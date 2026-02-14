Día de los Presidentes 2026: qué estará abierto y cerrado en Texas el 16 de febrero

El Día de los Presidentes es un festivo federal que conmemora la vida y obra de los mandatarios federales que hicieron historia en Estados Unidos. Las instituciones gubernamentales y algunos negocios locales podrían permanecer cerrados en Texas y en otros estados.

Qué estará abierto y cerrado en Texas el Día de los Presidentes

El lunes 16 de febrero se conmemora el Día de los Presidentes en Estados Unidos por lo que las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados.

En Estados Unidos, se celebra el Día de los Presidentes el tercer lunes de febrero de cada año (Pexels/Karlee Heck)

De acuerdo con Statesman, en Texas permanecerán cerrados:

Escuelas públicas

Universidades

Agencias gubernamentales

Bancos como Wells Fargo, Bank of America, Capital One, Citibank, PNC y Truist

Correo del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS)

Mientras que los comercios que operarán con normalidad el Día de los Presidentes son:

Servicios de correo en UPS y FedEx

Cadenas de minoristas

Supermercados

La mayoría de los negocios particulares

Restaurantes

El Día de los Presidentes (President’s Day) se conmemora el tercer lunes de febrero de cada año a nivel federal, ya que al inicio era una fecha que celebraba el natalicio de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.

La fecha en la que se celebra el Día de los Presidentes fue elegida en honor al natalicio de George Washington (Pexels/Pixabay)

Sin embargo, desde 1971 se convirtió en un día para celebrar a todos los mandatarios federales norteamericanos, según el gobierno de Estados Unidos.

El próximo 16 de febrero se conmemorará este festivo en diferentes estados. Generalmente, se realizan eventos especiales para celebrar la vida y obra de Washington, discursos y desfiles.

Quién fue George Washington y por qué se conmemora

Washington, el primer presidente de EE.UU., fue el comandante del Ejército Continental durante la Guerra Revolucionaria y líder de la Convención Constitucional de 1787, que dio origen a la Constitución, de acuerdo con Vive USA.

Se trató de uno de los personajes principales en la independencia del país norteamericano, ya que lideró a las fuerzas patriotas al éxito y cimentó los principios democráticos que contribuyeron al nacimiento de la nación.

Algunos de sus logros más importantes son su papel militar en la revolución, su reputación como un líder respetado y prudente, su protagonismo en la historia estadounidense y cómo influyó en la estructura del gobierno.

George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y una figura importante en la historia del país (Pexels/Ramaz Bluashvili)

George Washington es recordado como una de las figuras más relevantes del país, aunque durante el Día de los Presidentes también se conmemora a Abraham Lincoln, otro gran nombre en la historia de Estados Unidos.

Algunas de las formas más comunes en las que se celebra el President’s Day en Texas y en todo el territorio nacional son: actividades educativas, presentaciones históricas, proyectos culturales y cívicos, desfiles, discursos y eventos comunitarios.

Cuáles son los días festivos en Estados Unidos

En el país norteamericano existe 11 días feriados federales, en los que el gobierno indica descanso para los empleados de instituciones del Estado, estos son: