de Navidad, el 25 de diciembre.
